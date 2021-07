Pulmolog Saša Srića ponovno je naglasio važnost cijepljenja, no prije toga je govorio o značajkama novih sojeva koji se ubrzano šire svijetom. Unatoč tome, britanske su vlasti odlučile krenuti u maksimalan rizik i 17. srpnja u potpunosti otvoriti cijelu državu.

“To je vrlo neodgovorno i nije trenutak za to. U cijeloj Europi imamo dobru situaciju, no neovisno o procijepljenosti u Velikoj Britaniji ići u masovno otvaranje je velik rizik koji nas može mnogo koštati. I to ne samo Britaniju nego i cijelu Europu. Svima koji su zagovarali strožije mjere neće biti kritika, jer su one bile potrebne. Mi smo imali lockdowne, morali smo posezati za oštrim mjerama i one su bile potrebne, posebno u periodu drugog i trećeg vala je to pokazalo rezultate. Mi smo mentalitet druželjubive nacije, u odnosu na Švedsku, Dansku, i kod nas su strožije mjere morale biti zagovarane”, rekao je Srića na N1.

Zarazniji i s drugačijim simptomima

Opisao je i značajke novih sojeva, koje ipak, kaže on, ne ostavljaju puno prostora za razmišljanje treba li se ili ne treba cijepiti.

“Nema informacija da novi sojevi izazivaju težu kliničku sliku, no novi soj je do 50 do 70 puta zarazniji. Alfa soj se širio s jedne na dvije, a ovaj će na četiri do pet osoba. Pandemija će više buktiti i ne znamo što će otvaranje u Britaniji značiti za nove sojeve. Ipak, na umu moramo imati i procijepljivanje u kojem smo, očito, zakazali”, rekao je Srića te dodao:

"Delta soj, kao i drugi, ima neke univerzalne simptome, a svaki ima i specifičniju sliku. Pojačano curenje nosa, začepljen nos, jača glavobolja i povišena temperaturu. Teške pneumonije nisu zabilježavane, no ne znači da se mijenjanjem kliničke slike neće pojavljivati", opisao je.

Slaba procijepljenost

No, u Hrvatskoj, prema priznanjima ministra zdravstva i šefa HZJZ-a nije procijepljeno niti 50 posto stanovništva. Dodatni otpor cijepljenju pojavio se nakon što su iz Vlade potpore poduzetnicima uvjetovali njihovim cijepljenjem.

“Možda je zakazala proaktivna kampanja. Ne možemo biti zagovornici obveznog cijepljenja, to je udar na ljudsku slobodu, ali ljudima treba dati do znanja koliko je cijepljenje važno. Brojni liječnici i znanstvenici su djelovali u tom smjeru”, rekao je Srića i dodao da se na antivaksere neće moći djelovati.

Brojku koju smo prvog srpnja očekivali, ona će se prolongirati iza 30. srpnja i brojku od 55 posto ćemo teško doseći. Virus je sada potentniji i četvrti val, ma koliki optimisti bili, nećemo moći izbjeći. Samo je pitanje u kojoj će on mjeri biti”, upozorio je pulmolog.

Nedovoljne lekcije iz tri vala

Ipak, i cijepljeni imaju neka ograničenja. Naime, čini se da cjepivo djeluje dulje od valjanosti covid-potvrda. “Nemamo točnih podataka o tome, a covid-potvrde traju šest mjeseci. Ima saznanja da Pfizerovo cjepivo možda daje i doživotnu zaštitu, kao i Modernino, ali to nije sigurno”, rekao je Srića.

Pulmolog ističe kako lekcije iz prva tri vala nisu dovoljne da bi se spriječila zaraza. “Koliko god naučili, nije dovoljno. Četvrti ćemo val imati prilike doživjeti, samo je pitanje u kojoj mjeri. Hoće li to biti pacijenti s blažom kliničkom slikom, ili će dolaziti do kompliciranih upala pluća koje će završavati u bolnicama… Treba utjecati na mlađu populaciju, koja bi se trebala procijepiti.

Ljudi griješe kada kažu da imaju brojne komorbiditete, pa se zato ne žele cijepiti. Mlađi kažu da će se cijepiti najesen, a to je, bojim se, prekasno. Ne bih volio da turistička sezona pukne u kolovozu, rujnu. Imali smo pacijente koji su bili cijepljeni jednom dozom, bili hospitalizirani i nekoliko ih je i umrlo. No oni koji su primili dvije doze – takvo nešto se nije dogodilo”, naglasio je Srića.

'Trebali bismo biti primjer'

Istaknuo je da bi oni koji su cijepljeni s dvije doze, a bili su u kontaktu sa zaraženom osobom, trebali ići u izolaciju. Kritizirao je i kolege iz zdravstvenog sustava, jer je primjerice u Zadarskoj županiji svega 40 posto cijepljenog medicinskog osoblja.

“Tako je bilo i u zagrebačkim bolnicama, a to se objašnjavalo time da su mnogi preboljeli. U Zagrebu je poraslo na 60-70 posto, a ne znam za Zadarsku županiju. Mislim da mi kao liječnici i medicinske sestre moramo biti primjer drugima i ponavljati da je rizik od bolesti veći od cijepljenja.

Ide se prema prijedlogu da se u bolnice neće moći dolaziti ako pacijenti nisu cijepljeni s dvije doze, ili da će se na svakih nekoliko dana testirati zaposlenike. Apeliram na građane da se cijepe, da bismo se najesen doista mogli, u punom smislu, vratiti na staro normalno. Mislim da je potrebno više isticati važnost cijepljenja, da je cjepivo provjereno”, zaključio je pulmolog Srića.