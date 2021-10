Politički analitičar Žarko Puhovski za N1 je komentirao raskol u SDP-u, ali i općenito stanje na ljevci i skrećuči pozornost na jedan paradoks.

"To da njih 14 istjera njih 18 je malo neobično s demokratskog stajališta. To da njih 18 kao disidenti budu najjača oporbena snaga u Saboru je isto malo neobično. Sada se više ne zna ni komu pripada mjesto potpredsjdendika Sabora, Škoro je iz 6. ili 7. stranke i potpredsjednik je, to je čudno. Hoće li biti dva socijaldemokrtaska potpredsjednika?“, kaže, dodajući kako je to banalno pitanje ali ilustira sav kaos.

'Obiteljske svađe najteže zacijele'

Kaže kako je malo vjerojatno da će izbačeni članovi surađivati sa SDP-om, kao i da će SDP vjerojatnije surađivati s bilo kime drugime, a za izbačene članove vidi samo dvije opcije – ili će nestati nakon ovog saziva Sabora, ili će se sljedećih godinu truditi prikazati se kao ekipa koja ima što reći „paa onda vidjeti kako stoji Možemo! i posložiti stranku dvije godine uoči izbora, ako se na njima odluče..

Što se tiče platforme Možemo!, kaže kako su bili neviđeno hvaljeni, ali da su doista uletjeli u brod koji tone i pun je rupa.

'Moraju prestati i pokazati rezultate'

“Međutim to mora prestati u narednih nekoliko tjedana, ne možete se stalno prebacivati na prošlost. Oni moraju s time prestati i pokazati rezultate. Za to im trebaju dvije stvari, prvo: naći ljude koji su u stanju doista neke stvari realizirati i drugo: prihvatiti da ne mogu politički arbitrirati u svim stvarima.

To da se oni bave svim mogućim pitanjima Holdina, a istovremeno se gradonačelnik nema vremena naći sa šeficom jedne klinike, da on ima vremena voditi povjerenstvo za reformu građankskog odgoja, a ne bavi se obnovom škola… To pokazuje smušen stav. To nije nikakva tragedija, mora im se omogućiti da se snađu.

'Vijeće i Richter im očitali bukvicu'

Međutim, jednostavna greška, u trenutku kada se događa stvar s Richterom, gradonačelnik izlazi i kaže da on o tome nije odlučivao, sljedeća rečenica je trebala biti ‘smjenjujemo Upravno vijeće premda je sve gotovo da simbolično pokažemo da je sve gotovo’. Ovako su im vijeće i Richter očitali moralnu bukvicu. Tomašević stalno ponavlja Bandićeve riječi, on je govorio neka institucije rade svoj posao, Tomašević kaže tužite me”, veli.