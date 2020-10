PULOMOLOG SRIĆA KOMENTIRAO MILANOVIĆEVU IZJAVU O KORONAVIRUSU: ‘To je smiješno, ovo neka prepusti stručnjacima’

‘Ako netko bude kriv za probleme u zdravstvenom sustavu, to neće biti stožer, nego ljudi koji ne poštuju, kao i politika koja relativizira infekciju’, kazao je Saša Srića

Pulmolog Saša Srića gostovao je u Novom danu N1 televiziji pri čemu je rekao kako smatra da ni zdravstveni radnici, koji imaju pozitivan nalaz na koronavirus, ne bi trebali raditi dok ne istekne 10 dana samoizolacije. Osvrnuo se i na spornu izjavu predsjednika Zorana Milanovića.

“Dok se ne odradi 10 dana, neovisno što je izraziti manjak zdravstvenog kadra, kontraindicirano je da bilo tko od zdravstvenih djelatnika može raditi”, kazao je Srića.

Smatra kako u ovom trenutku stanje jest zabrinjavajuće, ali nije kritično.

“Podatak od 20 posto zaraženih od ukupnog broja testiranih u Zagrebu nešto je što nas treba početi brinuti. U pozitivnom tonu i intenciji pokušava se na pozitivan način ići u mjere koje će spasiti hrvatsko zdravstvo i ja imam povjerenje u Stožer da će to i napraviti. Naravno da se pokušava balansirati između zdravlja i ekonomije, ali mislim da bi pretjerana liberalizacija mogla dovesti do situacije koja bi mogla postati alarmantna”, zaključio je Srića. Isto tako podsjetio je da je Slovenija uvela policijski sat, kao i da se u Irskoj i Velikoj Britaniji uvode strože mjere.

Opcija lockdowna i policijskog sata nije na stolu u Hrvatskoj

“Ako brojka bude išla na 1.500 do 2.000 dnevno zaraženih, moglo bi se dogoditi da do kraja tekućeg mjeseca imamo preko 18.000 zaraženih, što bi moglo značiti više od 600 hospitalizranih dnevno, što bi moglo dovesti do problema u zdravstvenom sustavu”, rekao je Srića, dodavši da opcija lockdowna i policijskog sata nije na stolu u Hrvatskoj, ali je pozvao ljude na odgovornost i poštivanje mjera.

Osvrnuo se i na Milanovićev komentar vezan uz hongkonškeu gripu te upozorio.

“Ako netko bude kriv za probleme u zdravstvenom sustavu, to neće biti stožer, nego ljudi koji ne poštuju, kao i politika koja relativizira infekciju. Ovo što kaže predsjednik Milanović, relativizacija infekcije koronavirusom i usporedbe s hongkonškom gripom su smiješne i neka ih prepusti stručnjacima”, zaključio je pulmolog.