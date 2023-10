Koristeći institut slobodnog govora u Hrvatskom saboru, odnosno priliku da govori o bilo čemu, zastupnik Hrvoje Zekanović u srijedu je izrekao sljedeće: "Ne tako davne 2001. protiv S.B. je Policijska uprava zagrebačka podnijela prekršajnu prijavu jer je na Trgu kralja Tomislava građanima nudila na prodaju pirotehnička sredstva prve kategorije, bez odobrenja nadležnih tijela, a prilikom postupanja policije vrijeđala ih je i omalovažavala pogrdnim riječima. Pogodite o kome se radi, bila je visoko pozicionirana aktivistica u Centru za mirovne studije i dugo godina plaćena od Sorosa, 18 godina je studirala pravo."

Nije Zekanović iznebuha odlučio izvući iz nekih sudskih spisa prekršaj star 22 godine. Osoba na koju se tobože enigmatično referirao, ondašnja prodavačica petardi na božićnom štandu, danas je saborska zastupnica Sandra Benčić, supredsjednica stranke Možemo! i premijerska kandidatkinja iste, a povrh svega politički i ideološki najljuća suparnica Zekanoviću, ali i vladajućem HDZ-u.

'Gromobran' HDZ-ove većine u Saboru

Iako nije član HDZ-a, nego Hrvatske demokršćanske stranke (HDS) koja je dio parlamentarne većine, Zekanović je najistureniji predstavnik, mnogi će reći "gromobran" parlamentarne većine, koji se u ime HDZ-a i Vlade nesmiljeno 'fajta' s opozicijom.

"Postoje dvije Hrvatske, jedna koja radi i drugi koja prodaje petarde", poentirao je Zekanović svoj tek naizgled nesuvisli istup u Saboru o Benčićkinom prekršaju od prije 22 godine.

Ona je iste večeri, u RTL-ovom Danasu, potvrdila da je 2001. doista, kao studentica, radila na božićnom sajmu i prodavala "sve od čestitki do petardi", ali je svoju poruku potom adresirala izravno Andreju Plenkoviću, a ne Zekanoviću.

"Malen je premijer koji se sakriva iza Zekanovićevih leđa. Ako se želi suočavati sa mnom, suočavat ćemo se po pitanju politika", poručila mu je.

Zeko poput 'zeca' na atletskim utrkama

Zekanović je svojim istupom možda zaista bio, i to ne prvi put, Plenkovićev 'poštar'. Pogotovo sada, u već započeto predizborno vrijeme, Zekanović u duhu svoga nadimka Zeko, biva poput "zeca" u srednjeprugaškim i dugoprugaškkim atletskim utrkama - trkač kojemu je namijenjena uloga da povuče utrku i nametne joj tempo, da bi se u nekom trenutku maknuo sa staze prepuštajući glavnim favoritima da do cilja ganjaju pobjedu i novi rekord. U tom smislu može se gledati i Zekanovićevom vađenje jednog starog, benignog prekršaja (ne kaznenog djela!) iz sudskog arhiva.

"To je stvar koju imamo još od 1990-ih. Počelo je s demokratskim promjenama kada je u okviru tih promjena došlo do otvaranja raznih arhiva, i to usmjerenog, pa su neke stvari iscurile, a neke nisu. Poslije su korištene u obračunima, najviše u ime HDZ-a, a i oporba je to koristila, ali mnogo manje. Pojavljivali su se tabloidi poput ST-a i Panorame, koji su doslovce bili bilteni nekadašnje UDB-e, ali sada s ciljem očuvanja moći vladajuće stranke u novoj državi. Uzimali su se i sudski dokumenti, ali i bilješke UDB-e koje nisu bile mnogo više nego tračevi napisani na komadu papira. Tada su te stvari bile mnogo ozbiljnije, a ne zafrkantske kao danas", kaže politički analitičar Žarko Puhovski komentirajući Zekanovićevo mahanje dva desetljeća starom prekršajnom prijavom protiv Benčić.

'On je lutak trbuhozborca Plenkovića'

Stara se praksa u novim vremenima i okolnostima očito ponavlja, ali na groteskni način.

