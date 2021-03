IMAMO 823 NOVA SLUČAJA: Božinović predstavio četiri mjere; Capak govorio o problemima s AstraZenecom

U Hrvatskoj je tijekom zadnja 24 sata zabilježeno 823 nova slučaja zaraze koronavirusom, dok je 12 osoba preminulo; na respiratoru se nalazi 78 ljudi, ukupno se oporavilo 239.492 osobe

U svijetu je 119.120.566 zaraženih koronavirusom dok je oporavljenih 94.739.870

Pulmolog Srića upozorava da se Hrvatska nalazi na pragu trećeg vala i da bi se mjere trebale postrožiti

Joe Biden Amerikancima najavio povratak u normalnu do srpnja

AstraZeneca dodatno smanjila isporuku cjepiva

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Krapinsko-zagorska:16 novih slučajeva

14:20 – Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirano je 16 novih osoba pozitivno na koronavirus. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalazi se 20 pacijenata pozitivnih na SARS CoV-2, među kojima nema pacijenata na respiratoru.

Nisu preminule nove COVID pozitivne osobe.

WHO: Nema razloga za obustavu cijepljenja AstraZenecom

14:15 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je u petak da “nema razloga za obustavu” cijepljenja AstraZenecinim cjepivom protiv covida-19, pošto je iz opreza obustavljena njegova uporaba u više europskih zemalja.

“Da, trebamo nastaviti s uporabom AstraZenecina cjepiva”, “nema razloga za njegovu obustavu”, rekla je Margaret Harrs, glasnogovornica WHO-a, u petak na UN-ovoj tiskovnoj konferenciji u Ženevi.

Danska, Island i Norveška izvijestili su u četvrtak da obustavljaju cijepljenje AstraZenecom pozivajući se na načelo “opreza”. Bugarska je u petak pošla za njihovim primjerom. Danska zdravstvena agencija, prva koja je donijela takvu odluku, pozvala se na oprez zbog “teških slučajeva zgrušavanja krvi kod osoba koje su primile cjepivo”, prema “zasad” nije dokazana veza između cjepiva i zgrušavanja krvi.

Austrija je početkom tjedna prekinula uporabu pošiljke ovog cjepiva nakon smrti 49-godišnje medicinske sestre koja je nekoliko dana nakon cijepljenja dobila “težak poremećaj zgrušavanja krvi”. Englesko-švedski laboratorij i britanska vlada reagirali su u četvrtak istaknuvši da je cjepivo “sigurno” i “djelotvorno”. Glasnogovornica WHO-a je istaknula da stručnjaci te organizacije proučavaju informacije o stvaranju krvnih ugrušaka, ali da zasad nije potvrđena uzročna veza.

“Svaka informacija o nesigurnosti cjepiva mora se pomno ispitati”, rekla je. “Kod raspodjele cjepiva uvijek moramo ispitati sva sigurnosna upozorenja i provjeriti ih, ali zasad nema nikakvih naznaka koje bi upućivale na to da se ne koristi”, dodala je.

Policija na Plovaniji otkrila još tri krivotvorena nalaza PCR testa

14:02 – Istarska policija otkrila je u četvrtak još tri krivotvorena nalaza PCR testa na graničnom prijelazu Plovanija, izvijestila je u petak policija dodavši kako su protiv svo troje osumnjičenih podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.

Prema podacima istarske policije, u četvrtak oko 10 sati na granični prijelaz Plovanija pristigao je mercedes, talijanske registarske oznake, kojim je upravljala 44-godišnjakinja iz Pule, a u vozilu su još bili 53-godišnji talijanski državljanin te 37-godišnja talijanska državljanka.

Obavljenim provjerama policijski službenici utvrdili su kako su negativni nalazi PCR testa koje su osobe predočile krivotvoreni, odnosno utvrdili su kako je nalaze izradila 44-godišnjakinja, kopirajući ranije napravljeni originalni nalaz testa.

Radi sumnje da su počinili kazneno djelo krivotvorenje isprave protiv svih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku. Budući da je talijanski državljanin posjedovao i 1,85 grama kokaina, radi prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droge, policijski službenici izdali su mu prekršajni nalog.

Zatvor Francuzu koji je uhvaćen u kršenju policijskog sata

13:48 – Muškarac koji je policija zaustavila četiri puta u razmaku od mjesec dana zbog kršenja policijskog sata u gradu Béziersu na jugu Francuske bio je zatvoren tri mjeseca.

Izvještaji kažu da muškarac, star 25 godina, nije mogao policiji dati vjerodostojno objašnjenje zbog izlaska nakon 18 sati. Četvrti put bilo je u utorak kada je muškarac zaustavljen u svom automobilu u mjestu Agde. Sljedećeg dana doveden je pred suca i proglašen krivim za ponavljanje kaznenog djela izlaska nakon policijskog sata od 18:00 do 06:00 koji je na snazi ​​od sredine prosinca zbog epidemije koronavirusa. Policija je priopćila da im je muškarac bio poznat prije nego što je osuđivan za “kaznena djela druge prirode”.

“Dao je policajcima neuvjerljiva objašnjenja iako je u veljači i ožujku tri puta dobio usmeno upozorenje zbog kršenja policijskog sata. Nastavit ćemo s poduzimanjima akcija protiv obnih koji višestruko krše zdravstvena pravila usmjerena u borbu protiv epidemije”, reklo je državno tužiteljstvo.

Splitsko-dalmatinska: 133 novozaražene osobe

13:43 – Na području Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 646 obrađenih testova, je 133 novooboljelih osoba. Preminula je jedna osoba.

Ukupno 1932 osobe nalaze se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 63 COVID pozitivne osobe u KBC-u Split dok se 13 osoba nalazi na respiratoru.

Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminula je jedna muška osoba stara 81 godinu. Osoba je uz brojne komorbiditete bila pozitivna i na COVID infekciju.

Kurz pozvao na transparentnost u vezi cijepljenja

13:09 – “Doze cjepiva Covid ne raspodjeljuju se ravnomjerno unutar EU-a prema stanovništvu država članica, kako se složio blok,” rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz pozivajući na veću transparentnost.

Kurz je na konferenciji za novinare rekao da su se, iako su se čelnici EU složili s načelom raspodjele u skladu s brojem stanovništva, upravni odbor za cijepljenje Unije sklopili sporazume s medicinskim tvrtkama koje su se protivile, navodi Reuters.

Varaždinska: 31 novozaraženi

12:40 – U Varaždinskoj županiji tijekom 24 sata evidentiran je 31 novi slučaj zaraze koronavirusom. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin su 42 osobe s težom kliničkom slikom, od kojih je 19 smješteno na lokaciji u Varaždinu, a 23 osobe se nalaze u Klenovniku.

Trenutno se dvije osobe nalaze na respiratoru.

U Novoj Gradiški i dalje nastava u školama

12:25 – Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije u petak je odlučio da će se nastava i dalje redovito održavati u osnovnim i srednjim školama u Novoj Gradiški. Odluka o mogućoj promjeni modela odvijanja nastave na dnevni red je došla zbog povećanog broja oboljelih od koronavirusa među učenicima i profesorima u novogradiškim školama.

Stožer je u petak izvijestio je o 22 nova slučaja zaraze koronavirusom, od kojih je 10 osoba s područja Nove Gradiške gdje je preminula 83-godišnja osoba pozitivna na koronavirus. Od koronavirusa u Brodsko-posavskoj županiji liječi se 128 osoba, 43 osobe su bolnički pacijenti. Tri bolnička pacijenta pozitivna na koronavirus pri liječenju trebaju potporu respiratora. Mjerom samoizolacije u toj županiji obuhvaćeno je 567 osoba.

U susjednoj, Požeško-slavonskoj županiji Stožer Civilne zaštite u petak je potvrdio šest novih slučajeva zaraze koronavirusom. Na koronavirus u ovoj županiji pozitivno je 49 osoba, sedam osoba je pod nadzorom liječnika u bolnici. Mjerom samoizolacije obuhvaćeno je 298 osoba.

Italija ide u opću karantenu na uskršnji vikend

12:15 – Italija će ići u opću karantenu za uskršnji vikend, pokazuje nacrt uredbe koju je Reuters imao na uvid u petak, dok se vlada u Rimu bori protiv ubrzanog širenja koronavirusa diljem zemlje.

Trgovine s nenužnim proizvodima bit će zatvorene od 3. do 5. travnja. Talijani će te dane smjeti izaći iz svojih domova samo zbog posla, zdravlja ili izvanrednih situacija.

U nacrtu uredbe koja bi se trebala usvojiti kasnije u petak stoji da će od ponedjeljka restrikcije biti postrožene i u žutim regijama, onima u kojima je rizik od zaraze nizak. I u njima će se strogo ograničiti kretanje između gradova, a kafići i restorani će biti zatvoreni.

Uz ograničenja na nacionalnoj razini, Italija upravlja mjerama u pojedinim regijama na temelju sustava četiriju boja kojima ih označava i koje se revidiraju svaki tjedan – bijele, žute narančaste i crvene. Od ukupno 20 regija, tri na jugu su crvene, narančasto ih je 10, žuto šest, a samo je Sardinija bijela, pokazuje karta na stranicama talijanske vlade.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) od četvrtka, Italija u protekla dva tjedna na 100 tisuća stanovnika prosječno imala 433 novozaražena.

Na istoj listi najgore stoji Češka s 1572 novozaraženih, a Hrvatska ih ima 162.

Brodsko-posavska: 22 novozaražena

12:00 – Na području Brodsko-posavske županije evidentirana su 22 nova pozitivna nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđena PCR uređajem), preminula je jedna osoba.

U zadnja 24 sata preminula je jedna osoba u Općoj bolnici Nova Gradiška (žena rođena 1938.). Hospitalizirane su ukupno 43 osobe. Tri hospitalizirane osobe su na respiratoru.

Karlovačka: 55 novih slučajeva

11:40 – U Karlovačkoj županiji je 55 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR+ antigensko testiranje). U Općoj bolnici Karlovac hospitalizirana su 34 COVID pozitivna pacijenta. Na respiratoru su tri COVID pozitivna pacijenta.

Dubrovačko-neretvanska: 66 novozaraženih

11:35 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 66 novih slučajeva zaraze koronavirusom (21 utvrđen brzim antigenskim testom).

Izliječeno je 56 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji trenutno je aktivno 711 slučajeva zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirane su 62 osobe pozitivne na koronavirus. Sedam pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, od čega je šest na invanzivnoj ventilaciji.

Koprivničko-križevačka: 5 novih

11:30 – Na području Koprivničko-križevačke županije potvrđeno je pet novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno su aktivna 43 slučaja bolesti COVID-19, ozdravile su tri osobe, a na bolničkom se liječenju nalazi šest osoba.

Konferencija Stožera: Predstavljaju se rezultati seroepidemiološke studije

11:06 – Na početku pressice Nacionalnog stožera rečeno je koliko je osoba testirano te koliko je u Hrvatskoj zabilježeno zaraženih tijekom protekla 24 sata.

U posljednja 24 sata zabilježena su 823 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4522. Među njima je 811 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 78 pacijenata. Preminulo je 12 osoba. Prosječna dob preminulih je 77.5 godina. Sve osobe osim jedne su imale više komorbiditeta, a jedna je imala i malignu bolest. Utrošeno je 300.956 doza cjepiva.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak ponovio je koliko Hrvatska bilježi zaraženih i testiranih te je usporedio rezultate od prošlog tjedna. Rekao je da je broj zaraženih porastao s obzirom na protekli tjedan. Rekao je da je za 26 posto brojka u ovom tjednu veća. Po 14-dnevnoj incidenciji stopa je 156,0.

