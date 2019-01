PULJANIN NA TAJLANDU POSTAO PRAVI HEROJ: Mediji se raspisali o našem ugostitelju koji je spasio dva kineska turista

‘Vidio sam da su odjednom počeli problemi. Počeli su se hvatati jedan za drugoga, ali tako su samo radili još gore, jer su vukli jedan drugoga pod vodu. Uletio sam u more i brzo doplivao do njih, a kada sam im se približio, obojica su me zgrabili kao da sam milijun eura…’ opisao je Puljanin koji je spasio dvojicu Kineza na tajlandskoj plaži

Pulskog ugostitelja Sinišu Letu na Tajlandu su prozvali pravim herojem jer je na plaži u ljetovalištu Pattaya spasio život dvojici Kineza. Ondje je, naime, otišao na odmor nakon sezone u Hrvatskoj.

Dok su o njemu pisali i tajlandski mediji, Leto je svoj događaj prepričao i za domaći Glas Istre. Kazao je kako mu je izgledao da se dvojica Kineza isprva “međusobno gnjure”, no da je svejedno odmah krenuo prema njima. Bili su u vodi, na udaljenosti možda 40 metara od plaže, ne mjestu gdje se nalazi svojevrsna stepenica u vodi.

“Vidio sam da su odjednom počeli problemi. Počeli su se hvatati jedan za drugoga, ali tako su samo radili još gore, jer su vukli jedan drugoga pod vodu. Uletio sam u more i brzo doplivao do njih, a kada sam im se približio, obojica su me zgrabili kao da sam milijun eura.

‘Iskusan sam plivač, no nije bilo lako’

Nije mi kao iskusnom plivaču bilo baš svejedno zgrabiti odjednom dvojicu ljudi koji se utapaju, ali sam očekivao da će se odmah popeti na mene i potopiti me u panici. To sam im i dozvolio, opustio sam se, uzeo zraka i hodao s njima po dnu. Onda sam se jako odgurnuo od dna da malo izronim i uhvatim zraka, i opet pod vodu, i tako sam hodao možda 20 metara dok nismo stigli do uzvišenja gdje su i oni mogli stajati samostalno”, šali se 51-godišnji Leto inače visok 1,90 cm i snaže građe zbog čega je vjerojatno i uspio pomoći dvojici Kineza.

Snimke spašavanja na plaži, koje su snimali tamonji turisti, završile su i u tajlandskim medijima, a Leto je preko jednog od njih poručio i tamošnjim vlastima da na plaži Pattaya zaposle i nekoliko spasioca, prenosi Glas Istre.