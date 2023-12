Žarko Puhovski analizirao je novu smjenu Vlade nakon afere 'Savjetnik' zbog koje je smijenjen ministar gospodarstva Davor Filipović.

"Dobro je da je jedanput brzo reagirao. To je bila dobra stvar jer to je bila stvar koja je tražila hitnu intervenciju. Upotrijebio je i dosta inteligentnu formulaciju – tu nema članova HDZ-a, a ne HDZ-ovci nisu odgovorni. Naravno da je HDZ odgovoran, HDZ vodi Vladu i državu i prema tome, HDZ i Plenković su odgovorni, u tome nema spora", rekao je politički analitičar za N1.

Problematično je, smatra da se s "ciničnom normalnošću" govori da su mediji potkupljivi te da bi trebalo okrenuti raspravu do kuda je došla korumpiranost medija.

"Imate dvostruki bezobrazluk. Imate nekoga tko nema nikakve ovlasti u ime Vlade i ministarstva govoriti. Trebat će postaviti pitanje o tim neopisivo brojnim posebnim savjetnicima koji nemaju nikakve ovlasti", kaže.

Smatra da su besmislice što Filipović govori da nije znao što radi Jurica Lovrinčević.

"Ne mora znati kad se kreće u okviru svojih gabarita, ali kad je izašao iz njih, on mora znati", rekao je, a komentirao je i izjavu Filipovića da je Lovrinčević bogat čovjek pa nije imao potrebu uzeti još.

'Bogati žele biti bogatiji, tako se i postaje bogat'

"Bogati ljudi uvijek hoće biti još bogatiji, iz mog iskustva, i tako se i postaje bogat. Drugo, taj tip odgovora je promašen jer je lako moguće da nije uzimao novac za sebe. On ne može uzeti novac za ministarstvo, ali može za stranku jer su tu računi malo kompleksniji", kaže.

Plenković je, kaže, više puta optuživao medije da surađuju s oporbom i rade protiv njega. To je Vučić počeo, zatim Milanović, ali je od toga odustao, a Plenković to govori zadnjih godinu dana. Puhovski naglašava kako je to besmisleno te daje jedino bitno je li pitanje novinara smisleno ili ne.

Što se tiče afere 'plin za cent', glavni akteri su otišli, prvo donedavni šef HEP-a Frane Barbarić, a sada i Filipović, a čelniku HROTE-a Borisu Abramoviću, koji je ukazao na problem. nije produžen mandat.

Za Barbarića su naglasili da ne odlazi zbog afere. "Sve je raščišćeno osim bitne stvari: tko je profitirao od toga i ima li to veze s kupovanjem Domovinskog pokreta? Radi li se tu o kupovanju koalicije?", pita se Puhovski.

