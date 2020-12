PULJAK TRAŽI RASPUŠTANJE STOŽERA: ‘Mislim da se Znanstveni savjet treba proširiti drugim ljudima koji kritiziraju odluke’

‘Mislim da se taj Savjet treba proširiti i drugim ljudima koji također kritiziraju donesene odluke da se pokaže novi smjer tog Savjeta, ali i cijele politike vezane za krizu’

Ivica Puljak iz stranke Centar i znanstvenik sa Sveučilišta u Splitu izjavio je danas u razgovoru za N1 da Nacionalni stožer civilne zaštite povjerenje ne može vratiti i da ga treba raspustiti. Puljak također smatra da Znanstveni savjet treba proširiti i s drugim ljudima koji kritiziraju donesene odluke.

Govoreći o apelu znanstvenika Vladi, nakon kojega je otkazana suradnja članovima Savjeta koji su ga potpisali, Puljak je rekao da je odgovornost znanstvenika da budu na raspolaganju Vladi i cijelom društvu te da da je problem jer se kriza vodi na neprimjeren način i nije pod kontrolom.

“Odgovornost znanstvenika je da svoje preporuke komuniciraju na temelju podataka i kritički to promatraju. Ako se njihovi savjeti ne slušaju, odgovornost je i da se upozori na to. Mislim da je to ovaj apel pokušao napraviti – da se spasi društvo da ne klizi dalje u krizu. Tražili su i da se njihovi savjeti ne koriste u dnevnopolitičke svrhe. Međutim, Vlada se ponovno nije snašla, a odgovornost za sve što se događa je na Vladi i politici”, rekao je Puljak za N1. Dodaje da je većina tih stručnjaka nezavisna te da je njihova odgovornost ako vide da da Vlada njihove savjete ne sluša da javno upozore na takve stvari.

Raspad sustava

Mišljenja je da se hrvatska Vlada nije ozbiljno suočila s krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa. “Dok su se druge zemlje pripremale, Hrvatska se tijekom ljeta bavila izborima i politikantstvom. Sad se sve svelo na to da entuzijastični ljudi sustava rade na tome da nešto spase. Prediktivni modeli nisu se radili”, govori.

Na pitanje vjeruje li da će se svih petoro znanstvenika vratiti u Savjet i nastaviti raditi, Puljak kaže: “Ako im se ponudi da mogu slobodno raditi i ako će se njihovi znanstveni argumenti i savjeti uvažavati, vratit će se. Ali mislim da se taj savjet treba proširiti i drugim ljudima koji također kritiziraju donesene odluke da se pokaže novi smjer tog Savjeta, ali i cijele politike vezane za krizu.”

Puljak, koji je prebolio covid-19, kaže da ga nijedan epidemiolog nije pitao gdje se zarazio. Dodao je da mu je poznato još takvih slučajeva i kako to pokazuje da se sustav raspao.

