PULMOLOG IZ DUBRAVE: ‘Koronavirus izaziva bizarnu kliničku sliku… Ključan je peti dan, pacijenti znaju završiti naglom smrću’

Pulmolog Saša Srića iz covid bolnice u Dubravi bio je gost Novog dana N1 televizije.

Kazao je kako je kako još nismo na vrhuncu pandemije te da je situacija alarmantna.

“Treba naglasiti da je KB Dubrava kao bolnica koja je sadržavala sve specijalnosti u kratkom je vremenu pretvorena u covid-bolnicu. Broj umrlih je velik, ali zato što je to najveća ustanova koja zbrinjava takve pacijente”, rekao je.

Objasnio je kako sam koronavirus izaziva bizarnu kliničku sliku, ali najčešći uzrok komplikacija su upale pluća.

“Često spominjemo taj ključni peti dan kad se događaju pogoršanja. To su pacijenti koje redovito pratimo uz neke terapijske mjere. Kod tih pacijenata se događa manja prisutnost kisika u krvi. Kod njih se često događa da kisik dođe do zadovoljavajuće razine pa se ti pacijenti znaju naglo urušiti. Jedan izvjestan broj pacijenata završava naglom smrću, a dio pacijenta je sklon naglom zgrušavanju krvi odnosno trombogenezi. Unatoč adekvatnoj terapiji koju dajemo u terapijskoj dozi, pacijenti znaju završiti naglom smrću. Jedna od komplikacija je ta plućna embolija”, objasnio je Srića. Kazao je da je većina pacijenata koji su završili na respiratoru starije životne dobi, ali ima pacijenata srednje i mlađe životne dobi.

“Jedan od najmlađih pacijenata koji je hospitaliziran ima 38 godina. Veliki broj tih pacijenata dolazi s prethodnim kroničnim bolestima. Sama pojava dolaska na respirator ne znači kraj. Naravno da je visoka smrtnost na respiratorima. To su pacijenti koji su zbrinuti sa svom mogućom terapijom, ali usprkos svemu podlegnu ovoj bolesti”, navodi Srića.

Odgovorio Radmanu

Govorio je o dosadašnjim mjerama.

“Dosadašnje mjere su bile preblage, ali i sadašnje nisu dovoljne. U svakodnevnom sam kontaktu s kolegom Đikićem. Udio pozitivnih među testiranima je i dalje preko 30 posto. Brojka testiranja se svakako mora povećati na oko 20 tisuća testiranja dnevno. Mislim da bi uvođenje potpunog lockdowna sada bilo jedino rješenje”, smatra.

“Meni je žao ugostitelja i svih onih koji žive od svog rada, ali ako se ne donesu čvršće mjere, bojim se da to neće dovesti do adekvatnih rezultata. Apelirao bih na uglednog znanstvenika akademika Radmana koji u nekim segmentima relativizira ovu bolest. Pozivam ga da dođe i da se obuče u skafander i vidi da to nije obična mala bolest i virozica. Mislim da sam uz kolegu Đikića i kolegu Kolarića zazivao restriktivne mjere. Neki su nam se smijali i uvređujuće poruke slali, ali nažalost smo bili u pravu, tvrdi Srića.

“Iščekujemo da u narednom periodu brojka još bude u porastu. Zasigurno će 12. mjesec biti najizazovniji u periodu ove pandemije”, kazao je Srića za N1.