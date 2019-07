LJUDI U STRAHU ZA ZDRAVLJE ZBOG FEKALIJA NA PLAŽI: Građani tvrde da vlasnik kafića prazni septičku jamu odmah do mora

Iz Grada navode navode da su prije dva dana komunalni redari i djelatnici Pragrandea utvrdili da je došlo do izlijevanja onečišćene tekućine

Građani Pule sumnjaju da se na poznatoj gradskoj plaži Valkana ispuštaju fekalije i to tik do kupališta. Prema njihovim riječima za to je odgovoran vlasnik jednog ugostiteljskog objekta kraj plaže. Za Glas Istre ispričali su da upravo on otpadne vode iz svoje septičke jame prazni uokolo po zelenoj površini. Navodno ne želi snositi troškove pražnjenja cisternom, a kažu i da je ranije bio nepropisno spojen na kanalizaciju čiji je ispust završavao u moru.

On pak optužbe građana odbacuje te tvrdi da je sve radio po propisima, dok iz Grada navode navode da su prije dva dana komunalni redari i djelatnici Pragrandea utvrdili da je došlo do izlijevanja onečišćene tekućine, ali da je stanje sanirano.

Građani ga navodno vidjeli kako prazni septičku

Kako piše Glas Istre, kada je Grad u travnju renovirao postojeće tuševe između odbojkaških igrališta na Valkani, utvrđeno je da na tom mjestu septička jama, na koju je tada bio spojen i spomenuti kafić, propušta te je zbog toga uklonjena. Tada je vlasniku naređeno da svoj fekalni odvod izvede na ispravan način na novu septičku jamu koju je on potom o svom trošku ugradio u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta. I tu se stvara zavrzlama. Naime, građani koji su u srijedu prijavili nepravilnosti na Zeleni telefon, ali i komunalnim redarima, tvrde da je vlasnik, dva dana nakon što se spojio na novu septičku jamu, na svoju ruku ponovno spajao na prijašnji kanalizacijski sustav.

“Dobili smo prijavu građana na Zeleni telefon da se otpad iz septičke jame izlijeva u more. Tražit ćemo zahtjev za informaciju u Gradu”, kazala je jučer Glasu Istre Irena Burba iz Zelene Istre.

Jedna građanka tvrdi da je na vlastite oči vidjela vlasnika ugostiteljskog objekta kako prazni fekalije iz septičke jame po livadi te da se Puljani godinama žale da Valkane smrde, ali da nitko na ta upozorenja nije reagirao. Kaže da je najveći problem taj što je djeci koja se ondje igraju u travi, kao i ljeti u moru, ugroženo zdravlje. Novinari Glasa Istre nisu uspjelvlasnika pronaći u kafiću pa su prvo s njim telefonski razgovarali. U kratkom razgovoru je novinarima kazao da su dobili krivu informaciju te da on nikada, pa ni prije dva dana, nije ručno praznio septičku jamu, nego su radnici popravljali cijev. Nakon neobičnog dijaloga, iz kojeg novinari nisu uspjeli zaključiti što se točno dogodilo, jesu li građani krivo vidjeli ili je ipak doista praznio jamu, on je došao u redakciju Glasa Istre da bi objasnio svoju stranu priče.

“Septička je bila puna i zbog obilnih je kiša potonula pola metra u zemlju. S obzirom na to da ja imam septičku, došla je Herculanea i pustili smo kod mene boju koja se kroz cijev oborinske odvodnje pojavila kod odbojkaških igrališta. Cijev koja je spajala septičku jamu s nekom drugom cijevi se iščupala”, ispričao je i kategorički tvrdi da septičku jamu, otkad je ima, prazni cisterna, a ne on uokolo po zelenoj površini.

Što se tiče vremena prije nego što je ugostiteljskom objektu bila naložena nova septička jama, vlasnik kaže da su bili spojeni na kanalizaciju za koju se ne zna gdje je ispuštala otpadne vode, ali da se sa sigurnošću zna da nije išlo u more.

