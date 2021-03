PULMOLOG SRIĆA O PORASTU BROJA NOVOZARAŽENIH: ‘Imamo razloga za brigu i možemo očekivati pojavu trećeg vala’

‘Broj novozaraženih nas opet mora početi brinuti. Najveći je od siječnja. Porast ne možemo povezivati s novom relaksacijom mjera, to ćemo tek vidjeti kroz dva do tri tjedna. Ova brojka nam ukazuje da imamo razloga za brigu i da možemo očekivati pojavu trećeg vala’

Pulmolog Saša Srića u Novom danu N1 Televizije govorio je o situaciji s koronavirusom, ali se osvrnuo i na jučerašnji pogreb zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića na kojem se bilo okupljeno više tisuća ljudi.

“Broj novozaraženih nas opet mora početi brinuti. Najveći je od siječnja. Porast ne možemo povezivati s novom relaksacijom mjera, to ćemo tek vidjeti kroz dva do tri tjedna. Ova brojka nam ukazuje da imamo razloga za brigu i da možemo očekivati pojavu trećeg vala”, rekao je Srića. Dodao je da je pitanje “koliko je riječ o trećem valu”, budući da je virus cijelo vrijeme prisutan, a građani su se počeli opuštati.

“Cjepiva kasne. Što se tiče okupljanja, teško je komentirati pogotovo pogrebe. Vjerujem da su svi htjeli odati počast, no unatoč tome velik broj okupljenih u ovoj situaciji mora dati na razmišljanje hoće li se to odraziti na zarazu. Velik broj ljudi je imao maske, no bilo ih je puno, rezultate ćemo vidjeti”, rekao je.

Sprovod Milana Bandića

Srića je napomenuo da se na Bandićevu sprovodu nisu poštovale mjere. “Kao liječnik moram reći da mjere nisu poštovane. One se moraju na sve odnositi jednako. Znam da nije lako, ali moramo zatomiti emocije i znati da su mjere beskrajno bitne. Zagovornik sam socijalizacije, ali ponegdje se mjere ne poštuju i to nas mora zabrinuti da ne bismo opet za dva tjedna sve zatvarali”, poručio je.

Rekao je da najviše brine podatak da smo u veljači od koronavirusa imali 499 preminulih, budući da se radi o starijim osobama s komorbiditetima, ali i mladim, zdravim osobama. “Ako će se povećavati broj zaraženih, opet je za očekivati velik broj hospitaliziranih i umrlih. Trenutni broj umrlih se drastično smanjio što ulijeva nadu, no brojevi novozaraženih opet brinu”, rekao je za N1.

Premda je KB Dubrava spremna za prihvat većeg broja pacijenata, ako se “treći val razmaše” i poraste broj hospitaliziranih, rekao je Srića, trebat će pomoć ostalih bolnica.

Novi sojevi koronavirusa

Govoreći o novim mutacijama koronavirusa u Hrvatskoj, Srića je rekao da je sve više novih sojeva. “To su sve virusi koji su mutirali, no zasad nemamo potvrdu da mutirani sojevi izazivaju težu kliničku sliku. Oni jesu zarazniji i u većini zemalja uzroci pojačanog širenja virusa, vidjet ćemo što će pokazati učestalije sekvencioniranje. U Hrvatskoj imamo podatke da se pojavilo nekoliko desetaka slučajeva britanskog soja, nekoliko južnoafričkih i nekoliko njujorškog”, poručio je.

Komentirajući problem s cjepivom, rekao je da postoji problem s cijepljenjem nacije. “Najave da bi do ljeta bilo cijepljeno 50% ukupnog stanovništva, sad se govori da će biti 50% starijih”, rekao je. Srića smatra da nemamo razlog ne vjerovati u učinkovitost i sigurnost ruskog cjepiva Sputnjika V. “Zagovornik sam da cjepivo mora proći EMA-u, no ne bih imao ništa protiv interventnog uvoza ako HALMED preuzme odgovornost”, rekao je te dodao da je “bitno da imamo nečiju potvrdu”.

Otvaranje terasa: ‘Ne opuštajmo se previše’

Od ponedjeljka su na snazi relaksirane epidemiološke mjere, te su otvorene terase ugostiteljskih objekata. Srića je apelirao na građane da se ne opuste previše te da će se tek kroz period od dva tjedna vidjeti kako se ponaša broj novozaraženih.

“Apeliram na ljude da se što manje grupiraju, da se drže distance da kroz dva tjedna ne bismo imali veći broj i situaciju zatvaranja. Cjepivo je bitno, ali ne može zamijeniti beskrajno bitne mjere, ne opuštajmo se previše”, rekao je Srića.

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 747 novozaraženih koronavirusom, a Srića je na pitanje postoji li granica ili broj koji bi nas trebao početi brinuti rekao da je znak za alarm “ako broj bude oko 750 i krene se povećavati, a brojka preko tisuću znak je za pooštravanje mjera”, poručio je Saša Srića.

