PUHOVSKI ŽESTOKO OPLEO PO VLADI ZBOG REAKCIJE NAKON POTRESA: ‘I engleska kraljica imala je bolji smisao od ovih naših danas’

‘Kod Plenkovića i društva jasan je nesporazum o tome što je država. Impresionirani su što je vrh države brzo stigao u Sisak i Petrinju, ali država nije da Plenković i Milanović prošeću’, smatra politički analitičar Žarko Puhovski

Komentirajući reakciju države nakon potresa u Petrinji, ali i kaotičnu situaciju u SAD-u, politički analitičar Žarko Puhovski na televiziji N1 kazao je da država nisu dužnosnici koji obilaze stradala područja, nego reakcija u pomoći stradalima.

O izjavi premijera Andreja Plenkovića da ga zanimaju samo činjenice, a ne dojmovi, Puhovski je kazao kako je “nemoguće govoriti o činjenicama bez dojmova jer se radi o praktičkom području – interesima i volji koji su rijetko objektivni”.

PLENKOVIĆ NAPAO KRITIČARE, PA SEBI PRIPISAO GOTOVO NADNARAVNU OSOBINU: ‘Ja zaista imam toliko istančane radare, u 3 sekunde mi je jasno…’

‘Država koja se boji kritike nije dobra investicija’

“Kod Plenkovića i društva jasan je nesporazum o tome što je država. Impresionirani su što je vrh države brzo stigao u Sisak i Petrinju, ali država nije da Plenković i Milanović prošeću. Popularna serija “The Crown” o kraljici Elizabeti ima u trećoj sezoni pitanje treba li kraljica na mjesto nesreće u rudnik ugljena. Ona odluči da neće jer će onda biti fokus na nju, a ne na nesreću, a ljudima treba pomoć. Kraljica je imala bolji smisao za to o čemu se oko države radi nego ovi naši danas. Nije stvar u tome da dođu, neka dođu, ali oni sve to drže u glavi kao dokaz brze intervencije, a ne to da je trebalo naći smještaj itd. Za to im je trebalo tri dana, tu su bili polagani. U paničnom strahu od medija oni se ponašaju na razini simbolike, a ne činjenice. Nisu krivi samo političari, nego i mediji koji na te simbole lakše reagiraju nego na činjenice, jer činjenice najčešće nisu seksi, kako kažu u američkom žargonu”, kazao je Puhovski.

“Država koja se boji kritike nije dobra investicija. I to ne zlobne kritike, možda pogrešne ili oštre nekad, ali najčešće ispravne. Opet se vraćamo na priču o slučajnoj državi. To onda nije država”, dodao je.

DORH reagira žurno – s 25 godina zakašnjenja

Puhovski se osvrnuo i na premijerovu izjavu o političkoj solidarnosti.

“On ne razlikuje to što se trudi i efekte. Mene u javnom životu zanimaju efekti. Što se mene tiče, nemam ništa protiv da sjedi u fotelji i da stvari dobro funkcioniraju. Ne zanima me da jurca okolo jer stvari nisu dobro organizirane. Koliko je vremena potrebno za jednostavne odluke, primjerice za vlak Zagreb-Sisak jer je cesta bila blokirana? Sve to dolazi do Plenkovića, sve ga to opterećuje sigurno. Imam razumijevanja za to. On je preopterećen jer sustav ne funkcionira kako treba”, ustvrdio je.

Što se tiče sporne obnove kuća nakon Domovinskog rata, Puhovski smatra da odgovornost za to seže barem do tadašnjeg resornog ministra (danas pokojnog) Jure Radića.

“Ministar je odgovoran. Očito je dio nestručnih ljudi to radio i dio ljudi koji su varali na materijalu ili čemu već. Tu imamo dva problema. DORH reagira prekasno, a nakon reakcija koja dolazi 25 godina prekasno, oni reagiraju žurno. Pa onda odlučuju da je to uskočki predmet iako to nije jasno, pa onda važi presumpcija da je dokumentacija blokirana pristupu javnosti jer je dio istrage. Hoće li se što dogoditi, veliko je pitanje. Vjerojatno će se pokazati da kaznene odgovornosti nema, ali politička odgovornost nije diskutabilna do Jure Radića, a i Žinić usput. Za političku odgovornost ne treba čekati istragu i sudove”, smatra Puhovski.

‘Ekstremna desnica u SAD-u se osramotila’

Puhovski je za N1 komentirao i nasilne prosvjede u SAD-u rekavši da su to pobunjenici protiv režima.

“Viđali smo ovakve scene u Beogradu, Minsku, ranije u Berlinu. Viđali smo ih u onim naknadno uređenim snimkama iz juriša na Zimski dvorac 1917. Na to me najviše podsjeća. Dvorac su čuvale neuvježbane ženske trupe, s lakoćom su ušli jer pravog otpora nije bilo. Vrh s kojeg dolazi motivacija, to je bio Trump. Masa koja to sluša i peta kolona iznutra koja ih pušta. Da su to bili crnci ili muslimani, raščistili bi ih za 15 minuta. Oni nisu bili načistu što da rade s tim i reagirali su loše. Bitna je odgovornost čovjeka koji se izgubio na vlasti, ovo je njegov osobni krah, ali ima tu i dobre strane bar za nas koji nismo na desnoj poziciji. Tzv. ultraradikalna teroristička desnica se ovdje jasno osramotila. Ta ekstremna desnica uzela je Trumpa za svog idola, to su ljudi kao Janša, Orban, dio njemačkog AFD-a, kao Hodak ili Krišto u Hrvatskoj… Oni sad imaju problem s tim da se opet pokazalo da ekstremna desnica ne može drugo nego biti prostački orijentirana protiv demokracije i da naginje krvoproliću”, kazao je Puhovski.

