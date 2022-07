Grad Pula će s javnim poduzećem "Pula Herculanea" od ovog tjedna pokrenuti niz aktivnosti u cilju racionalnijeg trošenja vodnih resursa kako bi se pridonijelo prevenciji ili ublažilo efekte eventualnog proglašenja mjera redukcije vode na području Istarske županije.

"Grad Pula s trgovačkim društvima ovime želi maksimalno pridonijeti dodatnoj racionalizaciji potrošnje vode. Iako se nadamo da do mogućih redukcija neće doći, ovim aktivnostima i odlukama pokazujemo odgovornost u upravljanju i brigu o vitalnim resursima kao što je to voda", naveo je pulski gradonačelnik Filip Zoričić.

Građane i turiste te poslovne subjekte pozvao je na racionalno trošenje vode kako bi zajedno pridonijeli lakšem prebrođivanju trenutne situacije kada je u pitanju stanje vodnih resursa u gradu i županiji.

Zalijevanje javnih zelenih površina po noći

Kako navode u priopćenju iz Grada Pule, "Herculanea" danas, kao i proteklih 14 godina, usluge zalijevanja javnih zelenih površina u centru Pule, te čišćenja prometnica provodi koristeći vodu iz izvora Nimfej, koji ne pripada vodoopskrbnom sustavu i u kojem se nalazi tehnološki ispravna voda koja nije namijenjena za piće. Od ukupnih 70 000 m3 za koje je izdana vodopravna dozvola ove godine je iz navedenog izvora za potrebe usluga Herculanee iskorišteno 15 posto kapaciteta, a redovitim analizama koje se provode utvrđeno je kako u ovom trenu ne postoji opasnost od presušivanja tog izvora.

"Dokle god za to postoje preduvjeti, aktivnosti čišćenja ulica i zalijevanja javnih zelenih površina u središtu Pule provodit će se bez dodatnih mjera štednje čak i u trenutku eventualnog proglašenja mjera redukcije", poručuju iz Grada. Napominju da se aktivnosti zalijevanja parkovnih površina provode tijekom noćnih sati jer tada biljke mogu vodu optimalno iskoristiti, a utrošak iste je zbog smanjene evaporacije i utjecaja sunčeve svjetlosti znatno manji.

Zatvaranje tuševa na plažama i kupalištima

Po donošenju odluke Grada Pula provest će se mjera zatvaranja tuševa na plažama i kupalištima Valkane, Stoja, Mornar, Zelenika i Hidrobaza.

Grad Pula donio je i odluku o zabrani izvođenja građevinskih radova od 15. srpnja do 15. kolovoza.

"Imali smo tri sastanka s novom udrugom građevinara, s cehom građevinara i s predstavnicima turističkog sektora. Uz 52 primjedbe pristigle na e-savjetovanje došli smo do ovog prijedloga odluke kojega je prihvatilo Gradsko vijeće", poručio je Zoričić.

Iz Grada navode kako prema Odluci o privremenoj zabrani građevinskih radova od 1. do 14. srpnja te od 16. do 31. kolovoza radovi su dozvoljeni s ograničenim vremenom od 9 do 17 sati te subotom od 9 do 14, sati, a nedjeljom, blagdanima i neradnim danima i dalje neće biti dopušteni.