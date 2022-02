Privođenje i pritvaranje ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata (koji je u međuvremenu razriješen dužnosti na vlastiti zahtjev), a zbog, kako je objavio USKOK, osnovane sumnje da je s još petero osoba počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, te poticanja na iste dok je 2018. godine bio ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta u subotu je odjeknulo poput šok-bombe. Naročito je, sudeći po njegovim istupu na konferenciji za novinare, bio šokiran Horvatov nadređeni, premijer Andrej Plenković koji se najviše fokusirao na 'tajming' uhićenja i privođenja neuobičajeno žestoko kritiziravši DORH.

Političkog analitičara Žarka Puhovskog pitali smo kako je vidio premijerov istup na konferenciji za novinare te kako tumači njegovu iznenađenost privođenjem ministra Horvata u subotu ujutro bez prethodne ''najave''.

''Ono u čemu je premijer u krivu jest tvrdnja da se radi o nekoj zavjeri s obzirom na 'tajming' jer to doista znači krivo interpretiranje djelovanja pravosuđa. Osim, naravno, ako ne misli da se htjelo medijski prekriti ono što je danas bitno - vjenčanje Petra Graše i Hane Huljić'',kazao je.

Dobra i loša strana Plenkovićeve 'šokiranosti' DORH-om

Puhovski smatra kako je premijerova iznenađenost ovom akcijom DORH-a istodobno i dobra i loša.

''Dobra je jer skida s dnevnog reda priču da DORH radi direktno po nalogu Vlade, a loša je zato jer se pojavila - imate izjavu gospodina Ante Nobila - jedna vrst histeričnog pravosudnog imperijalizma, koji polazi od toga da je pravosuđe jedino ozbiljno što postoji u državi, dok sve drugo nije važno'', kazao je.

Podsjetimo, odvjetnik Anto Nobilo je, komentirajući uhićenje ministra Horvata na televiziji N1, kazao kako se 30 godina uoči uhićenja nekog visokog dužnosnika to najprije dojavljivalo premijeru, a da je ovime ta praksa promijenjena. Puhovski takav stav naziva histeričnim pravosudnim imperijalizmom u kojem ''sve treba stati da pravosuđe funkcionira''.

''To tako izgleda u lošim krimićima, a u normalnoj državi meni se čini potpuno jasnim da premijer mora biti obaviješten istog časa kad se ide uhititi ministra. Ne večer prije, nego istog časa. Isto kao što ravnatelj klinike mora biti obaviješten istog trenutka kad njegovog kirurga hapse. Postoje druge aktivnosti u društvu osim pravosuđa, postoji društvo osim države. To ljudi poput Nobila koji imaju pozadinu u tužiteljstvu, i to onom socijalističkom, ne razumiju. Društvo mora živjeti neovisno o policiji i drugim organima represije. Ideja da glavna državna odvjetnica nema nikome što objašnjavati je naprosto apsurdna. Po drugi puta u povijesti novije demokratske Hrvatske imamo slučaj da se uhićuje ministar koji je u funkciji i zato je državna odvjetnica dužna podnijeti preliminarni izvještaj javnosti o razlozima koji su do toga doveli. Funkcioniranje demokratski izabrane vlasti je važnije od procesa. Proces je u funkciji vlasti, nije vlast u funkciji procesa. Nedopustivo je da se izvršna vlast miješa u pravosuđe, ali pravosuđe se ne može ponašati kao da izvršna vlast ne postoji'', objasnio je Puhovski.

'Problem je što Vlada nema problema s korupcijom'

Potom se osvrnuo na politički aspekt uhićenja ministra Horvata.

''Politički gledano, Plenković je dobro prošao ako stvar ostane na Horvatu, jer mu je DORH odradio nešto što bi inače on morao. Ali, ako se ovo proširi i na potpredsjednika Vlade Miloševića, onda je Plenković u veoma ozbiljnim poteškoćama jer je njegova koalicija klimava. Tada on, vrlo vjerojatno, mora poduzeti rekonstrukciju Vlade, ali i - što je za njega još važnije - rekonstrukciju parlamentarne većine'', ističe Puhovski dodajući kako je uvjeran da Plenković ima ''spavače i spavačice'' u Saboru.

