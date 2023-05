Premijer Andrej Plenković najavljuje poreznu reformu i ukidanje prireza, a voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić pitala je splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka - sapuna li mu premijer dasku.

"Ova je odluka slična promjeni Izbornog zakona kojom jedna čovjek, premijer, mijenja nešto zbog osjećaja supermoći, a ne zbog analiza, razgovora ili pregovora. A to je trebao napraviti s čelnicima gradova, da vidimo kako možemo rasteretiti građane, ali da ih s druge strane ne opteretimo. Rezultat reforme, kako je najavljen, biti će takav da će građani imati manje novca, a HDZ-ova blagajna više", rekao je Puljak pa još dodao:

"Rekao bih da je to obračun premijera s oporbenim gradonačelnicima iz tri najveća grada koji nisu HDZ-ove opcije. To nije plod nikakve analize, želje za rasterećenjem građanima ili povećanjem plaće jer je država najavila da će uzeti na drugom mjestu, povećanjem trošarine. Svaki put kad HDZ radi reforme, izgube građani."

'Kada jedan čovjek odlučuje o svemu, nikada nije bilo dobro'

Ukinu li gradovi prirez, oni sami određuju kolika je stopa porezan na dohodak. Ima li mjesta za porezno rasterećenje plaća u Splitu, upitala je Mojmira splitskog gradonačelnika.

"Gradovi moraju financirati osnovne stvari kao što su sport, kultura, financiranje vrtića… A infrastruktura gradova je u vrlo loše stanju i to treba financirati iz nekih prihoda i ono što je trebalo napraviti - mi smo planirali prihode i projekte i sad Vlada dolazi s rješenjima koja zaista nisu dobra i koja nisu s nikim diskutirana."

Puljak kaže kako će na kraju građani ispaštati.

"Tek ćemo vidjeti konačni prijedlog, ako će trebati prilagodit ćemo se, ali izgubit će građani. Kad HDZ nešto mijenja, kad jedan čovjek odlučuje o svemu, nikad u povijesti nije bilo dobro, pa ni sad. Građani će ispaštati, trudit ćemo se, bit ćemo racionalni, da bismo mogli uštedjeti nešto za razvoj."

'Građani će imati manje, a HDZ puno više'

Split ima drugi najveći prirez u Hrvatskoj od 15 posto. Što bi za grad onda značilo ukidanje prireza?

"To je oko 12 milijuna eura ili 90 milijuna kuna, a samo za sport u Splitu trošimo 100 milijuna kuna i to za predškolski odgoj, potom za HNK 60 milijuna, za subvencije prometa 60 milijuna. To su sve veliki iznosi. Split je zanemaren u povijesti, naša je infrastruktura izuzetno loša, trebamo u nju ulagati, a neke stvari možemo financirati iz drugih izbora kao što su fondovi. Druge ne možemo kao što su gradnja cesta i garaža", objasnio je Puljak pa još dodao:

"Radi ćemo sve da se ne dovodi povećavanje cijena, ali ako Vlada bude inzistirala na ovakvoj situaciji izanalizirat ćemo sve što je moguće da se građanima što je moguće manje smanjio kvaliteta servisa koji im pružamo. Ali građani trebaju znati da uštede i gdje im se mogu povećati plaće, kad bi HDZ smanjio državni aparat, napravio prave reforme, a ne ova kozmetika kao da im nešto daje, a s druge strane puno više uzima. U konačnici će građani imati manje, a HDZ puno više."