“Incidencija je 185, najniža je u Istri, a najviša u Dubrovačkoj županiji. Primorsko goranska županija bilježi najveći rast, 35 posto, što je više nego u ostatku Hrvatske. Nema velikih žarišta u Primorsko-goranskoj, ali ima mikro-žarišta zbog druženja uslijed lijepog vremena. Više je zaraženih među učenicima nego što je bilo prije”, rekao je Capak.

Hrvatska je po incidenciji na 7. mjestu u EU, od nas je bolje šest zemalja. Po incidenciji je najgora Češka. Capak kaže da je Hrvatska po mortalitetu na 18. mjestu u EU.

Capak predstavio rezultate istraživanja

Rezultate serološkog istraživanja predstavio je Capak te bi oni trebali pokazati koliko je građana bilo u kontaktu s virusom.

“Radili smo na proljeće studiju seroprevalencije u kojoj je bilo ukupno 1088 ispitanika, od čega je 371 žena, a 680 muških. U drugom valu smo napravili seroprevalenciju na 1436 ispitanika od čega je 623 muškog spola, a 813 ženskog spola. Važno je reći da su krvi uzimane krajem 12. mjeseca, tijekom 1. i početkom 2. mjeseca. Tu se ne vidi veliki utjecaj cijepljenja jer je broj cijepljenih bio mali. U prvom valu smo imali nešto uži broj županija iz kojih smo uzimali krvi, u drugom valu su to sve županije.

U prvom valu od 1088 ispitanika imali smo 24 pozitivna na antitijela IgG što je bilo 2,2 posto, a u drugom valu od 1436 ispitanika imamo 360 osoba koje su pozitivne na IgG što je 25,1 posto. To je jedna četvrtina svih ispitanih u Hrvatskoj. Od početka kad smo krenuli s 250 seruma koji su nam pristizali da je tak postotak isti. Kada smo uzeli djecu mislili smo da će postotak pasti, ali je udio pozitivnih među djecom 19,2 posto, velik je. Imamo ravnomjernu raspodjelu među svim dobnim skupinama, najmanje kod osoba starijih od 70 i mlađih od 10 godina”, rekao je Capak te dodao: “Nešto više od 70 posto osoba koja su pozitivna na IgG ima neutralizacijski test, imuni su na koronavirus”.

Što se tiče cjepiva, prijavljene su i nuspojave – 988 na Pfizerovo, 81 Modernino i 377 na cjepivo AstraZenece.

Nove četiri mjere

Davor Božinović predstavlja četiri nove mjere. Rekao je da je riječ o četiri nacionalne odluke te jednoj lokalnoj, a radi se uglavnom o produljenju postojećih mjera. No, tu su promjene vezane za kulturne priredbe. Također, moguća su sportska natjecanja na otvorenom, ali bez gledatelja.

“Kao što je najavljeno, upoznat ću vas s time da će Stožer donijeti četiri nacionalne i jednu lokalnu odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode nove mjere radi sprječavanja širenaj virusa. Druga odluka o izmjeni javne organizacije prijevoza putnika, izmjena odluka o posebnom uvođenju organizacije rada za djelatnost trgovine i odluka o privremenoj zabrani prelaza graničnih prijelaza u RH. Radi se o horizontalnim odlukama i primjena za sve odluke se produžuje do 31. ožujka, a stupaju na snagu 13. ožujka. Sve uvedene nužne epidemiološke mjere su iste, osim što će najveći dopušteni broj koji će moći biti prisutan na kulturnim programima određivati se u preporukama HZJZ koji će taj najveći dopušteni broj moći smanjivati ili povećavati

Propisat će se detaljni protokoli mjera putem preporuke HZJZ. Neće se čekati odluka Stožera već HZJZ može određene mjere pooštravati ili ublažavati ovisno o situaciji. Omogućit će se uz strogo pridržavanje mjera natjecanja na otvorenom, i za niži rang natjecanja zbog djece i mladih sportaša. Što se tiče odluke na lokalnoj razini, radi se o produženju mjera koje vrijede u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, tako nam je najavljeno i mislim da je to dobra praksa.

Očekujem od lokalnih i županijskih stožera koji imaju izražen rast da predlože sve što smatraju nužnim u skladu s lokalnom epidemiološkom situacijom”, rekao je Božinović.

Pitanje AstraZenece

Novinari su pitali Capaka o blokadi AstraZenecinog cjepiva u 10 država.

“Njihova odluka je predostrožnost zbog tromboembolijskih događaja. Ako se utvrdi da nisu povezani s cijepljenjem, nastavit će se cijepljenje. Što se tiče Hrvatske, mi nismo dobili tu seriju cjepiva, nego cijepimo s drugom serijom. Nismo imali grupiranja tromboembolijskih događaja. Zato smo odlučili nastaviti cijepiti AstraZenecom. U Hrvatskoj je pojavnost tromboembolijskih događaja 61 na 100.000, ima nešto više od jednog po tjednu, sa smrtnim ishodom. Oni se događaju i u Hrvatskoj. Što se tiče isporuke, dobili smo informaciju da će kasniti. Dobit ćemo značajno manje od predviđenog što nas čini nesretnima”, rekao je Capak.

Kada je u pitanju cjepivo Johnsona&Johnsona, veli da se odobrenje očekuje kroz nekoliko tjedana. “Zabrinjava nas informacija da je J&J potpisao ugovor s američkom vladom da se prvo ispune zalihe za SAD.

