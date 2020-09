PULJAK I OREŠKOVIĆ JASNO UZVRATILE MILANOVIĆU: ‘Zašto je ovako nervozan, što to skriva?; On je prvi govorio da ministre ne treba istraživati’

‘Prvi je izražavao mišljenje kako tijela kaznenog progona – USKOK i DORH – ne bi ni trebali ispitivati te iste ministre kao ni Jakova Kitraović’, poručuju

Nakon što je u razgovoru Dalija Orešković kritizirala Milanovića rekavši kako joj se čini da je Milanović nadmašio sve što je Ivan Pernar ikada izgovorio, Zoran Milanović je u neviđenom istupu prozvao nju i Marijanu Puljak. Među ostalim, nazvao ih je samodopadnim narikačama Thelmom i Louisete ometačicama

MILANOVIĆ PLANUO NA OREŠKOVIĆ I PULJAK: ‘Jučer sam tim samodopadnim narikačama propustio reći što sam trebao’; A onda je krenuo…

Na odgovor nije trebalo čekati.

‘Prvi je govorio a USKOK ne treba ispitivati ministre’

“Ako pričamo o terminu ometačice, napomenut ću da je prije 4 dana predsjednik Zoran Milanović na pitanje medija trebaju li ministri koji su uvučeni u aferu i dolazili u “klub” podnijeti ostavku, prvi je rekao ne. Također, prvi je izražavao mišljenje kako tijela kaznenog progona – USKOK i DORH – ne bi ni trebali ispitivati te iste ministre kao ni Jakova Kitraovića. Sudeći po onome što je govorio, Milanović smatra kako bi ih bila šteta ispitati”, prokomentirala je Dalija Orešković, prenosi N1.

Potom je istaknula kako joj je žao što se predsjednik Republike takvim uličnim rječnikom šovinistički obrušio na dvije oporbene zastupnice, a istovremeno nema, kako kaže, “ono nešto što je potrebno da hrabro pozove ministre Plenkovića da podnesu ostavku”.

Osvrnula se i na izjavu Milanovića da je “Dalija Orešković u 36. godini života došla kao potpuno nepoznata i drugorazredna odvjetnica na čelo povjerenstva. Ona nije bila ozbiljna odvjetnica, za razliku od njenog tadašnjeg muža.”

‘Vjerujem da i javnost zanima što skriva’

“Suspektno je što on pokušava reći, nisam bila jedina odvjetnica. Ne znam u kojem pravcu bi trebale ići njegove izjave, prijavilo se 200-injak kandidata. Ne znam što je on kao predsjednik Vlade imao tražiti u uplitanju u taj natječaj s obzirom da ga je provodilo saborsko nadzorno tijelo. Ako je time Zoran Milanović htio poslati poruku da se na ključne pozicije u državi – nezavisna državna tijela, postavljaju osobe koje bi trebale biti poslušne paralmentarnoj većini koja ih u tom trenutku bira – ne odnosi se to samo na Povjerenstvo, onda je upravo otkrio razlog propadanja RH u posljednjih 30 godina”, poručila je saborska zastupnica SSIP-a.

Marijana Puljak istaknula je kako je predsjednik Republike najnervozniji u posljednje vrijeme. “Vjerujem da i javnost zanima što to on možda i skriva, zašto je ovako nervozan i zašto ovako nasilnički reagira na svaku kritiku”, rekla je zastupnica stranke Pametno.

Orešković se pita zašto su dvije oporbene zastupnice narikače, a istovremeno, za tri ministra koja su zalazila u Kovačevićev klub Milanović kaže da ne trebaju dati ostavke.