PULJANKA SE ŽALILA NA PONAŠANJE TINEJDŽERA U BUSU, SUGRAĐANIN JOJ UZVRATIO: ‘Problem nisu mladi nego stariji bez kulture”

‘Prije nego su se članovi mlađe populacije pojavili u većem broju na javnim mjestima i to zbog škole, nitko nije reagirao na ponašanje starijih’

Ponašanje školaraca iz Pule u autobusu zasmetalo je jednu čitateljicu Glasa Istre koja se požalila da se učenici ne pridržavaju epidemioloških mjera. Isto tako, navela je da se rugaju starijim ljudima koje je strah koronavirusa, no danas je u redakciju stigao i mail čovjeka koji brani pulske đake.

Rekao je da je imao potrebu reagirati na članak u kojem se čitateljica žali na učenike jer on situaciju vidi malo drugačije. Naveo je da otkada je počela pandemija koronavirusa nisu problem mladi ljudi, kao što nisu bili ni ranije. Glas Istre pulskog čitatelja prenosi u cijelosti:

“Iznimke uvijek postoje i uvijek će se dogoditi da netko ne želi staviti masku, netko ne želi ustati i prepustiti mjesto drugima u busu. Možda će se dogoditi i neke treće stvari, ali nedopustivo je da se zbog pojedinaca optuži sve. Prije početka histerije oko korone situacija je bila takva da bi starije osobe gotovo bez iznimke gurale svakoga ispred sebe prilikom ulaska u bus. Kao da neće stići na vrijeme do svojeg mjesta. Kao da za njih neće biti mjesta u busu ako ne budu prvi. To je nepristojnost, a ne ono što ističete kada generalizirate i cijeloj generaciji pripisujete probleme koje ističe pojedinac. Kada ne postoji onaj minimum kulture i kada osoba ne može pristojno čekati u redu. To se sa mlađim osobama nikada nije događalo u ovakvoj mjeri. Ponovno kažem da ni ovdje ne treba generalizirati jer iznimke postoje svuda. Puno puta sam gledao kako ulaze mlađe osobe, a kako starije, i jednostavno se ne bih dovodio u situaciju da me netko gura samo jer želi biti prvi.

‘Dok se mladi nisu pojavili na javnim mjestima zbog škole, na ponašanje starijih nitko nije reagirao’

Drugi problem koji se također odnosi na problem starijih i mlađih je u načinu komunikacije. Logično i nije ni malo krivo što mladi očekuju da ih se zamoli da ustanu kada u bus uđe netko stariji. Većinom će starije osobe odbiti sjesti uz pokoji komentar kao što je: ‘Čuvajte se dok ste mladi.’ Iznimke su upravo nepristojne starije osobe koje će bez ikakvog povoda napasti mlađe osobe i galamom kroz cijeli bus komentirati pojedince koji se ne ustaju. Zar nije jednostavnije i pristojnije zamoliti za mjesto? Zar je pristojno napasti bez povoda? Zar mladima ne treba osjećaj pripadnosti i poštivanja od druge strane? Zar mladi moraju trpjeti teror od strane starijih pojedinica koji će na javnom mjestu prozivati njihove roditelje, zar moraju trpjeti uvrede na račun odgoja, ponašanja i toga što rade i kako izgledaju? Ne moraju. To samo pokazuje nepostojanje kulture kod tih starijih pojedinaca.

E sada, da se dotaknem i nošenja maski u busu i trgovinama. Prije nego su se članovi mlađe populacije pojavili u većem broju na javnim mjestima i to zbog škole, nitko nije reagirao na ponašanje starijih. Uz sve potencijalne prijetnje, stariji su i dalje činili isto. Gurali se kod dolaska busa kako bi što prije ušli i nosili masku samo preko usta. I nitko nije prigovarao iako se na desetak starijih osoba u busu moglo vidjeti dvije tri mlađe osobe. I to osobe koje su ispravno nosile masku za razliku od starijih koji većinom ne nose ispravno. Iz osobnog iskustva u javnom prijevozu vidio sam da na desetak starijih osoba u prosjeku dvije ili tri osobe nose ispravno masku.

‘Reakcije mladih nisu reakcije na obavezno nošenje maski’

S druge strane, reakcije mladih nisu reakcije na obvezu nošenja maski. To su reakcije na bezobrazno i bahato ponašanje većine koja i dalje ne poštuje ništa od prethodno navedenog. To su reakcije pojedinaca na neispravno nošenje maski od strane većine starijih osoba. A da ne govorimo o stajanju u redu u trgovinama gdje opet isti problem imaju starije osobe. Guranje u redu, nestrpljenje kod prebacivanja artikala na pokretnu traku i ponovno guranje s kupcima ispred sebe.

I sada vi recite tko je tu lud. Poštivanje i uvažavanje nije bezuvjetno niti jednosmjerno. Kada nekome pokazuješ i javno govoriš da je bezvrijedan i kada to nisu iznimke, onda ne možeš očekivati ništa.

Molim vas da objavite reakciju na vaš članak kao što ste prvi objavili bez da ste iznijeli mišljenje dvije strane. Nadam se da ćete u jednom trenutku poslušati i drugu stranu. Ne pojedince, nego drugu stranu. Možda bi realniji naslov bio BEZOSJEĆAJNI ODGOJ MLADIH U JAVNIM PROSTORIMA”, napisao je čitatelj Glasa Istre.