Markotić je kazala kako bi za Hrvatsku bilo iznimno važno da se očuva Imunološki zavod i da se uključimo u proizvodnju cjepiva.

“Izvan pandemije za određene infektivne bolesti nemamo dovoljno cjepiva u svijetu, pogotovo ako se dogode različite epidemije, što se prije par godina dogovorilo sa žutom groznicom. S tradicijom Imunološkog zavoda Hrvatska sigurno ima perspektivu i trebala bi ići u smjeru izgradnje i otvaranja prema biofarmaceutici, otvaranju novih tvornica i bilo bi dobro da je dio u vlasništvu Hrvatske jer time osigurava stratešku poziciju ali i otvaranje prema drugim kompanijama što su učinile brojne druge zemlje”, kazala je Markotić.

Razmišlja li se o kineskom ili ruskom cjepivu?

Novinari su pitali članove Stožera razmišlja li se okretanju ruskom i kineskom cjepivu s obzirom da pošiljke drugih proizvođača rastu.

“O tome se čitavo vrijeme razmišlja, prije mjesec dana smo najavili mogućnost interventnog uvoza, ali to nosi neke obveze proizvođača. Nemamo dokumentaciju koja je zatražena da bi se taj interventni uvoz mogao pokrenuti. Poznato je da je ruski proizvođač pokrenuo registraciju lijeka pri Europskoj agenciji, nadamo se da će biti brzo završena. Mi o kineskom cjepivu nažalost ne znamo puno, ne znamo o njihovoj trećoj fazi testiranja. Upravo je u tijeku online sastanak HZZJ-a s proizvođačima kineskog cjepiva. O tome ćemo vam više moći reći u ponedjeljak”, kazao je ravnatelj HZJZ-a.

Načelnik Stožera veli kako pitanje osiguranja proizvodnje cjepiva nije “da” ili “ne” pitanje, nego da se pokazuje da je riječ o investiciji koja se mora dogoditi.

Hoće li porast zaraženih ugroziti turističku sezonu?

“To ovisi o nama, o svakome od nas. Imate situaciju u Dubrovačko-neretvanskoj koja, iako je još na visokim razinama, naši podaci pokazuju da je to jedina primorska županija u kojoj se vidi pad. Sve ostale rastu, neke minimalno poput Istarske, ali neke, poput Primorsko-goranske pa i Ličko-Senjske imaju izražen rast. Što prije osvijestimo da se sad kroz ponašanje svih borimo za sezonu, bit će nam svima bolje. Siguran sam da će u Primorsko-goranskoj županiji tražiti od Stožera da se donesu sve one mjere koje smatraju da se trebaju donijeti”, rekao je Božinović.

Turisti koji dolaze iz EU zemalja

Stožer je upitan hoće li se do Uskrsa dogovoriti s drugim državama EU da njihovi stanovnici počnu dolaziti s potvrdom o cijepljenju, kao što je to slučaj s izraelskim turistima.

“Vode se razgovori, u kontaktima su Ministarstvo turizma koje je resorno ministarstvo. Svi resori Vlade koji u ovome mogu pomoći i kojima je to sastavni dio posla s kojim se bave, a to uključuje i MVEP su angažirani oko pitanja organizacije i privlačenja stranih turista ove godine u Hrvatsku. To uključuje i ovaj dio bilateralnih razgovora. O tome će ta ministarstva obavijestiti u trenutku kada oni procijene da su postigli nekakav dogovor. Istovremeno na razini EU se vode intenzivni razgovori oko načina kako olakšati prijelaz granica unutar EU s obzirom da je turizam jedna od glavnih grana gospodarstva. Iduću srijedu će Komisija izaći s prijedlogom komunikacije oko koje će se morati složiti države članice vezano za način kako bi se koristilo ono što se zove digitalna zelena propusnica koja bi uključivala i podatke o cijepljenju osobe i preboljenoj bolesti covida-19, kao i podatke o testiranju.

To je sad još uvijek nešto oko čega se vode razgovori, tako da sam siguran da unatoč tome što svi razumiju nužnost da se takvo što na razini EU dogovori, da će biti različitih tumačenja i pogleda ovisno o članicama. Što se tiče velikih događaja, mislim da je malo prerano. Znam da bi u ovoj situaciji svatko volio planirati unaprijed. U ovom trenutku za ove trendove koji postoje sa širenjem korone i u RH i u Europi, nisam siguran da postoji itko tko može reći za mjesec ili dva da će situacija izgledati ovako pa da se slijedom toga može napraviti ili potpisati ugovor. Ono što vidimo i pratimo, izlazi sve više studija u međunarodnim časopisima pa i medijima o utjecaju velikih okupljanja na širenje korone. Vidjeli ste i neke pilot projekte koji su rađeni u Njemačkoj i Nizozemskoj gdje su okupili mlađu populaciju u dvoranama, organizirali koncerte. Preliminarni rezultati su objavljeni, neki se čekaju. Ono što se može zaključiti, za svaki događaj se može prirediti epidemiološki okvir koji uvijek uključuje i dobru ventilaciju, nošenje maski i pjevanje ili plesanje”, odgovorio je Božinović.

O cjepivu Novavax

Stožer je upitan o cjepivu Novavax pa je Capak rekao da je EU naručila to cjepivo te da je Hrvatska naručila malu količinu.

“EU je naručilo cjepivo Novavax, Hrvatska se odlučila, s obzirom da je isporuka planirana tek za četvrti kvartal, naručiti jednu malu količinu, ako će trebati, to ćemo promijeniti. U ovom trenutku smo naručili 50.000 doza.

