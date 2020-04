PULMOLOG OTKRIVA NAJRIZIČNIJA MJESTA U ZGRADAMA I PORUČUJE: ‘Idući tjedni su kritični. Nije trebalo popuštati mjere uoči Uskrsa’

‘Mjere popuštanja će morati doći, ali ponavljam – polako”, kaže pulmolog’

Koordinator SDP-ova savjeta za zdravstvo Saša Srića, ujedno i pulmolog, gostovao je u emisiji Novi dan N1 televizije gdje je u rubrici Pitajte stručnjake odgovarao na pitanja građana vezana za koronavirus.

Mnoge stanare zgrada s liftovima zanima treba li upraviteljima zgrada narediti da ih barem jednom tjedno dezinficiraju. “Apsolutno. Kao i javni prijevoz, liftovi su itekako rizični, jer se radi o malom i uskom prostoru. Trebalo bi predstavnike stanara upozoriti i oni bi trebali reagirati da se napravi dezinfekcija. Liftovi su rizični jer virus pada na površinu, dodirujemo kvake, nekad se na lift naslanjamo… Dezinfekcija bi trebala biti prisutna”, kazao je Srića.

‘Sljedeći tjedni su kritični’

Građani su već nestrpljivi te su mnogi primijetili kako Stožer za civilnu zaštitu već tjednima govori kako “ulazimo u kritične tjedne” pa se postavlja pitanje koliko je to zapravo vremena. Srića kaže kako ne može procijeniti što bi to moglo značiti.

“Ja bih vrlo rado htio biti prorok i konkretno odgovoriti na to pitanje, ali ne mogu. Da, točno je da se to ponavlja, ali možemo samo reći da su – prema sadašnjim podacima – kritični sljedeći tjedni. Sigurno je da će sljedeći tjedni biti kritični, neću reći dva, tri ili pet, već tjedni”, kazao je.

Budući da dio javnosti brine kako se u Hrvatskoj provodi premalo testiranja na koronavirus te da je stvari broj zaraženih mnogo veći, pulmolog je dobio i takvo pitanje. “Moramo znati da je broj testiranja bitan kako bismo imali uvid u to koliko je točno ljudi zaraženo. Da imamo bolji uvid trebalo bi testirati sve one koji su tzv. ‘asimptomatski’. Kolika je to brojka, teško je reći, ali imali bi bolji uvid da više testiramo”, objasnio je.

Upitan je da komentira ulazak virusa u domove za starije. Jesmo li si “zabili gol u produžetku”, kako se pribojavao ministar zdravstva? “Ulaskom virusa u domove za starije i nemoćne smo dobili jedan gol, ali si nismo zabili autogol. Ako bi se ta brojka povećavala, onda bismo mogli reći da smo si zabili autogol. Potrebno je spriječiti daljnji ulazak virusa u domove za starije i nemoćne, jer je zbog toga Italija pala na ispitu”, kaže Srića.

‘Nije trebalo popuštati mjere’

Komentirao je i produljeno radno vrijeme dućana uoči Uskrsa pa otkrio misli li da će nam se to obiti o glavu.

“U nekoj mjeri će se morati ići na popuštanje mjera, ali moramo se strpjeti. Mislim da je ipak trebalo promisliti i osobno smatram da popuštanje mjera nije u toj mjeri bilo potrebno. Znamo da su gužve bile velike, da su ljudi u velikom broju pohrlili po trgovinama. Neke informacije govore da je velik broj ljudi iz susjednih država došao u Hrvatsku. Imajući u vidu inkubaciju, više ćemo znati krajem ovog tjedna, možda i kasnije. Mjere popuštanja će morati doći, ali ponavljam – polako”, kaže pulmolog.

Smatra kako se greška u isplati plaća liječnicima i medicinskim sestrama mora ispraviti. “Moguće je, ali je nedopustivo. Ako je bilo propusta, mislim da se ta greška mora ispraviti. I uvjeren sam da se više neće ponavljati. Medicinari su naše blago i sada su na prvim linijama. Moramo ih čuvati”, zaključio je Srića.

