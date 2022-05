Hrvatska se zalaže za izuzeće po kojem bi i nakon ove godine za potrebe rada rafinerije u Rijeci mogla uvoziti derivat za proizvodnju dizela, piše u petak Večernji list. S druge strane, Mađarska najavljuje da bi čitav paket ne bi mogla podržati u sadašnjem obliku.

Sirovina ključna za riječku rafineriju

U raspravama među državama članicama u Vijeću EU-a, koje treba usvojiti prijedlog Europske komisije o embargu na uvoz ruske nafte za šest mjeseci i ruskih naftnih prerađevina do kraja godine, Hrvatska se zalaže za izuzeće po kojem bi i nakon ove godine za potrebe rada rafinerije u Rijeci mogla uvoziti tzv. vakuum plinsko ulje, neslužbeno doznaje Večernji list u Bruxellesu.

"VGO (Vacuum Gas Oil) je sirovina neophodna za proizvodnju dizela, a Inina rafinerija je optimizirana za njegovu upotrebu u proizvodnom ciklusu. Izvori opskrbe VGO-a na tržištu su prilično ograničeni. Slijedom toga, INA se zalaže za daljnju kupovinu VGO-a, kao što je to bio slučaj i dosad", odgovorila je Ina na upit nakon neslužbene informacije iz Bruxellesa.

Nema naznaka koncenzusu

Rasprava u Vijeću EU-a počela je odmah u srijedu, kad je Europska komisija predložila šesti paket sankcija protiv Rusije s embargom na naftu kao ključnim dijelom paketa, a nastavljena je i jučer, vjerojatno će i sutra, jer još nema naznaka konsenzusa. Najveću prepreku predstavlja Mađarska, koja tvrdi da neće pristati na prijedlog Komisije koji bi toj zemlji, kao i Slovačkoj, ostavio mogućnost da rusku naftu kupuju do kraja 2023., dulje od ostalih država članica. Mađari su na prvom sastanku u srijedu rekli da traže permanentno izuzeće, dok su Slovaci navodno tražili izuzeće do 2025., a Češka i Bugarska signalizirale su da bi i one rado bile izuzete od embarga, barem do kraja 2023., kako je Komisija predložila za Mađarsku i Slovačku.

Grčku muči prijevoz

Grčka, kako dnevnik neslužbeno doznaje, nije sretna zbog toga što Komisija u prijedlogu novih sankcija predviđa zabranu prevoženja ili osiguranja prijevoza ruske nafte bilo gdje u svijetu. Takva odredba pogađa grčke i druge europske brodare, ali poanta kojom se Komisija vodila je da se spriječi mogućnost da naftu koja je išla u EU Rusi jednostavno preusmjere prema drugim kupcima u svijetu.

O svemu se još raspravlja i konačna odluka o embargu na rusku naftu može na kraju biti usvojena u obliku koji odstupa od Komisijina prijedloga. Zasad nema naznaka o tome nailazi li hrvatski zahtjev na plodno tlo ili ne, piše novinar Večernjeg lista Tomislav Krasnec.

'To bi bila atomska bomba za naše gospodarstvo'

Mađarska ne može u sadašnjem obliku podržati novi paket sankcija Europske unije, koji uključuje embargo na uvoz nafte, rekao je premijer Viktor Orban u petak. Orban je rekao da bi sadašnji prijedlog Europske komisije o zabrani uvoza ruske nafte predstavljao "atomsku bombu" bačenu na mađarsko gospodarstvo te dodao da je Mađarska spremna pregovarati ako vidi novi prijedlog koji bi ispunjavao mađarske interese.

Izvršno tijelo Europske unije u srijedu je predložilo dosad najstrože sankcije protiv Moskve zbog rata u Ukrajini, no nekoliko zemalja zabrinutih zbog utjecaja koji bi prekid uvoza ruske nafte imao stalo je na put dogovoru. Nekoliko istočnih članica EU-a zabrinuto je da za vrijeme prekida ne bi imale dovoljno vremena da se prilagode, premda diplomati kažu da bi Mađarska i Slovačka imale rok do kraja 2023.

'Trebalo bi nam najmanje pet godina'

Orban je rekao za državni radio da bi Mađarskoj trebalo pet godina i velika ulaganja u rafinerije i plinovode kako bi mogla transformirati sadašnji sustav u kojem se oko 65 posto oslanja na rusku naftu. "Točno znamo što nam je potrebno, najprije nam treba pet godina kako bi cijeli proces bio završen... godina do godina i pol nije dovoljna ni za što", rekao je Orban te dodao da bi Mađarska također trebala velika ulaganja u rafinerije i sustav isporuke da omogući uvoz nafte koja nije iz Rusije.

Orban je upitao je li pametno ulagati u toj mjeri za rezultat za četiri-pet godina, dok se rat u Ukrajini događa sada. Rekao je da Mađarska čeka novi prijedlog Europske komisije. "Ne želim se suprotstavljati EU-u nego surađivati, ali to je jedino moguće ako uzmu u obzir naše interese", kazao je.

Orban je također rekao da Mađarska neće podržati stavljanje poglavara Ruske pravoslavne Crkve patrijarha Kirila, saveznika Kremlja, na crnu listu jer je to "pitanje vjerske slobode". Ponovio je mađarsko stajalište da neće slati oružje susjednoj Ukrajini.