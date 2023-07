TAKO BLIZU, A TAKO DALEKO / Pukla ljubav? Plenković i Filipović nikad nisu izgledali emotivno udaljenije, svi se pitaju dolazi li kraj romansi

Potpisivanje sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prekograničnoj suradnji u pružanju hitne zdravstvene zastite potpisuju predsjednici vlada Andrej Plenković i Robert Golob. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o mjerama solidarnosti radi zaštite sigurnosti opskrbe plinom potpisuju ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i ministar okoliša, klime i energetike Bojan Kumer. Nakon potpisivanja premijeri su dali izjave za medije.Hrvatski premijer Andrej Plenković i slovenski premijer Robert Golob poručili su u petak da granični prijepor između Slovenije i Hrvatske ne treba biti u fokusu dviju zemalja jer se radi o problemu kojem treba dati vremena i ukloniti ga iz dnevne politike. Iako je pozicija Hrvatske i Slovenije "nepromijenjena" - Ljubljana priznaje arbitražnu presudu, a Zagreb je ništetnom zbog utjecaja na suce - postoji i razumijevanje za pozicije druge strane, potvrdili su Plenković i Golob nakon sastanka u Banskim dvorima. Plenković je naglasio kako stajališta Slovenije i Hrvatske jasna i da ne treba imati iluzija da će se to pitanje "riješiti preko noći". Ali se "razgovori se mogu čitavo vrijeme kontinuirano odvijati". "Ako neće biti razgovora, neće biti ni rješenja. Temu treba maknuti s političke pozornice, a razgovori se trebaju odvijati", istaknuo je Plenković, dodavši kako su hrvatsko-slovenski odnosi "sve bolji". Plenković je kazao da rješenje treba naći na ekspertnoj razini". Postoji “spremnost da se na ekspertnoj razini razgovora o istoj stvari iz dva kuta. Iz slovenskog kuta o provedbi arbitraže, a iz našeg kuta o traženju rješenja", dodao je. Golob je rekao da pitanje arbitraže jedino o kojemu postoji neslaganje između Hrvatske i Slovenije. “Ako isključimo arbitražu, čut ćete prijevod istih riječi", kazao je slovenski premijer. Istaknuo je kako za rješenje tog pitanja "nema vremenskog pritiska" te da "obično u prijateljskom duhu mnogo puta nađemo rješenja kada se to ne očekuje". "Možda ćemo naći rješenje kada ćemo to najmanje očekivati", rekao je Golob. Plenković je predložio i da se prekine praksa izdavanja kazni ribarima, što je "jedini element koji u javnom prostoru dotiče tu temu". “Na taj način bi eliminirali iz javnog prostora jedini javni element koji može biti svojevrsna iritacija u inače izrazito pozitivnim odnosima", poručio je Plenković. No, čini se da je njegov slovenski kolega rezerviraniji prema tom prijedlogu. “Vlada Slovenije je obvezna poštivati pravni red. Trenutno je jasno što pravosudni poredak određuje", odgovorio je Golob na pitanje novinara. Golob će se kasnije u petak, u sklopu svog prvog službenog posjeta Hrvatskoj, sastati s predsjednikom Zoranom Milanovićem i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem.