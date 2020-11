PULMOLOG OTKRIO KADA IĆI U COVID-AMBULANTU, A NISTE TESTIRANI: ‘Ako vam se razviju ovi simptomi, morali biste se javiti’

Pulmolog Saša Srića savjetovao je svima koji nisu testirani, a imaju temperaturu višu od 38 stupnjeva koju ne mogu skinuti, osjećaju slabost, pogoršanje stanja ili gubitak daha da se odmah jave u COVID-ambulantu ili bolnicu

Pulmolog Saša Srića na N1 televiziji otkrio je kako je premješten u KB Dubrava. Opisao je i stanje u zdravstvenom sustavu. “Situacija nije bajna, ali vjerujem da ćemo svim snagama uspjeti održati zdravstveni sustav. Jučer su liječnici (HLK, HOL…) uputili apel Vladi da se mora reagirati na aktualnu situaciju, da se definiraju kontakti, da se poveća broj testiranja… Zabrinjava situacija da bi, s povećanjem broja pozitivnih, sa svakim sljedećim danom bilo i više hospitaliziranih”, kaže.

Postojeće mjere nisu dovoljne

Smatra kako postojeće mjere nisu dovoljne za sprječavanje zaraze te misli da bi puno strože mjere mogle biti efikasnije. “Postojeće mjere su se uvele da se pokuša izbjeći lockdown, no smatram da one neće biti dovoljne. Brojka eskalira, broj hospitaliziranih i pacijenata na respiratoru raste, i to ukazuje na to da naš zdravstveni sustav neće izdržati ako se ne poduzmu stroge mjere koje će, nažalost, izazvati policijski sat ili lockdown… Većina europskih zemalja to uvodi kao rješenje u aktualnoj situaciji. Aktualne mjere nisu pokazale dobar efekt zasad, ne možemo znati ni da će strože mjere biti efikasnije, no osim toga ja ne vidim što bi smirilo zabrinjavajuće stanje epidemije”, smatra pulmolog.

Evo kada se treba javiti liječniku

Srića je i sam obolio od COVIDA-19, ali se oporavio, pa iz prve ruke može govoriti o samoj bolesti. “Jako je bitna odgovornost naših sugrađana. Ona se s jedne strane povećava, no još uvijek ima onih koji pokušavaju negirati postojanje pandemije. Ugroženi su naši stariji, oni s težom kliničkom slikom, ali sve je više i mlađih koji mogu završiti s teškom kliničkom slikom. Ljude treba upozoriti da je ovo opasna bolest”, ističe.

Savjetovao je i tko bi se trebao javiti u COVID-ambulantu i s kojim simptomima.

“Svi koji su doma i razvili su simptome koji ukazuju na covid infekciju, a nisu testirani, trebaju pratiti situaciju. Temperatura iznad 38 stupnjeva koja unatoč antipireticima ne pada dva dana, uz simptome opće slabosti, pogoršanje stanja, ako osoba počne gubiti dah… Kad se to pokaže, morali bi se javiti u nadležnu bolničku ustanovu”, savjetuje Saša Srića.

