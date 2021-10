U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU) u Splitu u subotu je održano predavanje na temu Klinike bolesti covida-19, liječenju, prevenciji i važnosti cijepljenja, a liječnici su upozorili da će pulmolozi u budućnosti imati puno posla.

Ravnatelj KBC Split dr. Julije Meštrović rekao je kako se o Klinici Covida zna puno, no njima je u bolnici jako važno da su prikupili svoja saznanja vezano za covid-19 infekciju, da imaju svoje rezultate, koji su sukladni onim rezultatima koji se objavljuju i drugdje.

Iznio je i iskustva liječnika i pacijenata oboljelih od koronavirusa. "Danas govorimo o samoj kliničkoj slici, o težini kliničke slike, o liječenju, odnosno prevenciji i ponovno govorimo o važnosti cijepljenja", dodao je dr. Meštrović.

Za sada nema potrebe za dodatnim kapacitetima

Na novinarski upit komentirao je novi skok zaraženih koronavirusom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u četvrtom valu epidemije kojih je danas 418, uz dvoje umrlih. Rekao je da su toliki broj bolesnika imali i ranije, naglasivši kako je najvažnije koliko u bolnici imaju najtežih bolesnika i koliko ih je na respiratoru.

Ravnatelj splitskog KBC-a dr. Meštrović rekao je kako za sada ne moraju angažirati dodatne bolničke kapacitete, no uvijek je izazovan broj osoblja i medicinskih sestara koje trebaju skrbiti o corona bolesnicima. Unatoč svemu ništa se neće mijenjati u redovitom radu bolnice jer je današnje stanje s brojem pacijenata nešto što su već imali ranije, dodao je.

Dr. Meštrović naglasio je da je 95 posto liječnika u bolnici cijepljeno ili preboljelo koronavirus, dok se ta brojka kod aktivnih medicinskih sestara, koje nisu na porodiljnom dopustu ili bolovanju, kreće do 90 posto.

Infekcija koronavirusa i dalje će se širiti među populacijom, istaknuto je na predavanju, a šef Infektološke klinike KBC Split dr. Ivo Ivić upozorio je da su nam djeca posebno važna kao prenositelji infekcije odraslima koji nisu cijepljeni.

U svome izlaganju napomenuo je kako liječnička iskustva potvrđuju ono što čitaju u znanstvenim člancima o covid-19 infekciji.

"Govorio sam i o tome što je to u nastajanju te bolesti drugačije nego što smo viđali do sada u drugim infekcijskim bolestima; kako se to odražava na kliničku sliku te bolesti i zašto je ona ovako posebno teška. Odgovori na to su - da je ovo jedan novi uzročnik koji je na potpuno novi način napao naš imunološki sustav, sustav obrane i našu sposobnost zgrušavanja krvi", rekao je dr. Ivić.

Tendencija da se približimo brojevima od ovog proljeća

Liječnici u kliničkoj slici vide da su žestoka upala koja uništava pluća i povećano zgrušavanje krvi s raznim posljedicama zbog zgrušavanja, infarktima, embolijama, trombozama - dva glavna elementa kliničke slike bolesti covida 19.

Upitan, dr. Ivić je ponovno naglasio da imamo porast broja hospitaliziranih zbog toga što je mnogo necijepljenih ljudi u populaciji, procijenivši kako postoji tendencija da se približimo brojevima oboljelih od ovoga proljeća.

Anesteziolog dr. Božidar Duplančić koji radi u Covid jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split, novinarima je rekao kako su liječnici vidjeli da je klinička slika infekcije covid bolesti nešto blaža s obzirom da je virus zarazniji i lakše je dobiti infekciju. Smatra da se možda radi o smanjenju patogenosti virusa, no odlučujući čimbenik je da su i najteže bolesni pacijenti nešto mlađi ljudi, koji ipak imaju blažu kliničku sliku.

"Treba spomenuti i da se 50 posto populacije u Hrvatskoj cijepilo dva puta, pa to ima najznačajniju ulogu u obliku kliničke slike ove infekcije. Posljedice covida-19 su brojne, jedna od njih je poremećaj dišnog sustava, tako da sam uvjeren da će pulmolozi u budućnosti imati puno posla. A i post covid ambulante će u budućnosti biti vrlo važni segmenti rada bilo koje zdravstvene ustanove, pogotovo KBC Split koji je jedina velika bolnica u čitavoj južnoj Hrvatskoj, i druga najveća bolnica u državi. Upravo naš centar pokriva čitavu južnu Hrvatsku", objasnio je Duplančić.