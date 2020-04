PUHOVSKI OŠTRO O BORBI PROTIV KORONAVIRUSA: ‘Odluke donosi politička klasa koja se sakrila iza dvoje, troje medicinara’

Spornim smatra što je policija u Slavoniji rastjerala one koji su igrali nogomet, a osobe okupljene kod crkve zamolili da odu

Politički analitičar Žarko Puhovski za Newsroom N1 televizije govorio je o političkim izazovima uzrokovanima koronavirusom.

“Imamo situaciju da odluke donosi Stožer, koji nema jasan sastav. Danas se vidjelo da Beroš ne razumije pitanje zašto je član Stožera, ne razmišlja o tim kategorijama.

Stožer donosi političke i pravne odluke, uletjelo se u upravljanje krizom kao da se radi o firmi, a nije se vodilo računa o pravnom kontekstu. Važnijim mi se čini da, ono malo što smo imali od vladavine prava je temeljito poljuljano u ovoj krizi”, rekao je.

Sekularna država ili?

Puhovski kaže kako se pokazuje da ovo nije sekularna država.

“Kad se dogodilo ovo na Sirobuji, policija je dala izvještaj i nadbiskupiji, koja ne može biti adresa policije. Pokazuje se da država nije odvojena. Vjerske zajednice su odvojene od države, država nije slobodna od njih”, govori.

Spornim smatra što je policija u Slavoniji rastjerala one koji su igrali nogomet, a osobe okupljene kod crkve zamolili da odu.

Ne reagiraju dobro

“I granice s BiH su bile otvorene do kad nisu prošli izbori… Ministrica Divjak je objavila raspored po kojem obitelji trebaju živjeti. Ponaša se kao totalitarni vođa neke zajednice, odredila je i kada bi se trebalo ručati”, dodao je.

“Pada im rejting zato što se ljudi u trenucima krize vežu na vlast. Po svemu sudeći vlast u ovom trenutku dobro reagira.

Međutim, upozoravam na priču s Winstonom Churchillom. Dobio je drugi svjetski rat i nekoliko tjedana nakon toga izgubio izbore. Ne znači da će se tu vlast prihvatiti da vodi zajednicu nakon krize. Ovisi kakva će biti svijest kada se raspišu izbori”, kaže Puhovski.

‘Pitanje je izračuna koliko će to trajati…’

“Vlada se ponaša kao i uvijek, kao prvi među poslodavcima u državi. Ni Vlada ni oporba nisu shvatili da je država zabranila ekonomiju. To nisu ekonomske mjere, ekonomija je ukinuta. Ovo su mjere socijalne politike. Zato je svaki zaposlenik i zaposlenica trebao dobiti pomoć neposredno na svoj račun, a ne poslodavci”, objašnjava.

Vjeruje da se plaće ljudima iz medicinskog sektora neće rezati, a nije ni opravdano, kao ni, primjerice, policajcima.

“Pitanje je izračuna i koliko će to trajati. Znamo da će trajati do trenutka političke odluke. Austrija je odlučila da je završilo. Italija odlučila da olabave. To su preporuke koje daju znanstvenici, odluke donosi politička klasa, koja se sakrila iza dvoje, troje medicinara i medicinarki”, oštar je Puhovski.

