PULMOLOG: ‘I ako zdrava osoba oboli od gripe i covida može završiti kobno’; Brine ga broj kreveta na intenzivnoj: ‘Ako bi došli do te brojke…’

Pulmolog kaže kako je broj kreveta na intenzivnoj njezi u Hrvatskoj relativno mali, no u ovom trenutku – dovoljan. Ipak, razloga za zabrinutost ima

Pulmolog Saša Srića u Novom danu N1 televizije govorio je o pandemiji koronavirusa, kao i predstojećoj sezoni gripe.

Kazao je kako će se uskoro, zbog nadolazeće sezone gripe, početi preklapati simptomi gripe i koronavirus te da je jako bitno da se cijepe naši stariji sugrađani, kronični pacijenti, onkološki pacijenti, kao i transplantirani te zdravstveni radnici.

“Cjepivo nije obavezno, ali je svakako preporučljivo. Mislim da bi i za zdravu osobu moglo kobno završiti da paralelno oboli od gripe i covida”, upozorava pulmolog.

“Covid i gripa prije svega se prenose kapljičnim putem. Način širenja zaraze je sličan, dosad se pokazalo da se covid širi brže i efikasnije. Simptomi gripe i covida će se preklapati i to nas brine”, ističe i dodaje: “Postoje neke razlike koje će nas kliničare upozoravati da se radi o različitim stvarima. Gripa često počinje puno naglije. Ona počinje s jednim upornim kašljem, bolom u mišićima i razvija se puno intenzivnije, dok covid u gotovo 99,9 posto kreće (osim naravno asimptomatskih bolesti) razvija prvo povišenu tjelesnu temperaturu nakon koje slijede respiratorni simptomi kao što su kašalj, kratkoća daha. Kod covida također dolazi do simptoma gubitka mirisa”, pojasnio je.

Hoćemo li imati dovoljan broj kreveta na jesen?

“Imamo 650 ‘plus minus’ kreveta na intenzivnoj njezi, s time da imamo oko 672 liječnika intenzivista koji raspolažu znanjem rada u intenzivnim jedinicama, odnosno s respiratorima. A imamo i tu disproporciju s obzirom na to da imamo oko 800 respiratora. Uz to je još 250 naručenih”, odgovorio je Srića na pitanje kako ćemo stajati s brojem kreveta.

Kazao je kako je broj kreveta na intenzivnoj relativno mali, no u ovom trenutku je broj dovoljan. Ipak, razloga za zabrinutost ima.

“Ako bi došlo do brojke od 1000 dnevno oboljelih, s nekakvim matematičkim izračunima dolazimo do brojke od 80 ljudi koji bi dnevno bili hospitalizirani, što znači da bi to dovelo u pitanje opstojnost zdravstvenog sustava kao takvog”, upozorio je Srića za N1.