Politički analitičar, profesor Žarko Puhovski komentirao je prestanak štrajka pravosudnih službenika. Smatra kako je prekidu štrajka presudilo siromaštvo.

“To nije cinizam. Naprosto ti ljudi nisu mogli izdržati duže", kazao je Puhovski za N1. "Istovremeno, nisu bezveze te priče o jačim i slabijim sindikatima. Kod nas sindikate vide po tome kako se prikazuju na televiziji, ali u biti funkcija sindikata je da imaju neke pričuve ili rezerve za slučaj dužih štrajkova. Što kod nas jedva da koji ima, a ovaj sigurno nije imao i oni naprosto nisu imali iz čega preživjeti. Bojim se da je to trijumf siromaštva i to nešto govori o stanju u društvu”, dodao je.

'Ljudi ne vide tuđu realnost'

Na pitanje zašto je Vlada toliko dugo čekala da službenicima u štrajku da ponudu, Puhovski kaže da je vlada svojim postupcima htjela pokazati da se ne da ucjenjivati, ali i da nije htjela pristati na to da nešto čini pod pritiskom saborske oporbe te da se nije snašla.

“Oni žive, a ovo zasjedanje Sabora je to pokazalo, u nekakvim mjehurima. Oni su zaista vjerovali da su toliko puno učinili da je nepristojno kad im daju 80 eura da oni traže još”, kazao je Puhovski koji smatra kako je vladajućima trebalo neko vrijeme da shvate kako 600 eura nije dovoljno ni dvočlanoj obitelji da preživi mjesec.

“Ljudi ne vide tuđu realnost kad žive s tri tisuće eura. Moraš se doista apstrahirati od sebe da bi shvatio kako živi netko sa 600 eura. To nije očito", kazao je Puhovski.

Kaže da je Vlada odlukom povećanja plaća sucima u iznosu od 75 posto plaće službenika na sudu pokazala da ne vidi ozbiljan sustavni problem.

“Nemoguće je da jedna tako važna funkcija u društvu bude tako loše plaćena. Po logici stvari loše plaćeni u društvu su oni koji nisu važni. Ako već tako to mora biti. Bez njih se ne može. Sad će sustav godinu dana krpati rupe”, kaže Puhovski.

Dobronić kao Milanovićev čovjeka

Puhovski je komentirao i sukob predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića i premijera Plenkovića. Smatra kako se predsjednik Vrhovnog suda, po logici trodiobe vlasti, trebao prvo obratiti Saboru, jer Sabor kontrolira vladu te da je trebao od parlamenta tražiti ono što je oporba tražila od Vlade.

“Drugo, Dobronić piše pismo Plenkoviću u kojem ga moli. Oni su šefovi dviju grana državne vlasti. Nema što jedna grana vlasti moliti drugu. Treće, on je zaista napravio jednu neinteligentnu stvar po mojem sudu, kad je uzeo ovu frazu da su poslali specijalnu policiju na službenike, a policija je doista samo stajala na vratima i nitko nije poslao specijalnu policiju", kaže Puhovski.

"To su ovi iskoristili da ga optuže za politikanstvo, a Plenković ga vidi kao Milanovićevog čovjeka“, dodao je Puhovski te kazao da se Dobronić našao u shizofrenoj situaciji da službenike tjera na rad i sindikalni aktivist.

Puhovski kaže kako je, paradoksalno, dekokratizacija pravosuđa opasan trend.

"Pravosuđe mora funkcionirati na meritokraciji. Kad u pravosuđe želite uvesti demokraciju to znači da bi većina odlučivala o sudskim presudama”, kaže Puhovski. “Sudstvo i pravosuđe treba čuvati od demokracije, jer ne bi smjeli ovisiti o izborima i vlastima”, dodaje.

Napominje kako se i Sabor u nekoliko situacija, bar po nakani, doveo u situaciju da izjavi evo mi ćemo suditi. “To ne može Sabor raditi, nisu konvent u francuskoj revoluciji”, kaže Puhovski.

Gubitak veza s realnošću

Za izvanrednu sjednicu Sabora kazao je da ju je Milanović trebao sazvati jer je situacija jako loša.

