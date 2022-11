Politički analitičar Žarko Puhovski za N1 je komentirao moguću političku štetu koja može nastati jednoj ili drugoj strani oko problema s obukom ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Puhovski kaže kako se njemu čini neobičnim da netko predlaže nešto za što mu je svejedno hoće li proći.

"On je danas doslovno rekao da mu će mu biti dobro ako prođe i ako ne prođe”, kaže Puhovski i pita se u čemu je vic? “Očito se ne radi o Ukrajini”, smatra Puhovski i kaže kako bi on svima ponovio riječi Rajka Ostojića: “Iz moralnih razloga smatram da to treba napraviti, vi koji nećete ste nemoralni”, napominje Puhovski.

'Mi imamo ovdje 'Komediju zabluda''

Kaže da je Plenković danas taktički poručio oporbi, meni je dovoljno da se vi osramotite, pa neka ja ne uspijem.

"A odgovorio mu je Milanović koji Plenkovićeve izjave smatra prebrojavanjem tko je za a tko protiv Ukrajine, a sam je prije nekoliko mjeseci onima koji su glasali za ulazak Švedske i Finske nazivao izdajicama”, uspoređuje Puhovski.

"Mi imamo ovdje ‘Komediju zabluda’, nitko nije ono što se predstavlja da je. Predsjednik bi se trebao brinuti za funkcioniranje sustava, on ga narušava. Premijer bi trebao biti zadužen za njenu efikasnost, a Plenković kaže da je njemu svejedeno i na kraju Sabor bi se trebao provjeravati što radi Vlada, a Sabor odbija prihvatiti ingerencije Vlade", kaže Puhovski i dodaje da je nedopustivo da Sabor prenosi svoje ovlasti na Vladu, osim u slučaju više sile ali ističe: 'Potpuno je normalno da Vlada prenosi svoje ovlasti na Sabor svojom voljom jer sve što može vlada može i Sabor', kaže Puhovskog i dodaje kako je to način izlaženja iz situacije 'ćorsokaka' u kojeg je predsjednik države doveo Vladu.

Sve je zakuhao ministar

Također, nastavlja svoju teoriju Komedije zabluda Puhovski, do ovog ne bi došlo da se ministar Gordan Grlić Radman držao svoje uloge. "On bez Milanovića nije smio ništa predložiti Europskoj uniji. To je doslovno povreda Ustava", smatra Puhovski.

Ideja da ćemo postati meta zbog obučavanja ukrajinskih vojnika Puhovski smatra besmislicom.

"Nitko se nije bunio kad su topovi išli u Ukrajinu. Stvar je totalno pobrkana", kaže Puhovski i dodaje da se sad svi pozivaju na Ustav koji je napravljen na način da nitko nema pravo. “Po tome kako se gleda na međunarodne ugovore Ukrajina nama nije saveznica, bez obzira na to što se nalazi u Partnerstvu za mir”, kaže Puhovski i dodaje da je ovo dogovorena akcija samo nekih članica Europske unije, a ne same Europske unije.

"Ovo je misija Hrvatske u okviru dogovora Europske unije da tu misiju prihvate one članice koje to mogu", kaže Puhovski i ističe da ovo nije misija Europske unije ili Ujedinjenih nacija ili NATO-a kakve su to znale biti ranije. Profesor Puhovski smatra kako se na Odboru za obranu imalo prilike čuti domaća zadaća napravljena na Pantovčaku i ona napravljena u Banskim dvorima.

'Strašni skandal je to da je zahtjev potpisao ministar umjesto premijera'

"Strašni skandal je to da je zahtjev potpisao ministar umjesto premijera, iako su to godinama radili. Dakle ako je to čitav problem, onda bi normalna reakcija bila da će netko taj dokument vratiti s Plenkovićevim potpisom", kaže Puhovski i ponavlja kako je Plenković već rekao da je njemu svejedno.

"Plenković hoće sukob. On je prihvatio način funkcioniranja Zorana Milanovića. To je trijumf huliganskog poimanja politike Zorana Milanovića", kaže Puhovski i ističe da je sad premijer prihvatio borbu. Ističe da je to katastrofa za funkcioniranje države. "Njih dvojica su bitno zadužena da država funkcionira, zapravo se bave time da je rastaču", tvrdi Puhovski.

"Imamo jednu anarhoidnu situaciju u kojoj se svi ponašaju kao da im do države nije stalo, a onda se opet busaju u prsa i bore se", rekao je Puhovski za N1.