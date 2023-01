U Europu je stigao novi soj koronavirusa imena kraken, a pulmolog Saša Srića za N1 je otkrio može li se ovaj soj uskoro očekivati i u Hrvatskoj. “Kao što je svaki dosadašnji soj pokucao na vrata Hrvatskoj, pokucat će i ovaj novi", kazao je Srića.

"Podtip omikron soja kraken širi svoje krakove na taj način što se jako brzo širi, izbjegava imunitet, pogađa i one koji su cijepljeni i one koji su preboljeli. No, kao i svi dosadašnji podsojevi omikron tipa, ne očekujemo da će izazvati težu kliničku sliku", dodao je, napominjući d kod populacije koja nije cijepljenja i ima druge kronične bolesti kraken može izazvati komplikacije.

'Nismo pobijedili pandemiju'

Broj zaraženih krakenom je u SAD-u početkom siječnja narastao za 50 posto. Srića kaže da Hrvati mogu očekivati slične brojke.

“Vrlo vjerojatno da ćemo imati presliku iz SAD-a tako da će taj soj predominirati kroz sljedećih mjesec dana. Možemo to očekivati. Moramo apsolutno biti svjesni da pandemiju nismo pobijedili i da nismo sigurno dok god su virusi prisutni”, kazao je Srića.

Oslabljen imunološki sustav povećao broj zaraženih od svih respiratornih infekcija

Na pitanje, je li naš zdravstveni sustav spreman za dolazak krakena uz gripu, pulmolog kaže: “Prije svega, moramo znati da je sada period i ostalih respiratornih infekcija. Dominira gripa koja je sada puno jača u odnosu na zadnje dvije godine koju smo izbjegli zbog opravdanih mjera protiv covida. Imunološki sustav je kod mnogih građana oslabio. Zato smo danas u situaciji da imamo puno veći broj zaraženih od svih drugih respiratornih infekata.”

“Naše sestre i liječnici su pripremljeni. Zdravstveni sustav je spreman. Bolnički kapaciteti su dovoljni.” No, poziva sve građane sa blagim simptomima gripe i virusa da ostanu kući, ističući da je u bolnicu potrebno doći tek u slučaju težih simptoma kako se ne bi preopteretio zdravstveni sustav.