"Sada se pojavljuje priča o Benčić koja je prodavala petarde, a nije problem, recimo, netko tko je prodavao oružje. Devedesetih smo imali velik broj situacija u kojima su ljudi, prije svega neki vezani uz HDZ, prodavali kalašnjikove ljudima, petriotima koji su htjeli ići braniti zemlju. Te koji su prodavali oružje se ne spominje, ali se Sandri Benčić spominju petarde iz prošlosti. To je nastavak jedne ružne tradicije u kojoj Zekanović nije ništa drugo nego ona lutka kojom upravlja trbuhozborac. Trbuhozborac je, naravno, Plenković, a njegov lutak govori ono što se sam trbuhozborac ne usuđuje reći. Benčić nema druge nego izvući Plenkovića na čistac, ali on to neće prihvatiti jer predobro stoji u svim anketama da bi si dopuštao sučeljavanja koja mu ne mogu donijeti, već samo oduzeti nešto popularnosti", smatra Puhovski.

A Zekanović je u toj priči kontroverzan utoliko što je od žestokog kritičara Plenkovića i HDZ-a postao jedan od njihovih najpouzdanijih partnera.

Glasnogovornik HDZ-a daje mu instrukcije

Iako se, vjerojatno taktički, nije dao uvući u redove vladajućih, nego ih podržava kao član jedne minorne stranke, on je nesumnjivo na vezi s HDZ-om. I to doslovno.

Posvjedočio je tomu slučaj kada su proljetos njegovi bivši oporbeni kolege iza leđa mu u saborskoj klupi snimili kako putem whatsappa razmjenjuje poruke s glasnogovornikom HDZ-a Zoltanom Kabokom. Štoviše - prima instrukcije. Zekanović je, naime, tog dana u Saboru šefa SDP-a Peđu Grbina nazvao 'Snoopyjem' no pritom učinivši gaf. Želio je time aludirati na SDP-ovog stranog PR stručnjaka Alexa Browna, pa se smeo misleći na stripovskog junaka Charlieja Brauna i njegovog psića Snoopyja te stoga tako nazvao Grbina.

"Ono sa Snoopyjem ti je bilo glupo jer nitko nije shvatio zašto", napisao je Kabok Zekanoviću u poruci.

"Pojasnit ću. Imaš pravo", odgovorio je Zekanović ne sluteći da ga 'kolege' iza leđa snimaju.

A Kabok ga je na to instruirao: "Ma, ne trebaš sada više. Otišlo."

Jesenas se Zekanović u Saboru zamalo potukao s mostovcem Mirom Buljem - razdvajao ih je miroljubivi Bojan Glavašević - a poslije je svoju vrelu krv tumačio rekavši: "Ja sam fajter, temperamentan sam."

I protivnik i partner u istom mandatu

Od njegovog fajterstva politički profitira HDZ, a dogodine na parlamentarnim izborima vidjet će se je li profitirao i sam Zekanović. Ako mu pođe za rukom pa opet osvoji puno preferencijalnih glasova ili ga HDZ počasti visokim mjestom na koalicijskoj listi u IX. izbotnoj jedinici, bit će mu to treći uzastopni zastupnički mandat.

Prvi puta u Sabor je ušao 2016. godine kao zastupnik ultrakonzervativne stranke Hrast (tada bliske udruzi 'U ime obitelji' vođene Željkom Markić), ali s liste HDZ-a koju je amenovao Plenković. Do 2018. godine bio je dijelom vladajuće većine, a tada se pobunio i okrenuo leđa HDZ-u kada se u Saboru ratificirala Istanbulska konvencija. Bio je među najglasnijim protivnicima ratifikacije iste optužujući Plenkovića da u Hrvatsku uvodi rodnu ideologiju. Odmaknuvši se od HDZ-a, Zekanović se pred izbore 2020. godine s ekipom iz Hrasta pridružuje još nekim desnim strankama u združivanju u novu stranku - Hrvatske suvereniste. Suverenisti na tim izborima koaliraju s Domovinskim pokretom Miroslava Škore, ulaze u Sabor, no već u izbornoj noći najavljuju da će oformiti svoj klub zastupnika.

