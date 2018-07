PUHOVSKI: ‘SDP nije ugrožen, a Plenković uspavljuje ljude da bi prošao sa svojom tezom’

U Studiju uživo N1 televizije gostovao je politički analitičar Žarko Puhovski koji je komentirao prepucavanje američke i ruske ambasade nakon utakmice, mirovinsku reformu, ali i stanje u SDP-u.

Premijer često ponavlja da je put RH u EU i razvoj usporen zbog rata?

Zaustavilo je ono nakon rata i pogrešna Tuđmanova politka, a odgovornost je svih vlasti nakon toga da bi svi oni htjeli biti tuđmanovci, ali ne i priznati odgovornost za sve što se događalo, a i mi smo ušli u najgore vrijeme.

Kako gledate na prepucavanje američke i ruske ambasade nakon utakmice?

Hrvatska javnost je doznala za problem Agrokora kad se ruski veleposlanik Anvar Azimov pojavio pred kamerama i rekao kako stoje stvari s kreditima, onda je došao novi veleposlanik SAD-a i njih dvojica se ponašaju kao neka vrsta konkurirajućih guvernera Hrvatske i van je svakog diplomatski dopuštenog ponašanja, a bit će i dalje jer ni premijeru, niti ministrice ne pada na pamet da ulože neku vrstu veta, prigovora.

Premijer kaže da nije upoznat s njihovim prepucavanjem?

Naravno da jest. Njegov stil govora je inače hotimično dosadan, on uspavljuje ljude da bi prošao sa svojom tezom i on se ponaša defanzivno, to je način kako održava i drži rezervnu poziciju.

Danas je sjednica Vijeća za demografsku revitalizaciju?

Odnos im je toliko loš da to više ne mogu sakriti i onda to moraju zašušuriti. On samo želi da on bude glavni.

Kako gledate na najave mirovinske reforme?

Ova Vlada radi što i prije, doduše, na tjednoj bazi – pustimo balone pa ih sami probušimo i velimo bup! – napravit ćemo za novi tjedan idući, oni imaju sreće zbog euforije s nogometnim prvenstvom. … Premijer ima poziciju vatrogasca … Ti novci su potrošeni i sad se samo treba naći opravdanje za to.

Stanje u SDP-u?

U katastrofalnoj je situacija kad se radi o sadržaju politike, a ima predsjednika stranke koji ima samo jednu karakteristiku – tvrdoglavost i nespremnost prihvatiti realnu poziciju da ga stranka i javnost neće. S druge strane, SDP nije ugrožen u svojoj poziciji druge stranke u državi, Živi zid je došao do svojeg maksimuma, može još malo, a HDZ i SDP su pali najviše što mogu. Jedino što bi SDP moglo upropastiti jest da se raspe na nekoliko stranaka, a ako ostane nešto što se zove SDP imat će neke birače bez obzira bio na čelu liberal kalvinist kao Milanović ili smušenjak kao Bernardić.