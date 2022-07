Politički analitičar Žarko Puhovski za N1 je komentirao ceremoniju otvaranja Pelješkog mosta, pohvalio govor Predsjednika, ali ne vjeruje da je došlo do normalizacije odnosa s premijerom.

"Dobro je da se prave kao da je. I to je već nešto. Mislim da je Milanović imao onu epizodu “Dennis The Menace” – Vragolasti Denis, kad je odlučio roditeljima pokazati da se može dobro ponašati.", rekao je i istaknuo je da je prvi puta nakon inauguracije čitao govor.

Znakovitim smatra i govor drugog čovjeka države. "Gordan Jandroković je rekao da je prošlo vrijeme velikih ciljeva i da sad treba štrikati državu, malo po malo je uređivati.", kaže Puhovski. Ističe kako je sve bilo gotovo savršeno, do zadnjeg čina.

'Državni vrh došao svećeniku na noge'

"Onda se dogodilo nešto što godinama govorim ustavnim pravnicima i pravnicama – Crkva je odvojena od države pa je država došla k njoj. Čitavo državno vodstvo je došlo svećeniku na noge dok on održi neki govor koji se zove blagoslov. Nadao sam se da će se Milanović imati hrabrosti maknuti od blagoslova. Pokazalo se da on može sve na svijetu napasti osim Katoličke crkve, to se još nikad nije usudio i to se opet pokazalo”, zaključuje.