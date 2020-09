PUHOVSKI: ‘U DORH-u se ponašaju kao princeze. Ovo sad očekujem od Plenkovića, ali nisam siguran da je on to u stanju’

Politički analitičar Žarko Puhovski osvrnuo se na činjenicu da HDZ-u, svim aferama usprkos, ne pada popularnost među građanima

Govoreći o “aferi JANAF” i repovima koji se u javnosti povlače za njom, politički analitičar Žarko Puhovski kazao je da tzv. “Kovačevićev klub” nije glavno pitanje, ali da ima težinu.

“Klub je drugorazredno pitanje, ali je preveliki simbol da ga se preskoči. On je simbol da mali broj ljudi u društvu živi izvan društvenih normi. Pa je tako ministar Oleg Butković rekao: ‘Tamo je bio predsjednik države, pa zašto ne bih i ja'”, kazao je Puhovski gostujući na televiziji N1.

‘Funkcionari ne smiju dopuštati da im plaća ni kava’

“Javni funkcionari ne smiju dopuštati da im se plaća i kava, kamoli ručak ili večera, osim ako je riječ o rodbini ili prijateljima koje imaju odranije”, dodao je.

Osvrnuo se i na navode da su u “klub” sada bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića, u Slovenskoj 9 u Zagrebu, zajendo dolazili načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Robert Hranj i predsjednik Republike Zoran Milanović.

“To da se šef Glavnog stožera s vrhovnim zapovjednikom nalazi u privatnom klubu, a po nekom službenom poslu, to znači da se institucije ne smatra ozbiljnima, da se o stvarima važnima po vojsku ne pristupa ozbiljno”, kazao je Puhovski dodavši da je uopće skandalozno da netko poziva ministra na ručak kako bi mu pomogao “riješiti problem”.

‘Premijer bi morao biti informiran’

Govoreći o sukobu predsjednika Republike i predsjednika Vlade oko toga je li premijer trebao znati za tajne istrage, Puhovski je ustvrdio kako je moguće da Milanović u jednom aspektu ima pravo.

“Ako kandidiramo nekoga za glavnog državnog odvjetnika ili za ministra, a netko vodi akciju, odnosno ta osoba je pod mjerama, onda premijer ili netko tko vodi nominiranje, mora biti informiran. To je po mom sudu važnije od tajnosti istrage. Ako su takvi propisi, onda treba predložiti promjene propisa. Obavijestiti nekoga da je u kontaktu s osobom pod istragom jest kršenje mjera i to se može smatrati nedopuštenim, ali to se može učiniti tako da se nekoga o tome obavijesti doslovno u četiri oka, interno”, ustvrdio je.

Međutim, kaže, to je prema važećim zakonima nedopušteno.

“Logika funkcionara države je sada da se krši zakon, a ako je logika takva, onda zakon treba promijeniti”, smatra Puhovski.

‘U DORH-u se ponašaju kao princeze’

Puhovski također smatra da DORH apsolutno griješi ne reagirajući na izjave o curenju informacija iz njihovih redova, o čemu je govorio predsjednik Milanović.

“Nisu to neviđeni pritisci, imali smo puno gorih primjera. Ali DORH je tu sam kriv, ponašaju se kao princeze, u nekoj posebnoj izoliranosti od svijeta. Morali su reći da to nije tako. Ako predsjednik kaže da im cure informacije, onda DORH mora reći da su obavili istragu i obavijestiti javnost o tome”, kazao je te konstatirao da se time narušava ugled institucije.

Na koncu se osvrnuo i na činjenicu da HDZ-u, svim aferama usprkos, ne pada popularnost među građanima.

“Očekujem trenutak kada će predsjednik Vlade, koji sada jako dobro dobro stoji, stati pred javnost i reći: ‘Ispričavam se hrvatskoj javnosti što su u svim, ali u baš svim korupcijskim skandalima bili i članovi HDZ-a. No, nisam siguran da je on to u stanju učiniti”, zaključio je Puhovski na N1.

