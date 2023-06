Dok u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu traje zajednička sjednica Vlade RH i Vijeća ministara BiH, istu je na televiziji N1 komentirao politički analitičar Žarko Puhovski. Jedna od tema sjednice su i prijepori oko Trgovske gore na granici Hrvatske i BiH, gdje se gradi odlagalište radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško.

"To se pitanje svako malo povlači. Tu su dvije strane u BiH, a to je hrvatska i srpska koje nemaju druge nego igrati zajedno protiv većinske bošnjačke strane, s obzirom na to kako se ona ponašala. Znalo se da Milorad Dodik ne može bojkotirati ovu sjednicu i interesi su ipak bili jači od nekih starih odnosa. Mislim da se oni ni o čemu neće dogovoriti, ali će barem pokazati da mogu razgovarati za razliku od bošnjačkih političara", kazao je Puhovski.

'U Srbiji shvatili da im put u EU ide preko nas'

Osvrnuo se i na posjet preijera Andreja Plenkovića Srbiji.

"Mislim da je glupo vjerovati da bi taj posjet ojačao Vučića. Većina ljudi koji su protiv Vučića su također nacionalisti, samo manje demokratski orijentirani. Hrvatska strana se ne treba baviti jačanjem ili padanjem Vučića, ne vidim kakvu korist ima Hrvatska njegovim rušenjem. Vučić nema puno veće ovlasti od Milanovića, ali on je tako postavio stvari i on je gazda, kao što je Plenković ovdje gazda”, ustvrdio je Puhovski.

"Oni su (u Srbiji) shvatili da, kao što je naš put išao preko Ljubljane, njihov put u EU ide preko nas. Bitno je da se ondje promijenio stav o Kosovu koje sada ide na ruku Putinu. Putin nema više nikakvih motiva podržavati Vučića i on je dovoljno inteligentan da to shvati, a to onda ide preko Zagreba", dodao je.

Puhovski kaže da je razlika između Vučića i Plenkovića u tome što Vučić ima puno ljudi protiv sebe, a Plenković nema, osim što "ide na živce ljudima jer je dugo na vlasti".

"Kod nas je lider oporbe Milanović koji je izašao iz svojih ovlasti. On je preuzeo ulogu govornika oporbe jer to nitko drugi ne radi. Grbin stoji u stavu mirno, a Možemo! se malo distancirao", rekao je Puhovski na N1.