PULJAK PROTIV VJERONAUKA U ŠKOLAMA, A NJEGOVA DJECA GA POHAĐAJU: ‘Bio sam duboki vjernik, ali sam postao nevjernik’

U emisiji ‘Nedjeljom u 2’ gostovao je, fizičar i član stranke Pametno, Ivica Puljak koji je govorio o Bogu, znanosti te predstojećim europarlementarnim izborima.

Stranka Pametno koju vodi njegova supruga Marijana zalaže se za sekularnu državu, tvrde da crkva ne bi trebala biti bliska Vladi već narodu i da je vjeronauk primjereniji crkvama nego školama.

Od vjernika sam postao nevjernik

No Puljak nije uvijek bo ateist.

Ispričao je kako je svirao u crkvi i bio duboki vjernik, a i dan danas mu je drago otići u crkvu, većina prijatelja mu je iz tog vremena. No, kada se počeo baviti znanošću, oko 25 godine, znanstvene ideje nije mogao primijeniti na religijske i to mu je bilo neodrživo. Dodao je da nekoliko godina trajao taj period kada je od vjernika postao nevjernik, ali u sebi je zadržao temeljne kršćanske vrijednosti.

“Nisam mogao pomiriti znanost i religiju”, rekao je Puljak.

No, njegova djeca pohađaju vjeronauk. Zalažu se za sekularnu državu, crkva ne bi trebala biti bliska Vladi već narodu, vjeronauk je primjereniji crkvama nego školama. Ipak, njegova djeca idu na vjeronauk jer je to njihova slobodna volja, a kasnije će odlučiti žele li nastaviti. Dolaze iz vjerničkih obitelji i žele ih odgajati u skladu s obiteljskim vrijednostima.

Komentirao je i događaje vezane uz misu na Bleiburgu te smatra da je austrijska katolička crkva postupila ispravno i da bi se naša crkva trebala ugledati u njemačku ili austrijsku vezano za mnoge teme, poput financiranja crkve.

“Crkva je moderna, ljudi ju traže i žele i to je uredu, ali nije u redu da ju financiramo iz javnih sredstava”, smatra znanstvenik.

Napomenuo je i kako se zalaže za sekularnu državu te smatra da je vjeronauk primjereniji u crkvama nego školama iako njegova djeca svojom slobodnom voljom idu na vjeronauk.

Politička suradnja

Politički angažman europarlamentarne izbore, Puljak kaže da će se za tri stvari zalagati: ovi izbori će biti između ujedinjene, snažne i progresivne Europe i razjedinjene, slabe i nazadne Europe, a Pametno je za ove prve. Fokus će staviti na način korištenja EU fondova, treba ih se bolje iskoristiti za razvoj zemlje. Znaju da Europa ima probleme u birokraciji, i kod nas su slični problemi i to treba riješiti. Treća stvar je da se moramo zapitati što mi možemo donijeti Europi? Pod tim smatra suradnju sa susjedima, podržavaju ulazak susjednih zemalja u EU. Kaže kako će suspendirati znanstvenu karijeru, u slučaju da bude odabran u europski parlament jer se samo jedan posao može raditi kvalitetno.

S HDZ-om ne vidi mogućnost suradnje jer, kako navodi, ta stranka upropastila je zemlju i dovela do dna Europe, a SDP je sudjelovao u tome nekih 30%.. Za pregovore s Dalijom Orešković je rekao da za sada nisu rezultirali dogovorom, no to ne znači da neće u budućnosti.

Kada je u pitanju obrazovanje tvrdi kako je Jokićeva reforma trebala biti provedena, a kako sadašnja nije cjelovita.

“HNS koristi obrazovanje za svoje sitne interese, kao što i HDZ koristi domoljublje za upropaštavanje zemlje”, zaključio je Puljak.