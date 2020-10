PUHOVSKI UZVRATIO MILANOVIĆU: ‘U takvom je stanju panike da razumna rasprava s njim nije moguća. Ili je to paranoidni poremećaj’

‘Kod Milanovića čovjek, koliko god da se trudi, ne može naći išta racionalno. Jedan dan on govori s pozicije liberalnog ljevičara, drugi dan s pozicije političkog sina Franje Tuđmana’, kaže Puhovski

Predsjednik Republike Zoran Milanović jutros je na Facebooku oštro odgovorio političkom analitičaru Žarku Puhovskom koji ga je sinoć u RTL-u Danas usporedio s Vladimirom Bakarićem, nekadašnjejim hrvatskim komunističkim moćnikom. Milanvoić je Puhovskog nazvao “umirovljenim mudroslovom i propalim političarem” te ga je prozvao da je kao svjedok na suđenju hrvatskim proljećarima 1972. godine “drukao” sveučilištarce i u tom procesu se “držao kao ništarija”.

Puhovski je, pak, danas uzvratio Milanoviću. Najprije je u izjavi Media servisu kazao da se Milanović “preobrazio u pčelicu Maju – slijećući s cvijeta na cvijet” te da je “pokazao takvu razinu panike da naprosto rasprava nije moguća”.

‘S njim nema smisla raspravljati’

Slično je potom ponovio i gostujući na televiziji N1. Za Milanovićevu jutrošnju objavu na Facebooku kazao je da je “očito pisana u takvom stanju panike da razumna rasprava nije moguća ili je to vrsta paranoidnog poremećaja”. Ponovio je da s Milanovićem “nema smisla raspravljati o polučinjenicama i poluizmišljotinama”.

“Usporedio sam ga jučer s Bakarićem jer sam rekao da je samo jedan čovjek u Hrvatskoj mogao biti najpametniji i najmoćniji. To je bio Bakarić, a sada se njegova (Milanovićeva) ambicija pojavljuje kao farsa. Važno je da se pokaže u javnosti koji je razlog ove panike kojoj se predsjednik nalazi i u kojoj svaki dan nekoga na ovaj ili onaj način napada. On to smatra svojim pravom koje je određeno time što on kao predsjednik države ima raznorazne kanale komuniciranja””, kazao je Puhovski.

‘Uspaničen je, možda su ga zahvatili neki izvidi’

Na pitanje što je razlog toj mogućoj Milanovićevoj nervozi, Puhovski je kazao kako je uspaničen jer su ga možda djelomično zahvatili neki izvidi u istragama o aferi JANAF.

“Što su te mjere mogle otkriti nekome tko se njime bavio, makar i marginalno, ne znam hoćemo li ikada saznati. Oni koji djeluju u panici su opasni jer su iracionalni. Srećom, on nema puno ovlasti, ali svoju paniku prenosi na javnost šireći lošu atmosferu i to nije dobro. Taj tip obračuna pokazatelj je njegovog iracionalnog postupanja. Čak i kada je u pravu, takvim načinom komunikacije on gubi pravo da bude u pravu. Dvjema saborskim zastupnicama (Daliji Orešković i Marijani Puljak) mogao je odgovoriti na drugačiji način. Nije stvar predsjednika Republike da im govori što da rade u Saboru. One su činile nešto što je u okviru njihovih prava, ali ne vidim čemu ta njegova ogorčena reakcija, kao da je pitanje života i smrti”, kazao je Puhovski.

‘Jedan dan liberalni ljevičar, drugi dan Tuđmanov politički sin’

Puhovski je još kazao kako je Milanović u jednom trenutku svoojim napadima na njega pomogao Andreju Plenkoviću da učvrsti svoje političke pozicije.

“Plenkoviću to sada više ne treba pa se počeo odnositi prema svemu tome “von oben”, odozgo”, smatra Puhovski.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Milanović među ostalima kritizirao i novog predsjednika SDP-a Peđu Grbina, koji je Milanoviću dosta pomagao dok je ovaj bio na čelu SDP-a

“On je zapravo pomogao Grbinu time što ga je napao, jer mu je dijelom skinuo odijum kod dijela članstva da je njegov čovjek. To je inače tako u svijetu u kojem političari djeluju racionalno, da se pomogne jednom, a odmogne drugom. No, kod Milanovića čovjek, koliko god da se trudi, ne može naći išta racionalno. Jedan dan on govori s pozicije liberalnog ljevičara, drugi dan s pozicije političkog sina Franje Tuđmana“, ustvrdio je Puhovski.

