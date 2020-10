PULJAK O MILANOVIĆEVU VERBALNOM OKRŠAJU: ‘Nije to za komentare. Bitniji je meritum stvari’; Predložit će smjenu trojice ministara

Marijana Puljak iz stranke Pametno nije htjela previše govoriti o verbalnim ispadima Zorana Milanovića, već se osvrnula na to da institucije nisu pravilno reagirale u aferi Janaf te je predstavila odluku o smjeni ministara Josipa Aladrovića, Olega Butkovića i Tomislava Ćorića koju će odnijeti na potpis premijeru

Predsjednica stranke Pametno i saborska zastupnica Marijana Puljak, ovih se dana s kolegicom Dalijom Orešković našla “na tapeti” predsjednika Zorana Milanovića, zbog preispitivanja njegovih posjeta klubu osumnjičenika u aferi Janaf, Dragana Kovačevića. Milanović je i danas imao podulju izjavu u kojoj je objašnjavao u kojem je kontekstu spominjao frazu “samodopadne narikače”, što je sintagma kojom je prozvao dvije zastupnice.

“Ono što predsjednik govori nije za komentare. Ne osjećam se uvrijeđeno, na početku političkog angažmana možda me je to iritiralo, ali više ne. Dalija Orešković i ja smo bile iznenađene snažnom burom svega, ali nismo baš toliki napad očekivale”, rekla je Puljak za N1, te dodala kako se one neće spuštati na osobnu razinu, već će govoriti o ulozi predsjednika u društvu.

“Bitniji je meritum stvari, afera u kojoj se pokazalo da niz institucija ne radi svoj posao kako treba. To je problem o kojem želimo govoriti. Olega Butkovića smo upozorili da bi trebao dati ostavku, jer je on druge ministre pozivao na političku odgovornost, kada bi upadali u afere. Institucija predsjednika našla se zbog krivog djelovanja s pogrešne strane vrata. Predsjednik bi trebao održavati razinu komunikacije za primjer”, konstatirala je te potom ustvrdila kako je izjava Dalije Orešković o kriminalcima i prostitutkama odmjerena.

Zakazao niz institucija

“Na početku afere u medijima je bilo riječi da su u taj klub dolazile i eskort dame. Mi trebamo sve to razriješiti. Izjave koje smo Dalija Orešković i ja davale nisu pretjerane. Tamo su bili brojači novca, nosio se novac… nemojmo dopustiti da ovaj proces se pretvori u neku sapunicu koja će trajati desecima godina, pa da zaboravimo što se uopće događalo. U korupcijskim aferama imamo veliku pozornost medija, ali na kraju ne dobijemo presude. Najvažniji alat je pritisak javnosti, da se ne dopusti da ovakve stvari padnu u zaborav i da se u Hrvatskoj počne misliti na odgovornost”, poručila je.

Smatra kako je cijeli niz institucija u aferi Janaf zakazao: “Čini se da treba ispitati cijeli sustav i zakonodavni okvir, te vidjeti kako dolazi do ovakvih afera. S obzirom na veličinu afere, on može sam ocijeniti o tome kako to izgleda u javnosti – pobuđuje se sumnja u to koliko je on upleten. Svakako pitanje jest funkcioniranje sustava, ali pitanje je i što možemo zaključiti iz boravka predsjednika u klubu u kojem se nalazi i brojač novca, za vrijeme lockdowna. Postojanje okupljališta ne bi bilo sporno, da se tamo ne događaju sumnjive aktivnosti. Tamo se točio alkohol, nisu se izdavali računi. Poduzetnicima su izdavane drakonske kazne ako imaju kunu viška u blagajni ili ne izdaju račun – a onda imate ovakvo okupljalište. Tamo su se okupljale sve razine vlasti”, rekla je Puljak.

Odluka o smjeni ministara

Predstavila je i prijedlog za razrješenje trojice HDZ-ovih ministara koji su također pohodili klub u Slovenskoj 9. prijedlog će uručiti premijeru Andreju Plenkoviću.

“Upozoravali smo na propuste u upravljanju državom – zato smo danas pripremili odluku o razrješenju trojice ministara, pa ako premijer nema vremena za to, može je samo potpisati i udariti pečat. Predlaže se razrješenje ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića, ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, te ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića zbog narušavanja ugleda vlade. Plenković je rekao da tim ministrima nije trebalo da se nađu na tom mjestu (klubu u Slovenskoj ulici u Zagrebu), pa ovim putem može provesti to u odluku”, istaknula je Puljak.

Dodala je da se u Saboru pažljivo priprema odluka o osnivanju Saborsko istražnog povjerenstva, koje bi se trebalo baviti ovim slučajem. “Ono bi istraživalo funkcioniranje cijelog sustava. Ne može se ispitivati konkretan slučaj, ali može ispitivati gdje su slabosti, koja je institucija potkapacitirana, kojoj promijeniti djelovanje, kojoj smanjiti – a kojoj povećati ovlasti”, zaključila je Puljak.

