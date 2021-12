Zapadni dio Zagreba je ostao bez grijanja i tople vode u utorak rano ujutro nakon puknuća vrelovoda na Jarunu i Trešnjevci. Zanimljivo cijevi su puknule svega 400-tinjak metara od mjesta gdje je prije nekoliko tjedana puknuo vodovod na Selskoj cesti.

Kao mogući uzrok ovog puknuća navodi se korozija i starost vrelovoda, no to neće ublažiti činjenicu da je 14 kvartova ostalo bez grijanja dok je vani temperatura bila minus četiri stupnja. Iako su iz HEP Toplinarstva poručili da će kvarove otkloniti do večeri, RTL Direkt doznaje kako bi radovi trebali završiti tek tijekom srijede.

"Snaći ćemo se, nije to nikakva nova situacija, u zadnje vrijeme je bilo toga. Stalno po gradu pucaju cijevi. Neka se malo zamisle ovi koji održavaju te sustave da li rade dobar posao“, kritičan je Zagrepčanin Predrag Donat.

Doznaje se i kako je dio žitelja zapadnog dijela grada već dobio grijanje i toplu vodu. Navikli su na to jer je toplovod ponegdje star i 80 godina. Srećom, temperature su nešto veće. Na postajama DHMZ-a je jutros u šest sati izmjereno sedam stupnjeva.