Nije točno da se tromboembolija nije uočila i kod drugih cjepiva uz AstraZenecu. I s drugim cjepivima bilo je događaja da je poslije cijepljenja uočena tromboembolija, ali u nijednom slučaju nije utvrđena uzročno-posljedična veza s cijepljenjem. Trigger za zaustavljanje cijepljenja je bilo više slučajeva na jednom mjestu pa se posumnjalo u jednu seriju”, kazao je Capak.

Ličko-senjska: 15 novih

10:57 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 15 je novooboljelih osoba od COVID-19, 12 osoba je izliječeno.

Nacionalni stožer uskoro predstavlja rezultate seroepidemiološke studije

10:51 – Uskoro bi Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije trebao predstaviti rezultate sereoepidemiološke studije koja je provedena na 1.500 ispitanika u Hrvatskoj.

Ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić, rekla je ranije da je studija pokazala višestruko povećavanje broja antitijela kod određenog broja ispitanika koji su se cijepili drugom dozom cjepiva.

Europska agencija za lijekove zainteresirana je u vezi rezultata.

Dubrovački Stožer zatražio produljenje mjera na području županije

10:42 – Zbog još uvijek nepovoljne epidemiološke situacije, Stožer Civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije zatražio je u petak od Nacionalnog stožera civilne zaštite produljenje mjera za šire dubrovačko područje do 28. ožujka. Riječ je o području Grada Dubrovnika te općina Ston, Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle.

Iz Županijskog stožera Civilne zaštite ujedno su osnivačima osnovnih i srednjih škola na području Konavala, Župe dubrovačke i Grada Dubrovnika preporučili nastavak provođenja modela C nastave, uz iznimku završnih razreda srednjih škola.

Sjednici Županijskog stožera u petak prethodio je sastanak dubrovačko-neretvanskog župana Nikole Dobroslavića i načelnika stožera Joška Cebala s čelnicima gradova i općina od Stona do Konavala.

Načelnik Cebalo istaknuo je kako je situacija nešto bolja u odnosu na kraj veljače, kada je inicijalno uvedeno pooštravanje mjera, no još uvijek daleko od zadovoljavajuće. Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Mato Lakić rekao je kako je zaustavljen trend rasta broja zaraženih te kako je pozitivno što se za 73 posto pozitivnih može utvrditi epidemiološka veza.

“U Konavlima se bilježi blagi pad 14-dnevne incidencije, u Župi dubrovačkoj se stagnacija tek očekuje, no na području Dubrovnika, Dubrovačkog primorja i Stona zabilježen je zasad umjeren rast”, istaknuo je Lakić.

Trenutnom Odlukom o uvođenju nužnih epidemioloških mjera zabranjena su održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 15 osoba na jednom mjestu, a na privatnim okupljanima i svečanostima može biti prisutno najviše do osam osoba iz najviše dva različita kućanstva. Poslodavcima je preporučena organizacija rada od kuće, odnosno u smjenama te uvođenje kliznog radnog vremena gdje god je takva organizacija rada moguća.

Stožerima jedinica lokalne samouprave u županiji naloženo je provoditi pojačani nadzor svih propisanih epidemioloških mjera.

Stožer: Imamo 823 nova slučaja, preminulo je 12 ljudi

10:35 – U posljednja 24 sata zabilježena su 823 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4522. Među njima je 811 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 78 pacijenata.

Preminulo je 12 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 249661 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 5647 preminulo, ukupno se oporavilo 239 492 osobe od toga 578 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 17 012 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 416 328 osoba, od toga 5 945 u posljednja 24 sata.

Zagrebačka: 46 novih slučajeva

10:23 – U protekla 24 sata na području Zagrebačke županije zaraza koronavirusom potvrđena je kod novih 46 osoba, priopćio je u petak županijski Zavod za javno zdravstvo.

Zaraženo je po osam osoba u Samoboru i Dugom Selu, sedam u Velikoj Gorici, po četiri u Svetoj Nedelji, Zaprešiću i Ivanić-Gradu, po dvije u Jastrebarskom, Svetom Ivanu Zelini i Krašiću.

Po jednu novu zaraženu osobu imaju općine Brdovec, Bistra, Jakovlje, Klinča Sela i Rugvica. Ozdravile su tri osobe, a samoizolacija je propisana učenicima triju razreda. Od početka pandemije do danas u Zagrebačkoj županiji evidentirane su 20.302 osobe kojima je potvrđena zaraza koronavirusom.

Izliječeno je 19.846 osoba, a 73 su umrle. Trenutno su u županiji aktivna 383 slučaja zaraze.

Međimurska: 17 pozitivnih

10:15 – Na području Međimurske županije je evidentirano 17 pozitivnih slučajeva na virus COVID-19. U protekla 24 sata oporavilo se 11 osoba. Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno je hospitalizirano 36 pacijenata pozitivnih na virus COVID-19.

Šibensko-kninska: 31 novi slučaj

10:11 – Na području Šibensko-kninske županije 31 osoba je oboljela od COVID-19 infekcije. Trenutno je 123 aktivnih slučajeva. U šibenskoj bolnici liječi se 15 osoba, od kojih je jedna osoba na respiratoru. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji.

Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 904 osobe.

Doze Sputnika V proizvedene u Italiji neće biti dostupne do kraja 2021.

10:07 – Doze ruskog cjepiva Sputnik V protiv Covida-19, koje je u Italiji proizvela švicarska farmaceutska tvrtka Adienne Pharma & Biotech, neće biti dostupne na tržištu barem krajem 2021. godine, izvijestila je ruska novinska agencija TASS jas

Moskovski RDIF potpisao je sporazum s Adienneom ranije ovog tjedna za koji će trebati odobrenje talijanskih regulatora prije nego što proizvodnja bude pokrenuta. Također je sklopio ugovore s proizvodnim pogonima u Španjolskoj, Francuskoj i Njemačkoj.

