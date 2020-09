PUHOVSKI U RTL DIREKTU: ‘Da je Kolinda Grabar-Kitarović govorila to što govori Milanović, u zemlju bi ju zatukli’

“Postavlja se pitanje što je veći problem: da budem postavljen na funkciju na kojoj odlučujem o milijunima, a vi znate da sam pod istragom ili da se istraga nastavi?”

Žarko Puhovski komentirao je u RTL Direktu aktualna zbivanja, posebno ona vezana za komunikaciju predsjednika Zorana Milanovića.

“Kad se sve stavi po strani, meni se čini da Milanović opet pomaže Plenkoviću. Dogodilo se to da je Plenković u velikom uzletu, Ustavni sud mu je dao za pravo sa Stožerom, veliki broj pravnika i pravnica mu je dao za pravo oko tajnosti izvida i tako dalje, a nitko ne postavlja jednostavno pitanje – kako to da gdje god ima korupcije, barem netko iz HDZ-a je prisutan”, rekao je Puhovski.

A što u tom kontekstu radi Plenković?

“Plenković je u pravu kao premijer, a u krivu kao predsjednik HDZ-a, da u grubo kažem. U pravu je toliko koliko je Milanović doista izgubio živce i počeo pretjerivati, svoju tezu vući predaleko, tako da je rekao ‘ja sam sve znao kao premijer’. Nije mogao sve znati, naprosto previše informacija ima da bi ih sve znao. Onda on kaže da je taktika DORH-a i policije bila pogrešna, oni su trebali ići unutra. To nije stvar o kojoj šef države treba raspravljati”, smatra Puhovski naglasivši kako bi, da je Kolinda Grabar-Kitarović govorila da je DORH trebao hapsiti, nju “u zemlju zatukli”.

Ali, zaključuje Puhovski, Grabar Kitarović nikada nije imala originalne izjave. “To je njezina prednost i nedostatak. Milanović ima originalnih izjava i više nego što treba, izliječu mu i na nos i na uši i svugdje. Ona ne može doći do originalnih, ni intelektualno ni emocionalno ni po karakteru nije takav tip. Ljudi bi bili potpuno zaprepaštreni da ona to govori, Milanovića smo nekako već prihvatili kao takvoga, kao čovjeka koji pretjeruje – odbijemo pedeset posto pa onda vidimo što je iza toga ostalo”, kaže je Puhovski.

No, naglašava – u svemu postoji i jedna moralna perspektiva.

“Postavlja se pitanje što je veći problem: da budem postavljen na funkciju na kojoj odlučujem o milijunima, a vi znate da sam pod istragom ili da se istraga nastavi? Ja mislim da je važnije da se spriječi moje postavljanje u takvoj situaciji. Vi ćete pregristi svoju istragu jer ima i važnijih stvari. Nisu USKOK i DORH najvažniji na svijetu, nije kao u krimićima onaj detektiv najvažniji, ima i važnijih stvari. Važnije je bilo upozoriti Plenkovića da stavlja čovjeka koji je pod mjerama. Vi ne trebate znati što smo doznali, vi samo kažete ‘on je pod našim mjerama’. Mislim da to treba, zakonski ili ne, moralno bi bilo ispravno da je to Plenković znao. Ja ne vjerujem da je znao jer bilo bi samoubojstvo da postavlja čovjeka za kojeg je to znao, to je sam rekao”, zaključuje analitičar Puhovski.