U Zagrebu je ponovno pukla vodovodna cijev. Zbog toga je od ranog jutra bez pitke vode ostao dio žitelja na Ribnjaku te Langovu trgu, javlja Zagrebački holding. Oni se do završetka sanacije opskrbljuju vodom iz cisterne.

A dok traju radovi, tramvaji linija 8 i 14 prometuju preusmjereno. "Osmica" ide do Kvaternikova trga, a "četrnaestica" do Maksimira. Linija 15 ne vozi. Kako bi javni prijevoz ipak tekao neometano uvedena je izvanredna autobusna linija od Kaptola do Mihaljevca.

Čitatelji Net.hr-a poslali su nam fotografije te su nam kazali da je tramvajski promet u zastoju.