PULJAK NEZADOVOLJAN NEKIM KOMENTARIMA: ‘Nisu mi se svidjeli. Svatko od nas zaslužuje osnovno ljudsko poštovanje’

‘Posebno mi je bilo drago što ste me zaustavljali i čestitali na pobjedi u prvom krugu, kao i na civiliziranom i kulturnom ponašanju u kampanji’

Ivica Puljak, koji je pobijedio u prvom krugu lokalnih izbora u Splitu, danas je na Facebooku objavio “jednu ljudsku poruku” onima koji su i koji će glasati za njega, kao i onima koji nisu i neće.

Drage Splićanke i Splićani, bliži se zadnja faza izbora za budućnost ovog našeg lipog grada i osjećam potrebu da s vama podijelim par svojih osjećaja i misli. Prošla dva dana sam proveo s vama na ulicama Splita i moram reći da me količina pozitivne energije oduševila. Izgleda mi kao da smo probudili optimizam i nadu da su promjene zaista moguće. Posebno mi je bilo drago što ste me zaustavljali i čestitali na pobjedi u prvom krugu, kao i na civiliziranom i kulturnom ponašanju u kampanji. Nisam doživio niti jednu neugodnu situaciju”, napisao je.

PULJAK SE SUPTILNO SPRDA S NOVIM MIHANOVIĆEVIM SLOGANOM: ‘Izgleda da će glavna tema drugog kruga biti svemir. OK’

Poziv na dostojanstveno ponašanje

No, ističe Puljak dalje, na društvenim je mrežama vidio neke komentare, koji mu se nisu svidjeli. “Znam da je neke od vas možda ponijela euforija, ali mislim da bismo se svi trebali ponašati dostojanstveno prema ljudima koji su glasali drugačije od nas. Demokracija je najbolji alat za mijenjanje društva i trebamo jedni drugima dati svu slobodu da izraze svoje političko mišljenje.

Zato vas sve molim – one koji su za mene glasali ili će glasati, kao i one koji nisu i neće – da svi zajedno gradimo jedan novi Split, grad temperamentnih i dobrih ljudi, iskrenih i otvorenih, ljudi koji se poštuju kad se i ne slažu. Rasprave, debate, kritike, neslaganja, sve je to u redu, uz zadržavanje ljudskosti i poštovanja. Ja želim biti gradonačelnik svima, onima koji se sa mnom politički slažu i ne slažu. Važno je da se svi slažemo u jednom: svatko od nas zaslužuje osnovno ljudsko poštovanje. Idemo to pokloniti jedni drugima”, poručio je Puljak.

U SPLITU NI JEDAN GRADONAČELNIK NIJE VLADAO DVA MANDATA: Frizerka, prodavačice, konobar i Saša iz TBF-a rekli mišljenje o Puljku