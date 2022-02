Pad ministra Darka Horvata ostavio je upražnjeno mjesto u vladi, a riječ je o mjestu ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Radi se o jednoj od najvažnijih pozicija u izvršnoj vlasti kada znamo je isto ministarstvo zaduženu za obnovu od potresa. Stoga mnogi očekuju da će to mjesto popuniti neka stručna osoba.

U utorak je premijer Andrej Plenković odlučio to mjesto ponuditi svom koalicijskom partneru HNS-u, točnije njihovom predsjedniku Stjepanu Čuraju. Trebala je to, kako su objasnili u HDZ-u, biti gesta prema partnerima s obzirom na dosadašnju uspješnu suradnju u koaliciji.

Ipak, planove su premijeru pomrsili drugi liberalni parteri, HSLS na čelu Dariom Hrebakom, i Reformisti na čelu s Radimirem Čačićem. Oni su naveli kako nemaju ništa protiv šefa HNS-a, ali traže reciprocitet. Drugim riječima, može i Čuraj u Vladu, ali onda nađite mjesta i za nas. Tako je na kraju pala odluka da će novi ministar biti iz reda HDZ-a.

"Obzirom da u dijelu partnera, odnosno nije jednoglasno prihvaćena da ideja i nije postignuta jednoglasna potpora, HDZ će do kraja tjedna predložiti novog ministra iz svojih redova”, poručio je sinoć nakon koalicijskog sastanka potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.

Kontrola štete

Time je, barem trenutno, izbjegnuta rekonstrukcija Vlade, a da je riječ o samom saniranju štete smatra politički analitičar Žarko Puhovski. "Oni sada pokušavaju napraviti kontrolu štete koja bi izgledala tako da se zamijeni samo jedan ministar jer onda to i nije rekonstrukcija Vlade u punom smislu riječi“, kaže nam Puhovski koji upozorava na jedan potencijalni problem.

"Bude li se Boris Milošević našao pod ozbiljniji pravosudnima optužbama to bi moglo imati posljedice jer tada bi bila nužna rekonstrukcija ne samo Vlade nego i koalicije“ tvrdi.

Podsjetimo, odvjetnik Anto Nobilo potvrdio je u utorak da ga je potpredsjednik Vlade Milošević angažirao kao branitelja u predmetu u kojem ga USKOK tereti za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti u spornoj dodjeli poticaja gospodarskim subjektima, a RTL Direkt doznaje da je otvorena i istraga i protiv Miloševića.

Ruke u rezervi

Puhovski smatra da i ukoliko bi došlo do raspada koalicije to ne bi nužno značilo i prijevremene izbore. "Oni imaju sigurno dodatnih pet ruku u Saboru u rezervi kad god im treba. To su stvari koje su interno poznate. Po mojem sudu HDZ može u svakom trenutku doći do 76 ruku koliko im je potrebno u narednim mjesecima. Pitanje je što njima odgovara, ali najviše bi im odgovaralo da SDSS ostane, a to bi odgovaralo i SDSS-u“, objašnjava.

Kaže da se onda postavlja pitanje može li SDSS pronaći novog kandidata umjesto Miloševića bude li to potrebno. "Pitanje je kako će se ponašati ostali mali koalicijski partneri, no njih se na kraju puno ne pita jer tih nekoliko pričuvnih ruku iz Domovinskog pokreta, vjerojatno Mosta, a možda čak i Socijaldemokrata i Suverenista su HDZ-u na raspolaganju“, kaže Puhovski.

'Voli galamiti'

Ono što je sigurno jest da je ova trenutna situacija u kojoj manji koalicijski partneri određuju ministra oslabila poziciju Plenkovića. "Sigurno je oslabio, ali je i dalje jači od konkurencije“, smatra Puhovski.

Radimir Čačić se jučer pojavio s čvrstim stavom i gotovo uvjetovao premijeru koga staviti, odnosno ne staviti, na poziciju ministra. Ipak, Puhovski ne misli da je uloga Čačića u stvarnosti velika. "Čačić nema nikakvu ulogu i on to zna, ali voli galamiti“, dodaje.

Prijevremeni izbori

Tvrdi da su prijevremeni izbori mogući, ali ne i vjerojatni jer u ovome trenutku to nikome ne odgovara, odnosno „najmanje ne odgovaraju HDZ-u i Mostu“.

"Ostalima bi ti prijevremeni izbori bili jako ozbiljan problem. HDZ-u bi odgovarali negdje sredinom ili krajem lipnja ukoliko se skandali malo smire i ukoliko budu u stanju kontrolirati inflaciju“, kaže Puhovski.

"Oporbi ona isto ne odgovara jer se klub SDP-a u Saboru raspao, Socijaldemokrati uopće nemaju ni stranku, Domovinski pokret je u velikim problemima jer ima jednog provincijalnog lidera umjesto Škore, Most je na krilima referenduma skočio, ali je pitanje imaju li organizacijsku strukturu budući da na parlamentarnim izborima treba imati u deset izbornih jedinica velik broj kandidata, a nije sigurno da oni imaju takvu stranačku strukturu“, objašnjava.

Ukoliko se istraga proširi dalje na Miloševića, ili ministra rada i socijalne skrbi Josipa Aladrovića, to bi mogao biti problem za Vladu, ali ne zbog potonjeg.

"Aladrović nije problem, ali je Milošević zbog koalicije jer Aladrović je unutrašnje pitanje HDZ-a. S druge strane ako se istraga ne proširi na Miloševića pojavit će se priča da se manjine ne smije dirati, a tu je opet Vlada u poteškoćama“, zaključuje Puhovski.