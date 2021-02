PULMOLOG PRIZNAO: ‘Scenarij pandemije mi nije bio ni na kraj pameti kada sam birao profesiju. Dnevno dođe desetak ljudi sa smetnjama’

Pulmolog Igor Barković tvrdi da mu pri odabiru profesije scenarij pandemije u kojoj trenutno svi živimo nije bio ni na kraj pameti

Radi pacijenata kod kojih su se nakon COVID-19 pojavile posljedice poznate i kao post-COVID sindrom, na riječkom Zavodu za pulmologiju početkom ove godine otvoren je post-COVID odjel i post-COVID ambulanta. Voditelj post-COVID odjela, doc. dr. Igor Barković, sa Zavoda za pulmologiju u KBC-u Rijeka rekao je za Novi list da se i dalje svakodnevno susreće s COVID-19, ali i post-COVID-om.

“Pulmologija više nije mogla izdržati opterećenje brojem bolesnika koji nam dolaze s post-COVID sindromom, kod kojih više nema replikacije virusa, ali i dalje imaju respiracijske smetnje ili novonastale komplikacije virusa pa trebaju bolničko liječenje. To su, primjerice, bolesnici s plućnim tromboembolijama, s respiracijskim insuficijencijama, a susrećemo i one koji nakon akutnog liječenja jednostavno nisu došli do situacije da ih možemo poslati kući. Neki su liječeni bolnički i više od dva mjeseca i svima je jasno da je to opterećenje za zdravstveni sustav.

S obzirom da su najčešće komplikacije vezane uz respiratorni sustav, u jednom trenutku Pulmologija više nije imala mjesta za primanje takvih bolesnika. U suradnji s bolničkom upravom pronašli smo kapacitete i napravili novi odjel, točnije post-COVID odjel kao prvi u Hrvatskoj gdje se smještaju bolesnici koji zahtijevaju bolničko liječenje, iako više nisu infektivni. Odjel je formiran na mjestu torakalne kirurgije i novih 12 mjesta smo priključili intenzivnoj njezi Pulmologije”, objansio je Barković.

SRIĆA IMA SVOJE VIĐENJE POPUŠTANJA MJERA: ‘Pozivam ljude da izađu na zrak i dobiju vitamina D, ali da ne idu masovno’

Desetak pacijenata dnevno

Barković ističe da kroz post-COVID ambulantu prođe desetak pacijenata dnevno, a na samom odjelu dosad je zbrinuto tridesetak pacijenata. Bez obzira na velik broj bolesnika koji su pogođeni novom bolešću, bolesti s kojima su se u svom redovnom radu susretali pulmolozi, nisu nestale.

“Moguće je da su se naši kronični bolesnici zapustili. Objektivno, ići u bolnicu u kojoj ima puno zaraženih nije ugodno, a najmanje onima koji su već bolesni. Na Pulmologiji ima pretraga koje smo u vrijeme pandemije jako malo raditi jer se ne radi o akutnim bolestima i jednostavno nismo imali ljudskih resursa pa smo morali raditi ono što je bilo akutnije”, upozorava Barković.

NAČELNIK STOŽERA DUBROVAČKE-NERETVANSKE ŽUPANIJE: ‘Zatražit ćemo da se terase ne otvaraju’

Puno teže komplikacije

Barković je rekao da je protekla godina bila izrazito zahtjevna za pulmologe koji su došli u dodir s bolešću koja možda jest slična nekim bolestima s kojima se inače susreću, ali nije ni približno ista.

“Komplikacije su puno teže, puno je veći broj bolesnika, puno duže traje i jednostavno pogađa velik broj ljudi. Ni mi kao pulmolozi, ali ni infektolozi, ni anesteziolozi, nismo mogli sve raditi sami i morale su se uključiti sve struke. Druge struke su pak trebale proći dodatnu edukaciju uz pomoć nas, a čak smo dobili i pomoć iz obiju Thalassotherapija i lovranske bolnice jer jednostavno – sami to nismo mogli riješiti.

I mi smo lutali i pokušavali, često je bilo frustrirajaće jer kod nekih bolesnika što god smo pokušali, nismo uspjeli. Ipak, kod većine nas vidio sam entuzijazam – ljudi su više radili, učili i trudili se maksimalno, čak i fizički, o čemu svjedoči rad u zaštitinim odjelima koji je izuzetno naporan. Bilo je to izrazito stresno, no stalno se osjećalo zajedništvo i entuzijazam”, kaže Barković.

Ističe da mu pri odabiru profesije, scenarij pandemije u kojoj trenutno svi živimo nije bio ni na kraj pameti, ali ga je još jednom uvjerio u činjenicu da medicinu jednostavno mora voljeti svatko tko se njome u životu namjerava baviti.

OTKRILI JOŠ JEDAN SOJ: Sličan je već poznatim varijantama, ali ‘umjesto toga našli smo u velikim brojevima domaću varijantu’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.