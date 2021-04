PULMOLOG SRIĆA: ‘Ne govorim ovo zbog plašenja… Dolaze sve mlađi pacijenti sa sve bizarnijom kliničkom slikom’

‘Sada dolaze sve mlađi pacijenti sa sve bizarnijom kliničkom slikom, oni se znaju urušavati kroz nekoliko sati i to su mahom pacijenti bez komorbiditeta’

Pulmolog Saša Srića rekao je danas za HRT da je pred nama opet jedan prilično zahtjevan period, pri čemu se KB Dubrava, koja i dalje ostaje glavna Covid bolnica, ponovno počela puniti.

“Pred nama je izazovan period i to ne govorim zbog plašenja nego iznosim činjenične podatke. Sada dolaze sve mlađi pacijenti sa sve bizarnijom kliničkom slikom, oni se znaju urušavati kroz nekoliko sati i to su mahom pacijenti bez komorbiditeta. Pod bizarnim podrazumijevam da se klinički status pogoršava kroz nekoliko sati toliko da dolazi do urušavanja respiratornog sustava, neki završavaju nažalost i na respiratoru”, rekao je Srića.

Ističe da pacijente stavljaju u induciranu komu kako bi mogli podnijeti mehaničku potporu, odnosno uređaj koji im doprema kisik. Kaže da je teško reći gdje i kako su se zarazili. “Ali otvorene su terase kafiće, druže se, privatne zabave teško je kontrolirati i ljudi moraju na to paziti. Ljudi su počeli gubiti bitku sa živcima, što je u ovom trenutku najvažnije ne izgubiti ju, mi ju vodimo već godinu dana i nažalost s takvim razmišljanjem pandemiju ćemo teško pobijediti”, upozorava.

Svjesno širenje virusa

Govoreći o tome očekuje li nakon Uskrsa još veći broj zaraženih, Srića je rekao da treba kažnjavati privatne zabave poput one u Sinju te da jedan dio kafića ne poštuje mjere. Mladima koji prosvjeduju i govore da je to njihovo pravo na slobodu, odgovara da to nije pravo na slobodu nego svjesno širenje virusa koji ponovno bukti.

Pozvao je sve građana da se cijepe, jer kako navodi, cjepiva štite od težeg oblika bolesti. “Što se tiče cjepiva ne treba birati, kod žena koje su na kontracepcijskoj terapiji treba oprez, ali treba slušati struku, odazovite se, cijepite se”, upozorava.

Za covid certifikat ili covid putovnicu kaže da će biti nešto što je nužno, naročito za veća okupljanja kao što su primjerice nogometne utakmice. “Težak je period pred nama i trebamo izdržati”, zaključuje Srića za HRT.