Ugovori o proizvodnji najnoviji su pokazatelj da bi neke tvrtke mogle nastaviti s planovima ne čekajući da regulator Europske unije, Europska agencija za lijekove (EMA), odobri Sputnik V.

“Tvrtka će proizvoditi serije za prodaju tek krajem 2021.”, citirao je TASS Antonio Francesco Di Naro, predsjednik luganskog Adiennea.

Zadarska: 56 novozaraženih

9:53 – U Zadarskoj županiji 56 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Pod aktivnim nadzorom je 1209 stanovnika.

U Općoj bolnici Zadar preminuo je 87-godišnji pacijent koji je bio zaražen koronavirusom. Na svim COVID odjelima zadarske bolnice hospitalizirana su 32 pacijenata, od kojih je troje na respiratoru, dok su u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru smještena četiri pacijenta oboljela od koronavirusne bolesti.

Sisačko-moslavačka: 7 novih

9:45 – U Sisačko-moslavačkoj županiji je sedam novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o četiri osobe s područja grada Siska, jednoj osobi s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja grada Gline te jednoj osobi s područja grada Novske.

Osječko-baranjska: 28 pozitivnih

9:42 – Na području Osječko-baranjske županije obrađeno je 293 uzoraka od kojih je 28 bilo pozitivno na koronavirus, jedna je osoba preminula.

Na bolničkom liječenju nalaze se 52 osobe oboljele od COVID-19, i to 43 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je osam na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je devet pacijenata s tim oboljenjem. Preminula je jedna osoba pozitivna na koronavirus u dobi od 79 godina.

Vukovarsko-srijemska: 14 novih

9:40 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji je 14 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 12 pozitivnih na PCR testiranju, a dva na brzom antigenom testu. Preminulih osoba nema.

Trenutno su u županiji 24 osobe hospitalizirane zbog COVID-19 bolesti. U samoizolaciji na području županije je 697 osoba.

Slovenija neće prekidati cijepljenje AstraZenecom

9:30 – Slovenija nastavlja s primjenom cjepiva AstraZenece, rekao je u četvrtak navečer ministar zdravstva, unatoč tome što je više europskih zemalja privremeno prekinulo cijepljenje zbog sumnje u sigurnost tog cjepiva protiv covida-19.

Sindikat zaposlenih u odgoju i obrazovanju pozvao je zdravstvene vlasti da se “javno i jednoznačno” izjasne o sigurnosti cjepiva, nakon što su Danska, Norveška, Italija i Island u četvrtak “iz opreza” obustavili upotrebu cjepiva AstraZenece zbog sumnji da izaziva zgrušavanje krvi.

Dodatne sumnje potaknuo je slučaj škole u Velenju u kojoj su dvije trećine zaposlenih nakon cijepljenja AstraZenecom imali jaku reakciju i otišli na bolovanje, pa je u petak otkazana nastava. Ministar zdravstva Janez Poklukar rekao je televiziji POP-TV da razumije sumnju učitelja i nastavnika, ali da trebaju vjerovati medicinskoj struci.

Nema nikakvog razloga da se kampanja cijepljenja zaustavi, kazao je Poklukar. Dodao je da se serija cjepiva AstraZenece koja je u Austriji bila sumnjiva zbog neželjenih učinaka nije primjenjivana u Sloveniji.

Također je podsjetio da je Europska agencija za lijekove (EMA) objavila da rizik za nastajanje krvnog ugruška kod onih koji su cijepljeni AstraZenecom nije veći nego u općoj populaciji.

Primorsko-goranska: 153 novooboljelih

9:28 – U Primorsko-goranskoj županiji su 153 novooboljele, jedna je osoba preminula. 52 zaražene osobe su ozdravile, dok je broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti 924.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a na bolničkom liječenju se nalaze 53 pacijenata, od toga je na respiratoru 11 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana preminula je jedna osoba od COVID-19 bolesti.

Bjelovarsko-bilogorska: 8 novih slučajeva

9:20 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je osam novih slučajeva zaraze koronavirusom. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 11 pacijenata zaraženih koronavirusom, a na respiratoru nema pacijenata. Na opservaciji je 10 pacijenata.

U samoizolaciji je na području Bjelovarsko-bilogorske županije 150 osoba.

Istarska: 8 novozaraženih

9:00 – U Istri je potvrđeno osam novozaraženih osoba, jedna je osoba preminula. Izliječeno je 5 osoba. Trenutno je 62 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 1040 osoba.

U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 21 osoba. Preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1945. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Šef UN-a: ‘Globalna raspodjela cjepiva najveći moralni test današnjice’

8:50 – Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres osudio je bogate zemlje zbog “nacionalizma i gomilanja cjepiva” u petak, godinu dana nakon proglašenja pandemije koronavirusa. Guterres je rekao da se svijet u 2020. suočio s “cunamijem patnje” i da je, iako je cijepljenje svjetlo na kraju tunela, duboko zabrinut zbog nejednake raspodjele.

“Vidimo puno primjera nacionalizma cjepiva i gomilanja zaliha u bogatim zemjama, kao i nastavak sklapanja dogovora s proizvođačima koji podrivaju pristup svima”, priopćio je šef UN-a. “Globalna kampanja cijepljenja je najveći moralni test današnjice”, istaknuo je.

Guterres upozorava da neke siromašne zemlje još nisu dobile nijednu dozu, a bogate su na putu da osiguraju cjepivo za sve svoje stanovnike. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je pandemiju 11. ožujka 2020.

Šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus također je izrazio zabrinutost zbog nejednakosti u raspodjeli cjepiva i više je puta upozorio da će, ako se virus bude slobodno širio u nekim dijelovima svijeta, mutacije i varijante postati prijetnja cijelome planetu.

Program za poštenu podjelu cjepiva Covax trebao bi osigurati oko dvije milijarde doza nerazvijenim zemljama do kraja 2021.

