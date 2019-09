PUKLA ‘LJUBAV’ IZMEĐU PLENKOVIĆA I ŠEKSA? Evo zbog čega su se ‘zakačili’ pred svima, a zna se da je starosjedioc zlopamtilo

Vladimir Šeks i Andrej Plenković više nisu dobri nakon što je Plenković rekao Šeksu da njegova politička sudbina ne ovisi o izbornom rezultatu Kolinde

Na zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u ponedjeljak došlo je do polemike u kojoj je Andrej Plenković bio vrlo “osoran” prema Vladimiru Šeksu koji mu to neće zaboraviti, rekao je jučer jedan HDZ-ovac za Novi list. Plenković može biti siguran da je time što je opomenuo Šeksa da njegovu političku sudbinu ne smije vezati za izborni rezultat Kolinde Grabar-Kitarović, dobio još jednog čovjeka u stranci koji bi se veselio njegovu odlasku, tvrdi taj list. Šeks je, piše Novi list, poznato je zlopamtilo, ali njegova je politička filozofija da treba sjediti na obali rijeke i čekati da njome počnu plivati leševi neprijatelja, pa sada neće ništa poduzimati.

Ostavio otvorenom mogućnost poraza

Naime, Šeks je izjavio da bi poraz Kolinde oslabio Plenkovićevu poziciju u HDZ-u. Na to je premijer odgovorio da poraz Kolinde Grabar-Kitarović ne bi bio i njegov poraz te da bi se on i u takvim okolnostima uspio održati na čelu stranke, čime je ostavio otvorenom mogućnost poraza na predsjedničkim izborima.

“Bilo bi normalno da je Plenković rekao Šeksu da je nepotrebno govoriti o tome što bi bilo da ona doživi poraz jer se to neće dogoditi, točka. Ali, on nije sasvim otklonio ovakav ishod, a to nije dobro za moral u stranci”, rekao je HDZ-ov dužnosnik s kojim je neslužbeno razgovarao Novi list.

Podjele u stranci opasnost za Kolindu

Sugovornik Novog lista je poput Šeksa također uvjeren da bi se eventualni gubitak Grabar-Kitarović itekako odrazio na Plenkovićeve šanse u izborima u HDZ-u. “Što god ja mislio i o Plenkoviću i o Kolindi, interes je HDZ-a pobjeda na predsjedničkim izborima. Stoga sve ostalo treba staviti u drugi plan. Njezin će rezultat, naravno, najviše ovisiti o njoj samoj, što je Plenković u pravu, ali HDZ mora biti jedinstven. Duboke podjele u stranci su opasnost za Kolindu”, upozorava član vodstva HDZ-a.

Dvostruki standardi

S druge strane, drugi HDZ-ovac kaže da je Plenković započeo kampanju u HDZ-u prije Mire Kovača te je u Orahovici izjavio da će sigurno pobijediti na izborima za predsjednika HDZ-a. “Kovač je samo ponovio te Plenkovićeve riječi. Zašto bi svi ostali morali šutjeti dok Plenković vodi kampanju za unutarstranačke izbore? Mislim da je sve ovo skupa tek posljedica Plenkovićeve velike nervoze”, kaže HDZ-ovac koji ne razumije zbog čega se ista stvar Kovaču zamjera, a Plenkoviću ne.

“Ako je Kovač doista irelevantan, ako je utjecajan u HDZ-u kao nekakav finski građanin, kako to da se zbog njega sastaju Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a i raspravljaju pet sati? Nema to nikakvog smisla, zaključuje saborski zastupnik HDZ-a.