Taj zastupnički mandat, koji se sada bližu kraju, Zekanović je proveo putujući širokim lukom od ljutog kritičara Plenkovića i HDZ-a do vjernog im partnera. On za njih u Saboru odrađuje vojnički posao boreći se oporbom - podjednako onom lijevo-zelenom koju ideološki ne podnosi, kao i onom desnom s kojom se politički razišao u siječnju prošle godine.

'U politici i ljubavi sve je dozvoljeno'

Odlazak iz desnog oporbenog tabora zapravo je izveo vrlo vješto. Pozivajući se na zdrav razum i činjenicu da je prebolio teži oblik covida, Zekanović je svoje dotadašnje stranačke i ideološke kolege nazvao "ravnozemljašima i antivakserima" zbog kojih su "ljudi na respiratorima".

"Promijenio se kontekst, a ja sam promijenio retoriku. Ako sam u situaciji da biram između ravnozemljaške oporbe, izabrat ću razum i stabilnost, a to je trenutno vladajuća garnitura. U politici i ljubavi sve je dozvoljeno", objasnio je tada Zekanović čin svoje konverzije. Nakon kratkog vremena provedenog u statusu nezavisnog zastupnika (dok se bura ne smiri) formalno je pristupio HDS-u, a time i vladajućoj koaliciji.

A samo godinu dana ranije u Saboru je grmio na Plenkovića: "Vi ste pokazali da ste notorni lažljivac. Između vas i mene je sanitarni kordon. Niti sam, niti ću vam pružiti ruku. Da ja s vama koaliram za Europski parlament? Kako vas sram nije izmišljati ovako gnusno? Vi ste notorni i patološki lažljivac!"

Milanović za njega kaže: Frajer je sumnjiv!

U prosincu 2020. Zekanović, tada još član Suverenista, Plenkovića je optužio da Hrvatsku vodi po diktatu iz Bruxellesa: "Naš generalni guverner Plenković, koji upravlja dominionom, našom Hrvatskom, ne vodi računa o suverenosti naše države!"

A Plenković ga je još 2p018. godine, kad se ovaj uzjogunio zbog ratifikacije Istanbulske konvencije, podsjetio: "Mislim da on i njegova stranka nastoje potencirati ovu temu i na njoj poentirati, a zaboravljaju da nije bilo HDZ-a i naše dobre volje, da ne bi bili u Hrvatskom saboru."

Ni predsjednik Zoran Milanović nije zaboravio kada je ovaj za saborskom govornicom mahao vrećicom s bijelim prahom tvrdeći da ju je "našao na Pantovčaku" te da je "unutra upravo ono što mislite da je" aludirajući da je riječ o kokainu i da je Milanović 'konzument'.

"Kako to da on sada podržava HDZ, a prije ih nije mogao smisliti? On je bijednik. To je jedan vrlo ubogi tip koji je bio opozicija HDZ-u, a sada im izlazi iz nosne šupljine. Da sam DORH, ja bi ih sve preslušao i vidio koji su motivi za prijevaru birača. Taj frajer je sumnjiv", rekao je Milanović za Zekanovića.

'On je vrdalama, nije Ilija Gromovnik'

Sam Zekanović na N1 će za promjenu svojih partnera reći: "Moje politike uvijek će biti iste – desne, konzervativne i kršćanske. Moj svjetonazor i politička pozicija nisu se promijenili, moje su politike jasne. Promijenili su se samo partneri."

Puhovski, pak, na naše pitanje je li Zekanović pouzdan HDZ-ov 'gromobran' kaže: "On je inkarnirana vrdalama. Na veoma ružan način je napadao Plenkovića prije dvije, tri godine, kao što sada napada ove koji napadaju Plenkovića. On ne služi toliko kao gromobran, koliko bi trebao biti Ilija Gromovnik. Ali to mu baš ne ide lako, jer je Ilija Gromovnik jedna mitska figura s velikom moći, koju Zekanović nema. Oko njega puno sijeva, ali nema gromova."

