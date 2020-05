PUHOVSKI OTKRIVA KOME MILANOVIĆ ZAPRAVO POMAŽE U KAMPANJI: ‘Prava bitka je HDZ – Škoro, ne HDZ – SDP. Uhićenja HDZ-u ne štete previše’

”Uvjeren sam da to HDZ-u šteti, ne previše jer imaju svoje biračko tijelo i to se njima stalno prigovara, ali mislim da im šteti”, kazao je Puhovski

Tjedan su obilježila uhićenja u aferi Vjetroelektrana, a u javnosti su mišljenja podijeljena hoće to HDZ-u na skorašnjim parlamentarnim izborima pomoći u vidu predizbornih uhićenja ili odmoći.

”Čini mi se da ova uhićenja jako sramote HDZ i ja ne vidim logiku po kojoj bi HDZ, da to može učiniti, sam sebe sramotio”, kazao je u za RTL Danas politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru s RTL-ovim reporterom Adrianom De Vrgnom, kazavši da mu se ne čini logičnim ni da je riječ o unutarstranačkim obračunima: ”Ali što se sve događa ne možemo znati. Sad je ovo s tom novootkrivenom ‘bubom’ možda dosjetka odvjetništva da dokaže da su morali ići u ovom trenutku ili se možda i to dogodilo mimo njihovog znanja, to ne možemo znati”.

”Uvjeren sam da to HDZ-u šteti, ne previše jer imaju svoje biračko tijelo i to se njima stalno prigovara, ali mislim da im šteti”, kazao je Puhovski.

‘Prava bitka je HDZ – Škoro, ne HDZ – SDP’

Međutim, ekspresno i dosad neviđeno razriješenje Josipe Rimac i Ane Mandac na telefonskoj sjednici Vlade nazvao je neobičnim: ”Žele smanjiti štetu jer se radi očito o tome da shvaćaju da to njima ne koristi, a oporba se naprosto na neki način zainatila da dokazuje da je to dobro za HDZ – ja ne vidim po čemu”.

Smatra da oporba na ovome ne može puno profitirati, niti izgubiti jer imaju svoja biračka tijela: ”Prava bitka je HDZ – Škoro, ne HDZ – SDP, i u toj bitci se ne radi o moralnim pitanjima – kriminala i sličnoga, nego se radi o pitanjima patriotizma, simbolike i tako dalje tako da to neće imati bitnu ulogu”.

PENAVA IDE NA IZBORE KAO NEOVISNI NA ŠKORINOJ LISTI: ‘Podržao me oko tri točke koje su mi bitne’; Škoro odgovorio gdje je bio 1990.

Što se tiče ponašanja predsjednika Zorana Milanovića, čiji bi opoziv rado prizvao HDZ-ov veteran Vladimir Šeks, Puhovski je kazao da se Milanović po njegovu sudu ne ponaša korektno: ”On je povrijedio protokol, ali meni se čini da je to jako daleko od opravdanja zahtjeva za smjenjivanjem predsjednika. Gospodin Šeks je izgubio živce. Gospodin Milanović se bavi time da iznervira ovu drugu stranu, ali zapravo politički Milanović pomaže Plenkoviću i njegovim ljudima jer Plenkovića i njegove Škoro i desnica nazivaju ljevičarima, a Milanović ih tjera prema desnom i time mu ojačava poziciju”.

‘Milanović bi bio zadovoljniji da mu ne dođe Bernardić’

”Siguran sam da to Plenkoviću odgovara i siguran sam da Plenković to zna kao što sam siguran da bi Milanović bio zadovoljniji da mu premijer ostane Plenković nego da mu dođe Bernardić”, smatra Puhovski, koji se osvrnuo i na Milanovićevu, ako je se može uopće tako nazvati, poruku vezanu uz glasanje: ”Ako je to poruka, onda je to pogrešna poruka. Predsjednik treba reći – idemo na izbore. Ove godine, izlaznost će vjerojatno biti manja ove godine zbog toga jer je ljeto, zbog zbrzane kampanje, ali treba zvati ljude da daju demokratsku legitimaciju procesu u kojem je s jedne strane i on izabran. Prema tome, to je potpuno pogrešna poruka”.

‘Milanović je sebe pobrkao s britanskom kraljicom’

”Drugo, on sebi umišlja da bi činjenica da tajno glasa na neki način mogla na nekog utjecati. On je sebe pobrkao s britanskom kraljicom. Ona u pravilu ne glasa jer od 1875. godine Britanija ima tajno glasanje, a prije toga je bilo javno pa je mogal utjecati”, kazao je Puhovski.

”Nema tu nikakve neutralnosti, nitko ne može znati za koga sam ja glasao pa ni Milanović, dakle, on nije britanska kraljica. On ima nekakvu vrstu manje veličine predsjedničke nego što se uposređuje s britanskom kraljicom, s jednom drugom tradicijom. On ne utječe na taj način, ali utječe tako da pomaže Plenkoviću iz ne znam kojih razloga”, smatra Puhovski.

MILIJAN BRKIĆ I MIRO KOVAČ ODLAZE U POVIJEST HDZ-a: Mjesto na listama planiraju dati bivšoj ministrici i Plenkovićevu provokatoru

Kad je pak riječ o tome tko ima više šansi na izborima 5. srpnja – HDZ ili Restart, kaže da je jako teško reći.