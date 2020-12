PULMOLOG SRIĆA: Ne sijemo paniku, ali nismo ni blizu vrhunca! Bojim se da je lockdown jedino rješenje; Lauc je iznio netočne podatke

Ističemo važnost donošenja jasnih, definiranih i odlučnih mjera. Očekujemo da ovim apelom dočekamo reakcije nadležnih i Stožera. Puno više brinu znanstvenici koji plaše javnost sijanjem informacija koje nisu provjerene. Ne može se govoriti o vrhuncu epidemije, komentirao je Srića

Saša Srića jedan je od liječnika i znanstvenika koji su proteklog vikenda poslali apel javnosti u Hrvatskoj. Pulmolog je gostujući na N1 govorio o situaciju s epidemijom korone u Hrvatskoj pa je rekao da je apel javnosti uputilo 26 liječnika i znanstvenika. Naveo je da su oni zabrinuti širenjem drugog vala pandemije te velikim brojem žrtava.

Cilj apela je upozoriti na tešku situaciju, a ne politizacija, objasnio je dr. Srića. Osvrnuo se i na kritike apela koje kažu da znanstvenici šire paniku pa rekao da ovdje nije riječ o nikakvom sijanju panike.

“Ističemo važnost donošenja jasnih, definiranih i odlučnih mjera. Očekujemo da ovim apelom dočekamo reakcije nadležnih i Stožera. Puno više brinu znanstvenici koji plaše javnost sijanjem informacija koje nisu provjerene. Ne može se govoriti o vrhuncu epidemije”, komentirao je Srića za N1.

“Kad vidimo da je broj hospitaliziranih i umrlih u trajnom porastu, da su se brojke u posljednja dva tjedna udvostručile, a nastavi li se isti trend, te bi brojke u roku od mjesec dana mogle prijeći brojku 100, kad vidimo da se antigenski testovi ne pribrajaju, a ima ih 42 posto pozitivnih, svi ti podaci kazuju da ne možemo u ovom trenutku govoriti o ravnanju krivulje, a kamoli o vrhuncu koji tek očekujemo”, kaže pulmolog.

Kada su u pitanju mjere, Srića ponavlja kako se plaši da je lockdown jedino rješenje. Objašnjava da je pogreška opustiti mjere 21. prosinca i onda ih ponovno postrožiti nakon Nove godine jer će doći do potpunog pucanja zdravstvenog sustava. Odgovarajući na pitanje o prediktivnim modelima iz američkog Seattlea koji pokazuju da će u Hrvatskoj do travnja biti više od 7000 preminulih, pulmolog kaže da je to zabrinjavajuće i da je moguće ako se nastavi ovaj trend koji je sada u Hrvatskoj.

“Naravno da očekujemo reakcije. I u našem apelu ističemo potrebu semafora i potrebu da se istaknu sve brojke. Predikcija nije nešto što se mora dogoditi, nego nešto o čemu se treba voditi računa. Tražimo registar zaraženih i onih u samoizolaciji. Cilj je testirati više, imati do 20.000 testiranja dnevno, a da bi pale brojke, morali bismo imati manje od pet posto zaraženih od ukupnog broja testiranih”, veli Srića.

‘Gordan Lauc iznio je par netočnih podataka’

Domaći znanstvenik Gordan Lauc je na Facebooku napisao da broj hospitaliziranih u respiracijskom centru KB Dubrava ne raste već osam dana. Srića odgovara da broj novooboljelih u svakoj bolnici pa i u KB Dubrava svakodnevno raste te dodao kako se otvaraju novi intenzivni centri u koje se smještaju bolesnici. Isto tako, istaknuo je podatak da je broj hospitaliziranih i dalje veći od broja osoba koje se iz bolnice otpušta.

“Uz dužno poštovanje kolegi Laucu, bilo je nekoliko podataka koje je iznio, a koji su bili netočni”, kazao je Srića. Što se tiče broja zaraženih, pulmolog Srića kaže da ne zna koji podaci ukazuju na to da broj zaraženih stagnira i prema kojim je to znanstvenim modelima utemeljeno.

“Kao vjernik, mislim da bi i Crkva trebala slijediti pravila koja vrijede za sve ostale, kao i da bi pojedini svećenici trebali uputiti vjernike na molitvu kod kuće. Škole bi trebale prijeći na online model nastave”, rekao je Saša Srića za N1.