U tom smislu bi, kaže Puhovski, Plenkoviću i HDZ-u odgovarali izvanredni izbori jer je oporba katastrofalno slaba. No, ne bi mu odgovaralo da izbori budu ubrzo nakon ovog skandala, već otprilike sredinom lipnja. No i tada bi Plenković imao novi problem jer bi u razdoblju do izbora naglo rasla formalna uloga predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Objašnjavajući moguće reperkusije uhićenja jednog, a možda i više članova Vlade, Puhovski ističe kako je problem Plenkovićeve vlade u tome što ona nema problema s korupcijom kada je riječ o javnom mnijenju.

''Podrška HDZ-u i drugim strankama u koaliciji je uvijek ista, neovisno o svim skandalima. To znači da je javno mnijenje otporno na priče o korupciji i da se vladu ne može oboriti na korupciji, a ni sama oporba nije u tom pogledu sasvim čista'', ustvrdio je Puhovski za Net.hr.

'Nakon 10 korupcijskih afera svi ćemo otupjeti'

''Nitko od nas emocionalno i psihologijski nema kapacitet da se za 500 svinjarija nervira ili uzbuđuje 500 puta više nego za jednu. Naprosto nemamo taj mjerni instrument u sebi, ne možemo to gradirati. Mi ćemo nakon petog ili desetog slučaja otupjeti i reći ćemo - naročito nakon ovoga što se događalo i s SDP-om - svi su lopovi. To je katastrofalno za legitimaciju političkog poretka, a jedino što bi bilo još gore ako dođe do prijevremenih izbora jest da na njima HDZ opet pobijedi. Nakon toga više nitko ne bi mogao išta Plenkoviću prigovarati'', smatra Puhovski.

Potom se Puhovski vratio na početak ponovivši kako su ga zgrozile tvrdnje da DORH nema razloga objašnjavati svoje procese javnosti, čak i kada se radi o javnom dužnosniku poput ministra Horvata, koji je javno izabran.

''Treba se suprotstaviti pravnom imperijalizmu koji doista prijeti time da policijske ''marice'' paraliziraju čitavo društvo i da svi mi stojimo u stavu mirno dok prolaze gradom. Postoje izvanredne situacije u kojima treba izvanredno djelovati, ali nakon toga se nastavlja živjeti i u državi i u društvu'', rekao je.

'Presicu je trebala održati Hrvoj Šipek, a ne Plenković'

Puhovskog smo pitali kako u tom smislu tumači izjavu premijera Plenkovića koji je, sipajući na subotnjoj presici ljutnju na DORH, znakovito naglasio da je glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek parlamentarna većina nedavno povjerila novi mandat. Puhovski kaže da je premijer utoliko bio u pravu što je rekao da je konferenciju za novinare trebala održati ona, a ne on.

''U tome je u pravu on u suglasnosti s Milanovićem. Da se njih dvojica suglase doista je rijetka pojava, ali kad se ja nađem u situaciji da se moram suglasiti s Milanovićem, također je rijetka pojava. Ovdje se radi o tome da se doista treba braniti od pravosudnog imperijalizma u kojem se pojavljuju, kako bi rekao drug Staljin - ''ljudi posebnog kova'' kao NKVD-ovci u najboljim danima ili Eliot Ness na koje se ne odnose ni zakoni ni principi, nego oni imaju pravo činiti sve što se njima čini ispravnim. DORH treba biti pod kontrolom, ali ne izvršne vlasti. Kontrola, DORH-a treba biti u ''donjem dijelu'', tamo gdje oni odbacuju prijave, a ne u vrhu gdje se prijave predaju, jer ih tamo kontroliraju sudovi, odvjetnici i javnost. DORH tamo ''dolje'' u tišini odbija desetke i stotine prijava koje dobiva i nad time nema nikakve kontrole. A tamo je, po mom mišljenju, siva zona u kojoj korupcija može prolaziti'', kazao je.

Zaključno, Puhovski je rekao da je Horvat objektivno bio najlošiji ministar u vrlo oštroj konkurenciji koji je svakako trebao otići, ali na korektan način.

''Treba vidjeti hoće li klupko koje su rasplele nezadovoljne i ostavljene bivše državne funkcionarke, od gospođe Rimac nadalje, doći i do drugih ljudi. Ako dođe do još nekih ministara, onda to teško oštećuje Vladu. Ovime Vlada nije teško oštećena'', rekao je Puhovski na kraju.