“Učinjeno je nešto, upozoreno je na jedan problem. Međutim, vidjeli smo dvije skupine političarki i političara, koji uz sve razlike, dijele to da nemaju veze s realnošću. Vladina strana vidi samo to da su sve napravili i da je sve dobro, a oporbena strana zaista vjeruje da ima većinu naroda iza sebe. To je potpuno nevjerojatno. Oni se ponašaju mi govorimo u ime naroda protiv vas, a svi pokazatelji upućuju nešto drugo”, kaže Puhovski.

Za HDZ kaže da je 'metafizički entitet' koji se ne obazire na realnost.

“HDZ postoji kao najjača stranka neovisno o tome što se događa i to je činjenica. SDP se nalazi u fazi produženog samoubojstva i to tako ide, a Možemo je iscpljen Zagrebom i to je njihov problem”, kaže Puhovski. “Za Most se ne može reći da se ne trudi, ali ne pomaže im. Penava je krenuo s Domovinskim pokretom, pa je stvar malo zapela, a postavlja se i pitanje zašto smo mi, na sjednici Sabora, toliko puta morali slušati ime šefa PPD-a. Ni na partijskim sjednicama nije se toliko puta spominjalo ime druga Tita koliko sad ime Pavla Vujnovca”, kaže Puhovski koji smatra da su zastupnici od Vujnovca napravili bauka koji odjednom stoji iza svega u Hrvatskoj, a prije tri mjeseca 95 posto ljudi u Hrvatskoj za njega nije ni čulo.

Puhovski smatra da je Milanović trebao doći na izvanrednu sjednicu, reći nekoliko riječi, a zatim ostaviti zastupnike da raspravljaju. Ipak, napomenuo je da je druga točka dnevnog reda na sjednici povrjeđivanje načela diobe vlasti, jer predsjednik od Sabora traži da Vlada ustanovi krivca za plinsku aferu, što je posao Uskoka.

O dr. sc. Banožiću

Komentirajući susret Milanovića i Milorada Dodika, Puhovski je kazao kako misli da 'Milanović želi biti malo poseban'.

"Šef države mora biti s većinom. On se previše igra samostalnog čimbenika. Shvaćam zašto je to Dodiku trebalo. I da su nam rekli nakon sastanka dogovoreno je to i to pa svaka čast, progutat ćemo sve, išao je i Nixon u Kinu na koncu”, kazao je Puhovski.

Analitičar se osvrnuo i na skriptu dr.sc. Maria Banožića. Imali puno većih skandala, kazao je.

“Ministar Primorac, kad je bio ministar obrazovanja, pokrenuo je postupak napredovanja u svom resoru i to je veći problem od ovoga. Među deset velikih grešaka ministra Banožića, koji je po mom sudu jako loš ministar, ovo nije jedna od tih. Ali je naletio jer je to napravio na ne baš inteligentan način. Mene zanima tko je u povjerenstvu i komisiji. Ja imam pravo reći da sam smislio doktorat koji će dokazati da je moguć perpetuum mobile, tri idiota se moraju naći koja će mi dati doktorat. Ja imam pravo biti lud kao kandidat, ja imam pravo biti nekompetentan kao kandidat, zato postoji povjerenstvo. Mene zanima tko je u povjerenstvu”, kaže Puhovski.

Smatra kako je Banožiću nakon svih Milanovićevih uvreda stalo da pokaze da je netko. Međutim, dodao je da se to ne radi tako da se recikliraju stari papiri iz 95. godine. Prisjetio se i da smo imali nekoliko ministara koji su to radili.

“Pozitivno je to što on izgleda računa na to da će uskoro otići. Ne treba biti previše optimističan. Negativno je to što on hoće sve. Imate ideju tih ljudi, ako mogu biti ministar mogu biti i profesor. Ministar je ipak netko, a profesorčića ima koliko hoćeš. Puno je veći problem njegov kredit s APN-om i puno je veći problem da je on dobio upis na nekretninu, iako na tom sudu, navodno, nije bilo štrajka i puno veći je problem da su intelektualci dopustili političarima da na njih gleda s visoka”, kaže Puhovski.

Smatra kako titula Banožiću neće pomoći, već i odmoći jer ima nedostatak socijalne inteligencije i, što je puno gore, nedostatak socijalne empatije.