Dosad je kroz taj program dostavljeno 14,7 milijuna doza u 22 zemlje.

Francuska farmaceutska tvrtka kreće s testiranjem svog cjepiva na ljudima

8:43 – Francuska farmaceutska tvrtka Sanofi najavila je pokretanje ljudskih ispitivanja svog drugog cjepiva protiv Covida-19, s prvim koji je još uvijek u fazi testiranja nakon što je zaostao u razvoju.

Sanofi i američka tvrtka Translate Bio razvijaju cjepivo temeljeno na glasničkoj RNA tehnologiji, izvještava AFP. Pokusi faze 1 i 2 imaju za cilj provjeriti da cjepivo nije opasno i pružiti početne informacije o njegovoj učinkovitosti.

Faza 3 provodila bi se na mnogo više pacijenata kako bi se utvrdila njegova učinkovitost. Prva ispitivanja obuhvatit će 415 ljudi, a početni rezultati očekuju se u trećem tromjesečju.

Nelužbeni podaci: Imamo oko 820 zaraženih

8:40 – Prema neslužbenim podacima N1, Hrvatska ima oko 820 zaraženih, dok je testirano 5.940 ljudi.

Virovitičko-podravska: 3 novozaraženih

8:20 – Na području Virovitičko-podravske županije, testirano je 36 osoba i među njima je troje novozaraženih virusom SARS-CoV-2. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je deset COVID pozitivnih pacijenata.

Požeško-slavonska: 6 novih slučajeva

8:15 – U Požeško-slavonskoj županiji je zaraženo još šest osoba. Trenutno je aktivno 49 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 42 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a sedam osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 298 osoba.

Portugal opušta mjere

8:00 – Portugal će popustili pravila oko lockdowna pa je tako vlada najavila da će od idućeg tjedna početi postupno ublažavati stroge mjere, javlja Reuters.

Stroge mjere i lockdown u Portugalu traju skoro dva mjeseca te su nametnute sredinom siječnja kako bi se država uhvatila u koštac s tada najvećim valom korone u svijetu.

Preboljeli uz jednu dozu cjepiva čak i bolje zaštićeni nego zdravi cijepljeni s dvije

7:53 – Osoba koja je preboljela covid-19 i primila je jednu dozu cjepiva Pfizer/BioNTech ili Moderna podjednako je ili čak i bolje zaštićena od nekoga tko nikad nije imao koronavirusnu bolest i dobio je dvije doze cjepiva, pokazalo je novo istraživanje.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu New England Journal of Medicine. Znanstvenici Medicinskog fakulteta Icahn na Mount Sinaju u New Yorku proučavali su uzorke krvi 110 osoba od kojih je 43 bilo zaraženo koronavirusom prije cijepljenja, a 67 nije.

Svi sudionici primili su ili cjepivo Pfizer/BioNTech ili Moderna koje se temelji na novog tehnologiji glasničke RNK. Utvrdili su da su ispitanici koji su bili zaraženi koronavirusom prije prve doze cjepiva “brzo razvili ujednačeni, visoki titar antitijela unutar nekoliko dana od cijepljenja”. Pojam titar označava koncentraciju antitijela.

Znanstvenici su opetovano uzimali uzorke i utvrdili da su u danima nakon prve doze cjepiva razine antitijela kod onih koji su preboljeli zarazu koronavirusom bile 10 do 45 puta veće nego kod onih koji nisu bili zaraženi koronavirusom prije cijepljenja.

Do trenutka kad su primili drugu dozu cjepiva razine antitijela među onima koji su preboljeli koronavirus još su uvijek bile šest puta veće nego kod onih koji se nisu zarazili.

“Kod osoba koje su preboljele covid-19 nije uočen porast titra antitijela nakon primanja druge doze cjepiva”, napisali su znanstvenici što pokazuje da je dodatna doza cjepiva od ograničene koristi za osobe koje su pretrpjele zarazu. Nije uočena razlika u proizvodnji antitjela između dva cjepiva. Tim je proučavao i postoje li razlike u nuspojavama na cjepivo među 230 ispitanika od kojih je dio prebolio covid-19, a dio nije.

Nisu uočene ozbiljne nuspojave koje bi vodile u hospitalizaciju. Osobe koje su prije cijepljenja imale već razvijen imunitet na koronavirus imali su češće blage do umjerene nuspojave poput slabosti, glavobolja, groznice i vrućice, mišićnih bolova i bolova u zglobovima.

No tim je upozorio da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se to potvrdilo.

Pulmolog Srića: ‘Na pragu smo trećeg vala, mjere treba postrožiti’

7:16 – Pulmolog je u razgovoru za 24sata kazao kako bi Stožer trebao postrožiti mjere te da se nalazimo na pragu trećeg vala pandemije.

“Trenutačno stanje nas mora zabrinuti. Ovo što se u Hrvatskoj događa definitivno je preslika situacije iz susjednih zemalja u kojima je stanje puno gore. Uvijek sam bio zagovornik strožih mjera, iako sam prošli tjedan govorio da je dobro malo popuštanja uz uvjet da se epidemiološke mjere i dalje poštuju. Hodajući gradom vidim da to nije tako. Ljudi su se dosta opustili. Rast zaraženih za sada nije odraz otvaranja terasa, to ćemo vidjeti kroz deset dana, nego je to rezultat privatnih zabava i otvaranja škola. Ako dnevna brojka zaraženih prijeđe 1.000, Stožer će morati postrožiti mjere.

