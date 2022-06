Saborska zastupnica Marijana Puljak u N1 Studiju uživo je komentirala seks skandal iz Splita u kojem je splitski Gradski vijećnik stranke Centar u prošlom sazivu Luka Baričić zajedno s bivšim dogradonačelnikom Splita Bojanom Ivoševićem sudjelovao u seksualnoj aferi, koja je izbila nakon što je Večernji list objavio prepiske s eksplicitnim audio i video sadržajem između njih dvojice s navodnom djevojkom iz Srbije i njenom maloljetnom sestrom.

Puljak je komentirala smatra li da će ih građani Splita kazniti za ovaj skandal na nadolazećim izborima.

"Građane ne možete varati cijelo vrijeme, pogotovo građane Splita. Mislim da im je dosta svih onih kriminalaca i mafijaša koji su vladali ovim gradom proteklo vrijeme. Mislim da prepoznaju tko radi na dobrobiti građana, a tko na osobnom interesu", navodi zastupnica.

Puljak kaže da je Splitom godinama upravljala trgovačka koalicija, a ističe da građani "prepoznaju namještenu aferu".

'U čemu je skandal?'

Na pitanje jesu li Baričić i Ivošević trebali "nasjesti" te ima li tu njihove odgovornosti, Puljak kaže:

"Jedna naivnost s njegove strane (op. Baričić), upao je u zamku i točno se zna tko mu je priredio tu zamku. Ljudi su odrasli i slobodni su u svoje slobodno vrijeme dopisivati se s kim god žele. U čemu je skandal? Što su napravili protuzakonito? Skandal je u tome što u 21. stoljeću sudjeluju na društvenim mrežama."

Ističe da je Baričić podnio odgovornost, povukao se iz politike i priznao svoju grešku.

"On je jučer podnio i krivičnu prijavu protiv osobe za koju imamo indicije da je sve ovo organizirala. To je član Kerumove stranke, čak je na njegovoj listi za Gradsko vijeće, to je onaj famozni vlasnik parkinga", navela je saborska zastupnica.

"Ovo je jedan gnjusan napad i zato kažemo da je sve orkestrirano od onih koji se žele vratiti, žele zadržati pozicije i vratiti na ono staro, a to nećemo dopustiti", dodaje.

Osvrnula se i na Bojana Ivoševića, navodeći da on nastavlja s kampanjom.

"Njegov prijatelj je na mreži koja služi za traženje partnera našao potencijalnu partnericu i njegov prijatelj ga je zamolio da komunicira s njenom sestrom. Ne zna se u tom trenutku je li ta sestra punoljetna ili maloljetna. Bojan Ivošević je iz usluge prijatelju nakon dugog nagovaranja ušao u komunikaciju, no kad je ta navodna cura kazala da ima 17 i pol godina, komunikacija je prestala", navodi Puljak.

'Žalosno je da se situacija u Petrinji nakon potresa iskorištava za osobno bogaćenje'

Komentirala je i uhićenje bivšeg gradonačelnika Darinka Dumbovića.

"Ne čudimo se svemu tome. Žalosno je da se situacija u Petrinji nakon potresa gdje je niz obitelji ostalo bez domova iskorištava za osobno bogaćenje i pogodavanje", navodi Puljak.