PULJANI ‘NE MOGU ŽIVJETI OD NESNOSNOG SMRADA’: ‘Netko za ovo treba odgovarati, ili će se naći neko rješenje ili moramo seliti’

Pulski vatrogasci su napokon uspjeli u potpunosti ugasiti požar koji je buknuo u noći sa subote na nedjelju nakon čega sa nad cijelom Pulom nadvio gusti oblak dima

Dvadesetak mještana ulice Ilirije u Šijani, koji žive u kućama u blizini pulskog odlagališta otpada Metis na kojem je u nedjelju izbio veliki požar, u ponedjeljak se spontano okupilo kako bi iskazali negodovanje stanjem na odlagalištu i činjenicom da “ne mogu živjeti od nesnosnog smrada” koji se tamo širi.

“Naprosto ne možemo živjeti od nesnosnog smrada koje se širi odlagalištem. U nekoliko navrata upozoravali smo nadležne da je ovo odlagalište tempirana bomba te da treba pronaći alternativnu lokaciju. Ovo je strašno! Kako se može dozvoliti da odlagalište bude naprosto u središtu grada”, pitala se Mirjana Foškić koja živi u kući dvadesetak metara od dvorišta Metisa.

Poručila je i kako za ovo netko treba odgovarati – Grad, Metis ili nadležne inspekcije.

“Teško nam je jer ne znamo što nas još čeka. Moramo li se mi iseliti ili će se naći neko odgovarajuće rješenje, situacija je grozna jer tu ima i puno dječjih igrališta i parkova. Mislim da odlagalištu otpada tu nije mjesto”, istaknula je Silvija Tulić.

Pulski vatrogasci napokon uspjeli u potpunosti ugasiti požar

U međuvremenu pulski vatrogasci su napokon uspjeli u potpunosti ugasiti požar koji je buknuo u noći sa subote na nedjelju nakon čega sa nad cijelom Pulom nadvio gusti oblak dima. Vatrogasni zapovjednik Klaudio Karlović kazao je da su požar gasili dan i pol, a tek je u ponedjeljak ujutro, nakon što je ponovno tijekom noći tinjalo, požarište stavljeno pod kontrolu. Inače, vatrogasne ekipe su na odlagalištu i cijelu lokaciju drže pod nadzorom, a na zgarište u Metisovom pogonu izašle su i policijske snage koje provode očevid kako bi utvrdili uzrok požara.

Butorac: Ozbiljno razmišljamo o pronalasku alternativne lokacije

Voditelj pulskog Metisa Josip Butorac ponovio je novinarima da je najvjerojatnije došlo do samozapaljenja, no ne isključuje ni ljudski faktor. Na upit jesu li svjesni u Metisu da stanovnici okolnih kuća već godinama ne mogu živjeti od nesnosnog smrada koje se širi odlagalištem, Butorac je potvrdio da ozbiljno razmišljaju o preseljenju i pronalasku alternativne lokacije.

“Mi raspolažemo video nadzorom, no u trenutku izbijanja požara u Metisu, nije bilo radnika te je požar prvi dojavio djelatnik van službe koji se igrom slučaja našao u blizini. Vatrogasci su stigli za deset minuta”, ustvrdio je voditelj pulskog Metisa dodavši kako materijalna šteta nije velika te iznosi oko deset tisuća kuna. Po njegovim riječima Metis nastavlja normalno s radom s time da je opožareni dio zatvoren i nakon istrage kreće u sanaciju.

Neslužbeno se doznaje da je u tom požaru do sada izgorjelo između 400 i 500 metara kubnih usitnjenog raznoraznog glomaznog otpada koji se prikuplja po gradu i ovdje odlaže. Riječ je uglavnom o odbačenim madracima i namještaju, gumama i karoserijama vozila, odnosno o otpadu koji se nakon usitnjavanja odvozi tako da u zapaljenoj gomili nije bilo opasnog otpada.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu grada Pule Giordano Škuflić kazao je kako suosjeća s građanima ali kako je u pitanju privatna tvrtka gdje Grad nema nikakve ingerencije i ovlasti.

“Ovo je privatno poduzeće koje je registrirano za obavljanje te djelatnosti. Havarija se dogodila unutar njihova tvornice, Grad nema nikakve ingerencije niti nema pravo pristupa. Nadležne institucije će obaviti izvide i utvrditi zbog čega je do toga došlo. Ono što znamo je to da takve havarije se u prošlosti nisu događale, da li je bilo propusta s njihove strane to će utvrditi izvidi”. poručio je pročelnik Škufić.