PULJAK PORUČIO: ‘LJUBITE JEDNI DRUGE, SVI SMO PRED BOGOM JEDNAKI’; SPLITSKI HSP BIJESAN: ‘On nameće izvrnute vrijednosti’

Poznati hrvatski znanstvenik Ivica Puljak, prozvao je jučer Hrvatsku biskupsku konferenciju zbog njihovog stava oko udomljavanja djece, odnosno o udomljavanju djece od strane gej parova.

“Hoćemo li ikada doživjeti ovakvo očitovanje Hrvatske biskupske konferencije?

BISKUPI NAPALI USTAVNI SUD ZBOG UDOMLJAVANJA: ‘Nasilje je uključiti djecu u zajednice osoba istoga spola udomljavanjem ili posvojenjem’

‘Dragi građani Hrvatske, bez obzira jeste li vjernici ili ne. Bogu to nimalo nije važno. On vas sve voli. Kao što je Isus govorio ‘Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio’ tako i mi želimo širiti ljubav, poštovanje i solidarnost među svim ljudima, bez obzira u koju kategoriju ih mi, ili čak i oni sami sebe, svrstavali. Svi smo mi pred Bogom jednaki.

Stoga svesrdno podržavamo odluku Ustavnog suda o udomiteljstvu, jer je ona u najboljem interesu djece. Najvažnije je dijete odgajati u obitelji u kojoj stanuju ljubav, poštovanje, blagost, mudrost, solidarnost i sve druge kršćanske i humanističke vrijednosti. Takvo okruženje mi želimo za sve ljude na svijetu.

Volite jedni druge. To je jedini blagoslov koji vam treba”, napisao je Puljak. No takav dobroćudan i ljudski pristup poprilično je zasmetao splitski HSP koji je oštro reagirao.

Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti.

Izvrnute vrijednosti

“Čitajući obraćanje gospodina Ivice Puljka Hrvatskoj biskupskoj konferenciji u kojem im drži moralne i katoličke prodike dužni smo reagirati. Za one koji ne znaju Ivica Puljak je hrvatski znanstvenik sa splitskom adresom koji se usput pokušava baviti i politikom te kroz to svoje djelovanje čini sve da u naše društvo nametne mnoge izvrnute vrijednosti.

Gospodine Puljak, svoj osvrt na temu udomljavanja djece od strane istospolnih parova započeli ste na sljedeći način: “Dragi građani Hrvatske, bez obzira jeste li vjernici ili ne. Bogu to nimalo nije važno. On vas sve voli.“

I sve što ste rekli u ovoj rečenici je ispravno. Međutim, Vi i vama slični to zloupotrebljavate, izvrćete kršćanske korijene nastanka čovječanstva i kreirate svoja nova moderna pravila. Sve to radite besramno i pritom se cinično pozivajući na to da nas Bog sve ljubi i voli.

Na Vašu veliku žalost, ipak živimo u društvu u kojem su usađene korijenske kršćanske vrednote, u kojem se brak definira kao zajednica žene i muškarca te u kojem dijete ima pravo odrastati uz majku i oca.

Sudeći po Vašim razmišljanjima ne znamo jeste li imali dodira s Biblijom, ali ukoliko jeste očito je nažalost niste uspjeli razumjeti, stoga ćemo Vam pokušati pobliže objasniti što u njoj piše.

Citirali Bibliju

Bog čovjeka stvara u različitosti spolova, kao muško i žensko: „muško i žensko, stvori ih“ (Post 1,27). Nakon što ga je stvorio, Bog iznova potvrđuje da čovjek, stvoren kao muškarac i žena, odgovara njegovu naumu: „I vidje Bog što je učinio, i bijaše veoma dobro“ (Post 1,31)

Bračno zajedništvo muškarca i žene prirodno je okruženje za nastanak i rast ljudskoga života. Upravo ta iskonska zajednica muža i žene mjesto je prvih koraka i prvih riječi, prvih spoznaja svijeta i početnih koraka vjere. Zato je značenje majke i oca u obitelji i u odgoju nemjerljivo. Nikada neće moći “jedan otac” ili “više očeva” zamijeniti majku u obitelji. Ali isto tako ni “jedna majka” ili “više majki” ne mogu zamijeniti oca u obitelji. Njihova je uloga nezamjenjiva i komplementarna. Ako igdje, onda u obitelji čovjek ima priliku učiti živjeti u različitosti i prihvaćati drugoga.

Obitelj je temeljna i suštinska stanica društva i koliko god Vi, gospodine Puljak ali i Vama slični, pokušavali razoriti to zdravo tkivo našeg društva, u tome nećete uspjeti!”