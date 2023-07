Prošloga vikenda održana je prva izvanredna sjednica Hrvatskog sabora od 1990. naovamo koju je sazvao predsjednik Republike. Oporba je inzistirala na toj sjednici zbog izvanrednih okolnosti u državi - štrajka pravosudnih službenika i namještenika započetog još 5. lipnja te afere "plin za cent" u kojoj je HEP, državno poduzeće, po bagatelnim cijenama prodavalo viškove plina koje je prethodno skupo platilo.

Trodnevna rasprava bila je žustra, puna visokih tonova i niskih verbalnih udaraca. Zastupnici su često izlazili izvan tema, padale su uvrede i nizale se opomene. Na koncu, kako se i očekivalo, vladajuća većina odbacila je i predložene zaključke sazivatelja sjednice - predsjednika RH Zorana Milanovića, kao i one oporbene. Bez obzira na to, oporba je naposljetku ustvrdila da je HDZ doživio težak moralni poraz i pad.

'Vidjeli smo sukob dviju frakcija vlasti'

Je li sjednica opravdala svoju svrhu, upitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog koji je i prije njenog održavanja u dva navrata za Net.hr komentirao njen politički kontekst i moguće posljedice.

"Dogodilo se ono što se moglo očekivati s obzirom na omjer snaga, tu čuda nema. Drugo što se dogodilo jest da smo vidjeli sukob dviju frakcija vlasti - jer i oporba je dio vlasti - koje dijele nesposobnost sagledavanja onoga što se događa izvan sabornice. Čak i ako se vani događa gotovo biblijski potop, oni neće mijenjati svoje prioritete, nego će i dalje govoriti o uspješnosti Vlade (vladajući) odnosno o katastrofalnom stanju društva (oporba). Premda oporba ima znatno manje moći, ona s većinskom političkom nomenklaturom dijeli značajan dio socijalnih privilegija. Vladajući vide realnost kroz ružičaste naočale, a oporba vidi Hrvatsku u potpunim ruševinama. Istovremeno, stotine tisuća ljudi se sunča na moru i ne zanima ih što oni pričaju. Došlo je čak do toga da je u svome završnom izlaganju gospođa Sandra Benčić rekla da je 'za njih bilo 16 posto, a za nas 84 posto' što je notorna besmislica i falsifikat svake političke analize bilo koje verzije izbora. No, to je ono od čega oporba živi", kaže Puhovski.

Ipak, ističe da je oporba u nečemu ipak uspjela.

"U moralnom pogledu, oporba je bila superiorna upozorivši, prije svega, da su žene koje štrajkaju na rubu egzistencije te, kao naličje tog problema, ukazavši na krađu koja se aktualizirala ovom aferom s plinom. Vladajući su na žalosno primitivan način to pokušali zabašuriti i pomesti pod tepih. Istovremeno smo imali interesantnu vježbu iz toga što znači dioba vlasti. Došlo je do brojnih nesporazuma i parlament se na momente ponašao kao sudbena porota, a na momente kao izvršna vlast. Recimo, kada su vladajući govorili 'mi ćemo ovo, mi ćemo ono' u kategorijama koje su ovlasti izvršne vlasti. Naravno, došlo je do pomutnje koja se iskazala u drugoj točki prijedloga predsjednika države, koji je tražio da parlament naloži Vladi da postupi kao da je USKOK", kaže.

'Iz oporbe nijedna kritika Milanoviću. Zašto?'

Što se tiče uloge predsjednika Milanovića u ovoj epizodi s izvanrednom sjednicom Sabora, Puhovski smatra da je nastavio sa svojom praksom sramoćenja institucija, u ovom slučaju - Sabora.

"Pritom je osramotio one kojima je do vladavine prava jer se postavio negdje između Svetog Petra i školskog podvornika koji dijeli ključeve. Istovremeno je povrijedio i one koji su mu nevjerojatno odani. Imamo paradoks da su vladajući zastupnici i zastupnice potpuno odani Plenkoviću, što nije naročito lijepo i dobro, ali je interesno objašnjivo. Ali to da su oporbeni zastupnici toliko odani Milanoviću pa da se nitko od njih u dva dana nije usudio dvije suvisle kritičke riječi reći o njemu, ne može se racionalno objasniti. To je jedan autoritarni sindrom koji ugrožava demokraciju", ističe.

Ukratko, Puhovski smatra da se na ovoj izvanrednoj sjednici Sabora ništa bitno nije dogodilo.

"Malo je prodrmana sezona kiselih krastavaca tako da sada imamo malo više svježih krastavaca za salatu, a kiseljenje će malo pričekati", dodao je.

Na pitanje je li oporba mogla učiniti više od ovoga s obzirom na tajming izvanredne sjednice koju je, za spori ljetni vikend, lukavo sazvao predsjednik Sabora Gordan Jandroković te jesu li bitne poruke doprle do javnosti, Puhovski kaže da "vjerojatno nisu".

'Najsuvislije raspravljali Vidović i Benčić'

"Predsjednik parlamenta i njegovi suradnici iscrpili su svoju torbu trikova. Neki od tih trikova nisu naročito simpatični, ali su bili legitimni sa stajališta saborskog Poslovnika. Oporba je, po mom sudu, propustila tri stvari. Prvo, da skupi hrabrost i - kad već HDZ toliko inzistira na tome - kaže da su ozbiljno griješile i vlade u kojima su oni, u prvom redu SDP-ovci, bili. Istina je i da je bio dulji štrajk od ovoga u pravosuđu, a to je bio štrajk obiteljskih liječnika. Dakle, malo samokritike ne bi štetilo da im ojača poziciju, a i zbog istine. Drugo, oporba je trebala strogo inzistirati na tomu da se stvari postave po redu u smislu odgovornosti, a ne da se na skandalozan način preskače ministra Davora Filipovića kako bi se dobila šira potkrjepa među oporbom.

I treće, morali su skupiti snage pa reći nešto i o Milanoviću. To su tri stvari koje im nedostaju. Oporba, ponavljam, dobro stoji u moralnom pogledu, ali politički gledano mislim da griješe u uvjerenju da im je ovo donijelo izbore. Izbori su jako daleko i zasad se nije pokazalo ništa drugo nego da je HDZ rezistentan na korupcijske skandale. Oporba se toliko koncentrirala na Plenkovićev ego da je nasjela na istaknutu ulogu, umjesto da se pozabavi režijom, a to znači sustavom. Drugim riječima, ako se doista radi samo o Plenkoviću, onda su nejasni marifetluci ne samo Sanaderove, nego recimo i Matešine i Milanovićeve vlade", tvrdi Puhovski.

Na koncu je oporbi za uspomenu na izvanredno zasjedanje ostala zajednička fotografija sa šefom SDP-a Peđom Grbinom prvome planu.

"Po mome sudu, u raspravi su daleko najsuvislije govorili Davorko Vidović iz Socijaldemokrata i Sandra Benčić iz Možemo!. Ona je, doduše, prečesto govorila pa je u nekoliko navrata imala padove koncentracije. Njih dvoje doista su bili predvodnici suvislog govora na toj sjednici. Kako se tu pojavio Grbin na čelu, osim po visini, zbilja ne razumijem. A po visini bi zapravo trebao stajati straga", zaključio je Puhovski.

