“Smatraju ga osobom koja je outspoken, kaže sve što misli", komentirao je Žarko Puhovski za N1 to što je Zoran Milanović i dalje najpopularniji političar, ali ističe da to i nije baš tako. "Je li ikad rekao nešto protiv dva 'K' – Kaptola i Kremlja. Bit će i to možda jednog dana dok se dovoljno naljuti", kaže, ali ističe i kako nema razloga mijenjati svoju retoriku.

"Njemu dobro ide, ne možete demokratski izabranom političaru prigovarati da radi što mu dobro ide iako ja zaista mislim da zagađuje javni prostor. Ali nisam objektivan jer sam jedan od tih objekata. Ali stvarno to mislim i istovremeno mu odlično ide", kaže Puhovski.

Osvrnuo se i na to što nije otišao na krunidbu kralja Charlesa III. te ističe da je trebao ići jer je mogao "za male pare ostvariti kontakte", te da kvar zrakoplova nije argument jer je i troje drugih predsjednika išlo komercijalnim letovima.

"Sad se čini da mu nije stalo do kontakata. Stalo mu je do dečki i cura s kojima se viđa po Hrvatskoj.

Nije mu toliko stalo, barem ne da bi sjedio u avionu kao normalni ljud.”, kaže Puhovski koji nije štedio niti ministra vanjskih poslova.

"Gordan Grlić Radman, koji je rekao da je išao spasiti stvar, je pravi čovjek za krunidbu. Ja sam siguran da se Charles ne bi dao kruniti da nije stigao Grlić Radman. To je potpuno jasno. Ali to je za takve ljude koji ne znaju što bi radili pa su za pokazivanje”, sarkastičan je Puhovski.