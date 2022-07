Konstituirana je splitska vlast prvom sjednicom Gradskog vijeća na kojoj je vladajuća većina formirana s 15 vijećnika stranke Centar Ivice Puljka i dva vijećnika SDP-a. Most, s kojim je Puljak intenzivno surađivao u prvoj godini mandata do izvanrednih izbora, odbio je suradnju, rekao je splitski gradonačelnik.

"Centar će većinu u Gradskom vijeću tvoriti s SDP-om, koji je pristao na način vođenja grada na koji smo to dosad činili. Most je odbio biti dijelom većine", izjavio je Puljak uoči konstituirajuće sjednice te pojasnio da Most nije prihvatio ponudu za mjesto potpredsjednika Gradskog vijeća i koordiniranje gradskih projekata koje su sami označili važnima.

"Nama je žao, ali to je njihova odluka", dodao je Puljak.

Most: 'I iz oporbe možemo biti učinkoviti'

"S gradonačelnikom praktički nismo imali ozbiljne razgovore, on je od početka osigurao većinu s SDP-om. Mi nastavljamo kao i do sada, bez obzira što smo u oporbi. Nećemo biti destruktivci i neracionalni kritičari. Nastavljamo raditi za dobrobit grada, gradonačelnik će imati našu podršku za dobro i konkretno. I iz oporbe možemo biti učinkoviti", rekao je novinarima Josip Markotić iz Mosta, prenosi Index.

Puljak prije nekoliko mjeseci izbacio SDP iz vladajuće većine

Do apsolutne većine u Gradskom vijeću Puljku je nedostajao samo jedan vijećnik, a pronašao ga je u SDP-u, stranci koju je prije nekoliko mjeseci sam izbacio iz vladajuće većine jer su njezini članovi navodno željeli trgovati direktorskim mjestima u gradskim tvrtkama. Sada će navodno suradnja biti potpuno drugačija.

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Željko Domazet (Centar), za jednog potpredsjednika Nenad Uvodić iz Centra, dok će mjesto potpredsjednika koje pripada oporbi zauzeti nesuđeni HDZ-ov gradonačelnik Zoran Đogaš, formalno nezavisni vijećnik. Đogaš je jedini dobio jednoglasnu podršku.

Osim vladajuće većine, za ove prijedloge glasali su i vijećnici HDZ-a, protiv je bilo njih dvoje iz Kerumovog HGS-a, dok su suzdržani ostali vijećnici Mosta i Domovinskog pokreta.

Gradonačelnik Puljak je najavio da će se prva radna sjednica Gradskog vijeća zakazati za 11. kolovoza.