Ako kroz dva tjedna uđemo u treći val pandemije, teoretski bismo se do ljeta mogli riješiti tog rasta, ali samo uz stroga poštovanja mjera. Cijepljenja ‘na kapaljku’ ne pomažu previše u zaustavljanju pandemije. Pogledajte što se događa u Srbiji. Ondje se puno ljudi cijepilo, no odmah su odbacili maske i eto problema. Dakle, dok se u Hrvatskoj ne procijepi barem 60 posto stanovništva, maske se ne smiju skidati”, zaključio je pulmolog Srića.

Biden najavio povratak u normalnu do srpnja

7:05 – Američki predsjednik Joe Biden obećao je Amerikancima da će sve odrasle osobe koje ispunjavaju uvjete za cijepljenje, primiti cjepivo do 1. svibnja.

“Zapravo smo na putu da postignemo ovaj cilj od 100 milijuna primljenih cjepiva mog 60. dana mandata”, rekao je Biden u uvodnom obraćanju naciji.

Službeno je najavio cilj da svaka savezna država i lokalna uprava omoguće svim odraslima da budu cijepljeni do 1. svibnja.

Kako se sve više i više odraslih, uključujući učitelje i zaposlenike u javnom prijevozu, cijepi, “možemo ubrzati masovne napore da sigurno otvorimo naše škole u idućih 50 dana”, rekao je Biden.

“Neću popustiti dok ne pobijedimo ovaj virus”, rekao je te najavio vraćanje u normalnu do 4. srpnja. Joe Biden potpisao je zakon o paketu pomoći za koronavirus od 1,9 milijardi dolara, čime je zacrtana prva velika zakonodavna pobjeda njegova predsjedništva

AstraZeneca još smanjuje isporuku cjepiva u prvom tromjesečju na 30 mil. doza

7:02 – AstraZeneca je smanjila prognozu isporuke cjepiva za Europsku uniju u prvom tromjesečju na oko 30 milijuna doza, što je trećina ugovornih obveza i pad od 25 posto u odnosu na obećanja dana prošlog mjeseca, pokazuje dokument koji je vidio Reuters.

Taj će manjak biti daljnji udarac na europski plan cijepljenja koji je već otežan opetovanim odgodama u isporuci cjepiva i sporim uvođenjem cijepljenja u neke države članice. Dokument, podijeljen s dužnosnicima EU-a i datiran 10. ožujka, pokazuje da tvrtka sada očekuje isporuku 30,1 milijuna doza do kraja ožujka, a novih 20 milijuna u travnju.

Šef AstraZenece Pascal Soriot 25. veljače rekao je Europskom parlamentu da će tvrtka pokušati isporučiti 40 milijuna doza do kraja ožujka. Dokument pokazuje da je britansko-švedska tvrtka već 24. veljače procijenila isporuku cjepiva za EU na samo 34 milijuna doza za razdoblje od siječnja do ožujka, znatno ispod ugovorenog cilja od 90 milijuna doza.

Glasnogovornik AstraZenece u petak je odbio komentirati Reutersove navode. Osoba upoznata sa situacijom rekla je da se poboljšanje koje je tvrtka očekivala u prvom tromjesečju nije ostvarilo zbog poteškoća u premještaju cjepiva u globalnom opskrbnom lancu.

Sjedinjene Države, odakle je AstraZeneca očekivala da će dijelom opskrbiti europsko tržište, poručile su EU-u da u bliskoj budućnosti neće izvoziti cjepivo AstraZenece, izvijestio je Reuters u četvrtak, pozivajući se na europske dužnosnike. Tvrtka je rekla da su početni rezovi u opskrbi bili uzrokovani problemima u proizvodnji u EU.

“Vidim napore, ali ne i ‘najbolje napore’. To još uvijek nije dovoljno dobro da bi AstraZeneca ispunila svoje obveze iz prvog kvartala”, rekao je povjerenik EU-a za industriju Thierry Breton na Twitteru kasno u četvrtak.

“Vrijeme je da Odbor AstraZenece izvrši svoju povjereničku odgovornost i učini sve što je potrebno za ispunjavanje obveza”, dodao je Breton.

Dokument AstraZenece također pokazuje da tvrtka u travnju očekuje isporuku oko 20 milijuna doza cjepiva Uniji, ali ne uključuje prognoze za svibanj i lipanj. Prema ugovoru, AstraZeneca se obvezala opskrbiti blok sa 180 milijuna doza u tromjesečju od travnja do lipnja, što je ukupno 300 milijuna doza cjepiva od prosinca.

Brazil drugi dan zaredom ima više od 2000 mrtvih

7:00 – Brazil je izvijestio o 2233 smrtnih slučaja od posljedica covida-19 u posljednja 24 sata, što je drugi dan zaredom da je broj mrtvih premašio 2000, a zabilježeno je 75.412 novih slučajeva zaraze, priopćilo je ministarstvo zdravstva u četvrtak.

Južnoamerička zemlja sada je registrirala 11.277.717 slučajeva od početka pandemije, dok je, prema podacima ministarstva, službeni broj smrtnih slučajeva porastao na 272.889. Riječ je o trećem najvećem broju slučajeva zaraze na svijetu nakon SAD-a i Indije te najsmrtonosnijem izvan Sjedinjenih Država.

Bolnice u glavnim gradovima brazilskih saveznih država dostižu svoje kapacitete, upozorili su zdravstveni službenici, a Brazil je zabilježio najveći broj smrtnih slučajeva od covida na svijetu tijekom proteklog tjedna.

Odjeli za intenzivnu njegu za liječenje covid bolesnika dosegli su kritičnu razinu popunjenosti – preko 90 posto u 15 od 27 glavnih gradova, prema biomedicinskom centru Fiocruz.

U Porto Alegreu na jugu Brazila, glavna referentna covid bolnica prestala je primati nove pacijente jer su zauzeti svi njezini kreveti intenzivne njege. Fotograf Reutersa vidio je kako pacijenti na respiratorima ispunjavaju sobe za hitne slučajeve.